H.S. Results 8/21: Alter football rallies vs. Fairmont; Dunbar falls to Hughes

ajc.com

High School Sports
52 minutes ago
PREP RESULTS

Football

Thursday’s Results

Alter 28, Fairmont 21

Col. Crawford 42, Fairbanks 7

Hughes 20, Dunbar 0

BOX SCORES

ALTER 28, FAIRMONT 21

First Quarter

A: Jones 6 pass from Owens (Ventura kick).

Second Quarter

F: Pattin 9 run (Shafeek kick).

Third Quarter

A: Owens 1 run (Ventura kick).

Fourth Quarter

F: Stringer 60 pass from Hill (Shafeek kick).

F: Stringer 44 pass from Hill (Shafeek kick).

A: Owens 6 run (Ventura kick).

A: Reifschneider 30 fumble return (Ventura kick).

HUGHES 20, DUNBAR 0

Third Quarter

H: Alexander 1 run (kick fail).

Fourth Quarter

H: Engleman 20 run (run).

H: Alexander run (kick fail).

Boys Soccer

Thursday’s Results

Bellbrook 2, Oakwood 1: B: Markland goal, Feranec goal.

Botkins 2, Elida 2: B: Paul goal, Meyer goal assist.

Butler 3, Wayne 1

Carlisle 4, Xenia 1: C: Sams 2 goals, Byrnes 1 goal 2 assists, Griffin goal.

Chaminade Julienne 3, Northmont 1: CJ: Chol 2 goals, Milemba goal assist.

Cin. Christian 4, Deer Park 1: CC: Ball 2 goals, Sheridan 2 goals.

Edgewood 4, Eaton 0

Mariemont 7, Ross 1

Middletown 3, Fairborn 2

Milford 1, Lebanon 0

Milton-Union 0, Miami East 0: ME: Bodey shutout.

Preble Shawnee 2, Dixie 1: D: Hammond goal.

St. Marys 1, Sidney 0

Sycamore 4, Springboro 2: Sp: Woodrum goal, Perry goal.

Tippecanoe 3, Monroe 1: T: Tipton goal, Turner goal, Logan goal.

Urbana 2, Piqua 0

Valley View 1, Franklin 1: VV: Morris.

Wednesday’s Results

Emmanuel Christian 2, Greeneview 2

Moeller 4, Hamilton 0

Girls Soccer

Thursday’s Results

Anna 17, Calvary Christian 0

Bellefontaine 1, Kenton 0: B: Watson goal, Burnell, Whitaker shutout.

Botkins 7, Delphos St. John’s 0

Cin. Christian 3, Deer Park 3: CC: Lewis goal assist, Lugo-Rodriguez goal, Smith goal.

Eaton 6, Edgewood 2: Ea: Gillenwater 3 goals 2 assists, Roberts 2 goals, Heggs goal assist.

Greeneview 11, Southeastern 1: G: Simpson 4 goals 2 assists, Leonard 3 goals, Sandlin 2 goals 2 assists.

Lebanon 4, Hamilton 1

Miami East 1, Milton-Union 0

Milford 1, Lakota East 1

National Trail 1, Tri-County North 1

Oakwood 2, Fenwick 0: O: Altenburg goal, Montgomery goal, Camacho shutout.

Seton 4, Fairfield 0

Springboro 3, Sycamore 0: Sp: Ulrich goal, Elliot goal, Burns goal.

Valley View 2, Franklin 2: VV: Sorrell 2 goals.

Wyoming 0, Monroe 0

Wednesday’s Results

Butler 10, West Carrollton 0: B: Washburn 2 goals, Burkett 1 goal 2 assists.

Centerville 2, Alter 1

Fairbanks 5, Springfield Shawnee 1: SS: Fout goal.

Fairborn 5, Stebbins 0

Fairmont 3, Carroll 2: F: Blair 1 goal 2 assists, Bittner goal, Folck goal.

Graham 2, Wayne 1: W: O’Connor goal.

Lakota West 5, Ursuline Academy 1

Miami East 4, Northwestern 0

Ross 1, Taylor 0: R: Alexander goal, Michel shutout.

Sidney 2, Troy 0

St. Ursula 2, Badin 1: B: Combs goal.

Waynesville 1, Miamisburg 0

Boys Golf

Thursday’s Results

Botkins 160, Fairlawn 174: F: Maddy 38, Abke 41.

Russia 172, Jackson Center 173

St. Henry 160, New Knoxville 188

Versailles 168, Coldwater 180: V: Wagner 38, Phlipot 42.

Wednesday’s Results

Fairfield 169, Hamilton 170: H: Taylor 39. F: Eichold 41.

Sidney 145, Fairborn 174

Troy 146, Butler 150: T: Sargent 32, Oswalt 37.

Twin Valley South 188, Bradford 210: TVS: Howard 39.

Girls Golf

Thursday’s Results

Arcanum 215, National Trail 231, Ansonia 251: Ar: Paul 48.

Fort Loramie 190, Riverside 229

Greenville 208, Sidney 234: G: Cox 37, Chrisman 49. S: Neu 53, Spangler 56.

Piqua 204, Covington 240

Troy 237, Xenia 267

Wednesday’s Results

Indian Lake 200, Mechanicsburg 235: M: DeLong 52, Heizer 57. IL: Kinney 39.

London 204, Bellefontaine 217

Piqua 197, Greenville 199: G: Cox 42, Chrisman 48. P: Hittle 46, Kihlman 47.

Girls Tennis

Thursday’s Results

Chaminade Julienne 5, Badin 0

Fairborn 3, Piqua 2

Troy 3, Butler 2

Wednesday’s Results

Chaminade Julienne 5, Fairmont 0

Fairfield 5, Badin 0: Freeman d. Urmston 6-3, 6-2; Kane d. Goldberg 6-3, 7-6 (7-3); Reist d. Neises 6-0, 6-0. Grooms/ Przytulski d. Gallagher/ Hendershot 7-5, 6-1; Peters/Marquette d. Kunkel/Saurber 6-4, 3-6 (10-6).

Lehman Catholic 3, Sidney 2: Spade (S) d. Spaide, 6-0 7-6; Dietz (S) d. Fortkamp, 6-3 4-6 6-0; Alvarez (LC) d. Echols, 6-4 6-4. McGinnis/Cooper (LC) d. Stover/Ervin, 6-4 6-1; Pleasant/Roullhac (LC) d. Long/Helman, 7-5 6-2.

Wilmington 4, Goshen 1

Girls Volleyball

Thursday’s Results

Anna 3, Jackson Center 0

Botkins 3, Bradford 0

Carroll 3, Tecumseh 0

Covington 3, Newton 0:

Fairborn 3, West Carrollton 0

Fort Loramie 3, Houston 0

Fort Recovery 3, National Trail 0

Miami East 3, Versailles 2

Middletown 3, Mt. Healthy 0

Minster 3, Troy Christian 1

Piqua 3, Stebbins 0

Russia 3, Fairlawn 0

Sidney 3, Xenia 0

Tippecanoe 3, Troy 0: T: Clawson 13 kills 21 digs 5 aces, Morris 28 assists, Post 5 blocks.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

