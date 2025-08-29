H.S. Results 8/28: Catholic Central, Talawanda pick up Thursday football wins

ajc.com

High School Sports
1 hour ago
X

PREP RESULTS

Football

WEEK 2

Thursday’s Results

Catholic Central 35, Troy Christian 14

Talawanda 42, Meadowdale 6

BOX SCORES

TALAWANDA 42, MEADOWDALE 6

First Quarter

T: Beckett 5 pass from Bennett (Warholak kick).

Second Quarter

T: Ellis 45 pass from Bennett (Warholak kick).

T: Ellis 20 pass from Bennett (Warholak kick).

T: Beckett 4 pass from Bennett (Warholak kick).

T: Beckett 6 pass from Bennett (Warholak kick).

M: Daniel 18 pass from Brown (kick fail).

Third Quarter

T: Bennett 13 run (Warholak kick).

Boys Soccer

Thursday’s Results

Badin 1, Miamisburg 0: B: Snellgrove goal, Kelley assist, Parr shutout.

Bellbrook 0, Tippecanoe 0: T: Venters shutout.

Botkins 7, Jackson Center 0

Carroll 1, Butler 1: C: Apwisch goal. B: Thompson goal.

Dixie 8, Miami Valley 1: D: Marker 2 goals 3 assists, Hammond 2 goals 1 assist, Gentry 2 goals.

Emmanuel Christian 1, Franklin Monroe 0

Fairbanks 5, West Liberty-Salem 0

Fairborn 12, Trotwood 0

Fairmont 5, Troy 0: F: Irakoze 2 goals 1 assist, Herman 2 goals, Brock goal.

Fenwick 5, West Carrollton 2: F: Coch 5 goals.

Franklin 6, Edgewood 0

Lakota West 5, Hamilton 0: LW: Dragon 2 goals, Mazey 2 assists, Marchand goal assist.

Lebanon 1, Anderson 1

Legacy Christian 3, Wayne 1: W: Stephens goal.

Miami East 3, Graham 1: ME: Eifritz 2 goals, Fulton goal assist.

Moeller 4, Centerville 1

Preble Shawnee 1, Newton 0: PS: Fields goal, Schatzle, Unger shutout.

Springboro 5, Summit Country Day 2

St. Marys 3, Lima Bath 0: SM: Ackroyd goal, Ross goal, Kantner goal.

Taylor 2, Ross 1

Tecumseh 2, Stebbins 0: T: Samosky 2 goals, Alcantara shutout.

Troy Christian 4, Bethel 0

Waynesville 8, Middletown Madison 0

Western Hills 4, Middletown Christian 1

Wednesday’s Results

Jonathan Alder 4, Kenton Ridge 0

Girls Soccer

Thursday’s Results

Ben Logan 17, Stivers 0: BL: Varner 5 goals, Chamberlain, Johns shutout.

Brookville 5, Carlisle 0

Chaminade Julienne 8, Kenton Ridge 2: KR: Briggs goal, Fyffe goal.

Cin. Christian 6, SBEP 0: CC: Katz 3 goals, Jordan shutout.

Col. Grove 2, Botkins 1

Eaton 3, Dayton Christian 1

Fairfield 1, Walnut Hills 0: F: Neighbors, Nordwick shutout.

Fenwick 1, Monroe 0

Franklin 2, Edgewood 1

Greeneview 18, Madison Plains 0: G: Sandlin 4 goals 1 assist, Leonard 3 goals, Hendricks shutout.

Lakota East 4, Kings 0

Lakota West 4, Hamilton 0

Lebanon 4, Bellbrook 3: L: Niswonger 2 goals, Hensley 2 goals.

Milton-Union 5, Lehman Catholic 4: MU: Copp 3 goals, Smith goal, Berner goal.

Oakwood 5, Valley View 2: O: Altenburg 2 goals, Morrissey goal assist, Florendo 2 assists.

Sidney 2, Carroll 1: S: Koester goal assist, McKinney goal.

Twin Valley South 2, National Trail 1: TVS: Butler 2 goals.

Waynesville 7, Middletown Madison 1: W: Dunford 3 goals 2 assists, Blank goal assist, Russell goal assist.

Wednesday’s Results

Beavercreek 3, Miamisburg 0

Butler 10, Greenville 0

Centerville 3, Northmont 1: C: Robillard 2 goals, Aydelott goal.

Fairmont 8, Wayne 0

Piqua 1, Stebbins 1

Springboro 9, Springfield 0

Troy 1, Tippecanoe 0: T: Fleenor shutout.

Boys Golf

Thursday’s Results

Beavercreek 179, Wayne 190

Botkins 161, Jackson Center 175: B: Meyer 38, Dietz 40.

Fairlawn 185, Lima Senior 198: F: Abke 44, Maddy 44.

Fort Loramie 158, Anna 178: FL: Cotner 35, Bornhorst 37.

Minster 164, New Bremen 193: NB: Pape 43. M: Prenger 37.

Russia 157, Houston 172

Sidney 148, Piqua 181: P: Lawson 42, Walling 45.

Wednesday’s Results

Hamilton 172, Colerain 192: H: Taylor 41, Warner 41.

National Trail 154, Twin Valley South 176

Piqua 178, Xenia 205: P: Lawson 42, Walling 44, Funderburg 44.

Tecumseh 159, Kenton Ridge 189 : T : Stafford 31.

Troy 155, Stebbins 193: T: Davis 37, Egbert 38.

Girls Golf

Thursday’s Results

Coldwater 210, Parkway 270: C: Froning 44, Kaiser 52.

Fort Loramie 194, Russia 237: FL: Gehret 43, Pleiman 46.

Mechanicsburg 205, Madison-Plains 281: M: DeLong 45, Heizer 46.

Milton-Union 217, Miami East 234: ME: Stevens 45.

New Bremen 188, Minster 198: M: Sommer 45, Heitkamp 45.

Wednesday’s Results

Eaton 225, Centerville B 242: E: Hittle 46.

Girls Tennis

Thursday’s Results

Bellbrook 5, Edgewood 0

Eaton 3, Waynesville 2

Franklin 4, Ross 1

Miami Valley 5, Tippecanoe 0

Middletown Madison 3, Carlisle 2

Northmont 3, Carroll 2

Oak Hills 5, Lakota East 0

Talawanda 4, Monroe 1

Troy 5, Fairmont 0

Valley View 3, Wayne 2

Wednesday’s Results

Alter 3, McNicholas 2: McCafferty (M) d. Bigby 6-4, 4-6, 10-6; Piec (A) d. Conan 6-2, 6-2; Soat (M) d. Hubbard 6-2, 6-0; Brandt/Schoen (A) d. McCarthy/Martin 6-4, 6-3; Paul/Doorley (A) d. Dugan/White 7-6(3), 6-4.

Bellefontaine 3, Kenton 2

Butler 5, Sidney 0

Centerville 5, Bellbrook 0

Chaminade Julienne 3, Tippecanoe 2: Harsman (CJ) d. Kovaleski 6-2 6-1; Powers (CJ) d. Lieber 6-1 7-5; Schroeder (T) d. Jones 6-3 6-1. Waibel/McCormick (T) d. Gilman/Newsom 6-4 6-1; Rodgers/Good (CJ) d. Kozen/Bathgate 7-6 6-4.

Cin. Country Day 5, Valley View 0

Eaton 4, Greenville 1

Fairfield 3, Talawanda 2

Franklin 4, Preble Shawnee 2

Greeneview 4, Xenia 1

Northwestern 3, Milton Union 2

Oak Hills 3, Springboro B 2

Piqua 5, Wayne 0

Springboro W 4, Centerville 1

Tecumseh 3, Fairborn 2

Troy 5, Springfield 0

Girls Volleyball

Thursday’s Results

Anna 3, Houston 0

Ansonia 3, Tri-County North 0

Beavercreek 3, Northmont 0

Botkins 3, Fairlawn 0

Edgewood 3, Franklin 1

Franklin Monroe 3, National Trail 2

Lebanon 3, West Clermont 1

London 3, Springfield Shawnee 0

Marion Local 3, Fort Recovery 0: ML: Ashman 10 kills.

Miami East 3, Lehman Catholic 0

Ross 3, Monroe 0

Russia 3, Jackson Center 0

Sidney 3, Fairborn 0

Springboro 3, Fairmont 0

Tippecanoe 3, Stebbins 0: T: Mader 9 aces, Morris 19 assists, Siefring 10 digs.

Tri-Village 3, Preble Shawnee 0

Troy 3, Xenia 0

Twin Valley South 3, Bradford 2

Wayne 3, Miamisburg 1

Wednesday’s Results

Belmont 3, Thurgood Marshall 0

Ponitz 3, Dunbar 0

Trotwood 3, Meadowdale 0

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

In Other News
1
H.S. Results 8/27: Robillard scores twice to lead Centerville
2
H.S. Results 8/26: Danklefsen drops in 4 goals, 2 assists in Sidney win
3
H.S. Results 8/25: Spencer leads Tecumseh with 4 goal game
4
H.S. Results 8/21: Alter football rallies vs. Fairmont; Dunbar falls to...
5
H.S. Results 8/20: Alexander nets late goal to push Ross to 2-0