H.S. Results 8/28: Catholic Central, Talawanda pick up Thursday football wins

PREP RESULTS
Football
WEEK 2
Thursday’s Results
Catholic Central 35, Troy Christian 14
Talawanda 42, Meadowdale 6
BOX SCORES
TALAWANDA 42, MEADOWDALE 6
First Quarter
T: Beckett 5 pass from Bennett (Warholak kick).
Second Quarter
T: Ellis 45 pass from Bennett (Warholak kick).
T: Ellis 20 pass from Bennett (Warholak kick).
T: Beckett 4 pass from Bennett (Warholak kick).
T: Beckett 6 pass from Bennett (Warholak kick).
M: Daniel 18 pass from Brown (kick fail).
Third Quarter
T: Bennett 13 run (Warholak kick).
Boys Soccer
Thursday’s Results
Badin 1, Miamisburg 0: B: Snellgrove goal, Kelley assist, Parr shutout.
Bellbrook 0, Tippecanoe 0: T: Venters shutout.
Botkins 7, Jackson Center 0
Carroll 1, Butler 1: C: Apwisch goal. B: Thompson goal.
Dixie 8, Miami Valley 1: D: Marker 2 goals 3 assists, Hammond 2 goals 1 assist, Gentry 2 goals.
Emmanuel Christian 1, Franklin Monroe 0
Fairbanks 5, West Liberty-Salem 0
Fairborn 12, Trotwood 0
Fairmont 5, Troy 0: F: Irakoze 2 goals 1 assist, Herman 2 goals, Brock goal.
Fenwick 5, West Carrollton 2: F: Coch 5 goals.
Franklin 6, Edgewood 0
Lakota West 5, Hamilton 0: LW: Dragon 2 goals, Mazey 2 assists, Marchand goal assist.
Lebanon 1, Anderson 1
Legacy Christian 3, Wayne 1: W: Stephens goal.
Miami East 3, Graham 1: ME: Eifritz 2 goals, Fulton goal assist.
Moeller 4, Centerville 1
Preble Shawnee 1, Newton 0: PS: Fields goal, Schatzle, Unger shutout.
Springboro 5, Summit Country Day 2
St. Marys 3, Lima Bath 0: SM: Ackroyd goal, Ross goal, Kantner goal.
Taylor 2, Ross 1
Tecumseh 2, Stebbins 0: T: Samosky 2 goals, Alcantara shutout.
Troy Christian 4, Bethel 0
Waynesville 8, Middletown Madison 0
Western Hills 4, Middletown Christian 1
Wednesday’s Results
Jonathan Alder 4, Kenton Ridge 0
Girls Soccer
Thursday’s Results
Ben Logan 17, Stivers 0: BL: Varner 5 goals, Chamberlain, Johns shutout.
Brookville 5, Carlisle 0
Chaminade Julienne 8, Kenton Ridge 2: KR: Briggs goal, Fyffe goal.
Cin. Christian 6, SBEP 0: CC: Katz 3 goals, Jordan shutout.
Col. Grove 2, Botkins 1
Eaton 3, Dayton Christian 1
Fairfield 1, Walnut Hills 0: F: Neighbors, Nordwick shutout.
Fenwick 1, Monroe 0
Franklin 2, Edgewood 1
Greeneview 18, Madison Plains 0: G: Sandlin 4 goals 1 assist, Leonard 3 goals, Hendricks shutout.
Lakota East 4, Kings 0
Lakota West 4, Hamilton 0
Lebanon 4, Bellbrook 3: L: Niswonger 2 goals, Hensley 2 goals.
Milton-Union 5, Lehman Catholic 4: MU: Copp 3 goals, Smith goal, Berner goal.
Oakwood 5, Valley View 2: O: Altenburg 2 goals, Morrissey goal assist, Florendo 2 assists.
Sidney 2, Carroll 1: S: Koester goal assist, McKinney goal.
Twin Valley South 2, National Trail 1: TVS: Butler 2 goals.
Waynesville 7, Middletown Madison 1: W: Dunford 3 goals 2 assists, Blank goal assist, Russell goal assist.
Wednesday’s Results
Beavercreek 3, Miamisburg 0
Butler 10, Greenville 0
Centerville 3, Northmont 1: C: Robillard 2 goals, Aydelott goal.
Fairmont 8, Wayne 0
Piqua 1, Stebbins 1
Springboro 9, Springfield 0
Troy 1, Tippecanoe 0: T: Fleenor shutout.
Boys Golf
Thursday’s Results
Beavercreek 179, Wayne 190
Botkins 161, Jackson Center 175: B: Meyer 38, Dietz 40.
Fairlawn 185, Lima Senior 198: F: Abke 44, Maddy 44.
Fort Loramie 158, Anna 178: FL: Cotner 35, Bornhorst 37.
Minster 164, New Bremen 193: NB: Pape 43. M: Prenger 37.
Russia 157, Houston 172
Sidney 148, Piqua 181: P: Lawson 42, Walling 45.
Wednesday’s Results
Hamilton 172, Colerain 192: H: Taylor 41, Warner 41.
National Trail 154, Twin Valley South 176
Piqua 178, Xenia 205: P: Lawson 42, Walling 44, Funderburg 44.
Tecumseh 159, Kenton Ridge 189 : T : Stafford 31.
Troy 155, Stebbins 193: T: Davis 37, Egbert 38.
Girls Golf
Thursday’s Results
Coldwater 210, Parkway 270: C: Froning 44, Kaiser 52.
Fort Loramie 194, Russia 237: FL: Gehret 43, Pleiman 46.
Mechanicsburg 205, Madison-Plains 281: M: DeLong 45, Heizer 46.
Milton-Union 217, Miami East 234: ME: Stevens 45.
New Bremen 188, Minster 198: M: Sommer 45, Heitkamp 45.
Wednesday’s Results
Eaton 225, Centerville B 242: E: Hittle 46.
Girls Tennis
Thursday’s Results
Bellbrook 5, Edgewood 0
Eaton 3, Waynesville 2
Franklin 4, Ross 1
Miami Valley 5, Tippecanoe 0
Middletown Madison 3, Carlisle 2
Northmont 3, Carroll 2
Oak Hills 5, Lakota East 0
Talawanda 4, Monroe 1
Troy 5, Fairmont 0
Valley View 3, Wayne 2
Wednesday’s Results
Alter 3, McNicholas 2: McCafferty (M) d. Bigby 6-4, 4-6, 10-6; Piec (A) d. Conan 6-2, 6-2; Soat (M) d. Hubbard 6-2, 6-0; Brandt/Schoen (A) d. McCarthy/Martin 6-4, 6-3; Paul/Doorley (A) d. Dugan/White 7-6(3), 6-4.
Bellefontaine 3, Kenton 2
Butler 5, Sidney 0
Centerville 5, Bellbrook 0
Chaminade Julienne 3, Tippecanoe 2: Harsman (CJ) d. Kovaleski 6-2 6-1; Powers (CJ) d. Lieber 6-1 7-5; Schroeder (T) d. Jones 6-3 6-1. Waibel/McCormick (T) d. Gilman/Newsom 6-4 6-1; Rodgers/Good (CJ) d. Kozen/Bathgate 7-6 6-4.
Cin. Country Day 5, Valley View 0
Eaton 4, Greenville 1
Fairfield 3, Talawanda 2
Franklin 4, Preble Shawnee 2
Greeneview 4, Xenia 1
Northwestern 3, Milton Union 2
Oak Hills 3, Springboro B 2
Piqua 5, Wayne 0
Springboro W 4, Centerville 1
Tecumseh 3, Fairborn 2
Troy 5, Springfield 0
Girls Volleyball
Thursday’s Results
Anna 3, Houston 0
Ansonia 3, Tri-County North 0
Beavercreek 3, Northmont 0
Botkins 3, Fairlawn 0
Edgewood 3, Franklin 1
Franklin Monroe 3, National Trail 2
Lebanon 3, West Clermont 1
London 3, Springfield Shawnee 0
Marion Local 3, Fort Recovery 0: ML: Ashman 10 kills.
Miami East 3, Lehman Catholic 0
Ross 3, Monroe 0
Russia 3, Jackson Center 0
Sidney 3, Fairborn 0
Springboro 3, Fairmont 0
Tippecanoe 3, Stebbins 0: T: Mader 9 aces, Morris 19 assists, Siefring 10 digs.
Tri-Village 3, Preble Shawnee 0
Troy 3, Xenia 0
Twin Valley South 3, Bradford 2
Wayne 3, Miamisburg 1
Wednesday’s Results
Belmont 3, Thurgood Marshall 0
Ponitz 3, Dunbar 0
Trotwood 3, Meadowdale 0
