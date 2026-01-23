Prep Results 1/22: Miami East stays unbeaten in the TRC

Miami East girls basketball defeated Troy Christian 54-26 on Thursday, improving to 12-0 in the Three Rivers Conference and 14-3 overall.

PREP RESULTS

Boys Basketball

Thursday’s Results

Centerville 50, Fairmont 49

Girls Basketball

Thursday’s Results

Ansonia 53, Preble Shawnee 25

Bethel 72, Northridge 51

Cin. Christian 60, Thurgood Marshall 20

Dixie 27, National Trail 22

Edgewood 38, Mt. Healthy 26

Fort Recovery 48, Coldwater 46: C: Heyne 17, B. Knapke 15, M. Knapke 11.

Harvest Prep 63, Urbana 49

Marion Local 48, New Bremen 34

Meadowdale 65, Ponitz 51

Miami East 54, Troy Christian 26

Milton-Union 57, Covington 38: MU: Case 18, Firks 17, Copp 10.

Minster 44, Parkway 21: M: Belcher 13, Albers 10, Dirksen 10.

Newton 48, Tri-County North 34

Oakwood 54, Waynesville 46

Ottawa-Glandorf 79, St. Marys 60: SM: Fulmer 18, Reineke 11.

Riverside 45, Lehman Catholic 36

St. Henry 56, Delphos St. John’s 24

Tri-Village 66, Franklin Monroe 11

Trotwood 43, Belmont 32

Valley View 69, Dayton Christian 28: VV: Phillips 13, Stevens 12, Henson 10.

Versailles 60, New Knoxville 32: V: Litten 17, Hager 11. NK: Av. Albers 12, Ad. Albers 10.

Western Hills 75, Stivers 41

Wednesday’s Results

Beavercreek 58, Wayne 54

Bellbrook 47, Badin 43, OT: Be: Bunsold 21, Fabrick 11. Ba: Even 20, Sakach 10.

Butler 40, Troy 27

Chaminade Julienne 70, Miami East 45

Cin. Christian 46, Seven Hills 44, OT

Fairbanks 64, Triad 12

Fairmont 54, Springboro 46: F: Hargrave 17. S: Jones 20.

Greenville 47, Xenia 14

Lakota East 55, Middletown 12: LE: Sturgill 17.

Mason 63, Fairfield 39

Monroe 51, Harrison 27

New Miami 32, SBEP 23

Oak Hills 49, Colerain 31

Princeton 48, Sycamore 34

Sidney 45, West Carrollton 35: S: Fenton 13, Foy 11, Shroyer 10.

Springfield Shawnee 59, Dunbar 13: SS: Wilson 18, Blackburn 11.

Tippecanoe 38, Stebbins 34

West Jefferson 42, Northeastern 34

Boys Bowling

Thursday’s Results

Beavercreek 2820, Wayne 2027

Purcell Marian 1908, Cin. Christian 1650

Wednesday’s Results

Wilmington 2726, Clinton-Massie 2373: W: Fisher 469 series, Brown 408 series.

Girls Bowling

Thursday’s Results

Beavercreek 2287, Wayne 1699

Cin. Christian 1461, Purcell Marian 1446

Wednesday’s Results

Wilmington 2395, Clinton-Massie 2190: W: Comberger 438 series, Rhoads 390 series.

Boys Wrestling

Thursday’s Results

Clinton-Massie 49, Wilmington 28

Wednesday’s Results

Fairmont 39, Centerville 32

Springboro 57, Lebanon 9

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

