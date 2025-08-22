H.S. Results 8/21: Alter football rallies vs. Fairmont; Dunbar falls to Hughes

PREP RESULTS
Football
Thursday’s Results
Alter 28, Fairmont 21
Col. Crawford 42, Fairbanks 7
Hughes 20, Dunbar 0
BOX SCORES
ALTER 28, FAIRMONT 21
First Quarter
A: Jones 6 pass from Owens (Ventura kick).
Second Quarter
F: Pattin 9 run (Shafeek kick).
Third Quarter
A: Owens 1 run (Ventura kick).
Fourth Quarter
F: Stringer 60 pass from Hill (Shafeek kick).
F: Stringer 44 pass from Hill (Shafeek kick).
A: Owens 6 run (Ventura kick).
A: Reifschneider 30 fumble return (Ventura kick).
HUGHES 20, DUNBAR 0
Third Quarter
H: Alexander 1 run (kick fail).
Fourth Quarter
H: Engleman 20 run (run).
H: Alexander run (kick fail).
Boys Soccer
Thursday’s Results
Bellbrook 2, Oakwood 1: B: Markland goal, Feranec goal.
Botkins 2, Elida 2: B: Paul goal, Meyer goal assist.
Butler 3, Wayne 1
Carlisle 4, Xenia 1: C: Sams 2 goals, Byrnes 1 goal 2 assists, Griffin goal.
Chaminade Julienne 3, Northmont 1: CJ: Chol 2 goals, Milemba goal assist.
Cin. Christian 4, Deer Park 1: CC: Ball 2 goals, Sheridan 2 goals.
Edgewood 4, Eaton 0
Mariemont 7, Ross 1
Middletown 3, Fairborn 2
Milford 1, Lebanon 0
Milton-Union 0, Miami East 0: ME: Bodey shutout.
Preble Shawnee 2, Dixie 1: D: Hammond goal.
St. Marys 1, Sidney 0
Sycamore 4, Springboro 2: Sp: Woodrum goal, Perry goal.
Tippecanoe 3, Monroe 1: T: Tipton goal, Turner goal, Logan goal.
Urbana 2, Piqua 0
Valley View 1, Franklin 1: VV: Morris.
Wednesday’s Results
Emmanuel Christian 2, Greeneview 2
Moeller 4, Hamilton 0
Girls Soccer
Thursday’s Results
Anna 17, Calvary Christian 0
Bellefontaine 1, Kenton 0: B: Watson goal, Burnell, Whitaker shutout.
Botkins 7, Delphos St. John’s 0
Cin. Christian 3, Deer Park 3: CC: Lewis goal assist, Lugo-Rodriguez goal, Smith goal.
Eaton 6, Edgewood 2: Ea: Gillenwater 3 goals 2 assists, Roberts 2 goals, Heggs goal assist.
Greeneview 11, Southeastern 1: G: Simpson 4 goals 2 assists, Leonard 3 goals, Sandlin 2 goals 2 assists.
Lebanon 4, Hamilton 1
Miami East 1, Milton-Union 0
Milford 1, Lakota East 1
National Trail 1, Tri-County North 1
Oakwood 2, Fenwick 0: O: Altenburg goal, Montgomery goal, Camacho shutout.
Seton 4, Fairfield 0
Springboro 3, Sycamore 0: Sp: Ulrich goal, Elliot goal, Burns goal.
Valley View 2, Franklin 2: VV: Sorrell 2 goals.
Wyoming 0, Monroe 0
Wednesday’s Results
Butler 10, West Carrollton 0: B: Washburn 2 goals, Burkett 1 goal 2 assists.
Centerville 2, Alter 1
Fairbanks 5, Springfield Shawnee 1: SS: Fout goal.
Fairborn 5, Stebbins 0
Fairmont 3, Carroll 2: F: Blair 1 goal 2 assists, Bittner goal, Folck goal.
Graham 2, Wayne 1: W: O’Connor goal.
Lakota West 5, Ursuline Academy 1
Miami East 4, Northwestern 0
Ross 1, Taylor 0: R: Alexander goal, Michel shutout.
Sidney 2, Troy 0
St. Ursula 2, Badin 1: B: Combs goal.
Waynesville 1, Miamisburg 0
Boys Golf
Thursday’s Results
Botkins 160, Fairlawn 174: F: Maddy 38, Abke 41.
Russia 172, Jackson Center 173
St. Henry 160, New Knoxville 188
Versailles 168, Coldwater 180: V: Wagner 38, Phlipot 42.
Wednesday’s Results
Fairfield 169, Hamilton 170: H: Taylor 39. F: Eichold 41.
Sidney 145, Fairborn 174
Troy 146, Butler 150: T: Sargent 32, Oswalt 37.
Twin Valley South 188, Bradford 210: TVS: Howard 39.
Girls Golf
Thursday’s Results
Arcanum 215, National Trail 231, Ansonia 251: Ar: Paul 48.
Fort Loramie 190, Riverside 229
Greenville 208, Sidney 234: G: Cox 37, Chrisman 49. S: Neu 53, Spangler 56.
Piqua 204, Covington 240
Troy 237, Xenia 267
Wednesday’s Results
Indian Lake 200, Mechanicsburg 235: M: DeLong 52, Heizer 57. IL: Kinney 39.
London 204, Bellefontaine 217
Piqua 197, Greenville 199: G: Cox 42, Chrisman 48. P: Hittle 46, Kihlman 47.
Girls Tennis
Thursday’s Results
Chaminade Julienne 5, Badin 0
Fairborn 3, Piqua 2
Troy 3, Butler 2
Wednesday’s Results
Chaminade Julienne 5, Fairmont 0
Fairfield 5, Badin 0: Freeman d. Urmston 6-3, 6-2; Kane d. Goldberg 6-3, 7-6 (7-3); Reist d. Neises 6-0, 6-0. Grooms/ Przytulski d. Gallagher/ Hendershot 7-5, 6-1; Peters/Marquette d. Kunkel/Saurber 6-4, 3-6 (10-6).
Lehman Catholic 3, Sidney 2: Spade (S) d. Spaide, 6-0 7-6; Dietz (S) d. Fortkamp, 6-3 4-6 6-0; Alvarez (LC) d. Echols, 6-4 6-4. McGinnis/Cooper (LC) d. Stover/Ervin, 6-4 6-1; Pleasant/Roullhac (LC) d. Long/Helman, 7-5 6-2.
Wilmington 4, Goshen 1
Girls Volleyball
Thursday’s Results
Anna 3, Jackson Center 0
Botkins 3, Bradford 0
Carroll 3, Tecumseh 0
Covington 3, Newton 0:
Fairborn 3, West Carrollton 0
Fort Loramie 3, Houston 0
Fort Recovery 3, National Trail 0
Miami East 3, Versailles 2
Middletown 3, Mt. Healthy 0
Minster 3, Troy Christian 1
Piqua 3, Stebbins 0
Russia 3, Fairlawn 0
Sidney 3, Xenia 0
Tippecanoe 3, Troy 0: T: Clawson 13 kills 21 digs 5 aces, Morris 28 assists, Post 5 blocks.
REPORTING RESULTS
Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.