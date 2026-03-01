Prep Results 2/28: Big day for Jones leads ‘Boro in D-I district final

Springboro High School McKenzie Jones shoots the ball during their game against Wayne on Wednesday, Jan. 7 at Springboro. JEFF GILBERT / CONTRIBUTED PHOTO

High School Sports
By Travis Erickson
1 hour ago
McKenzie Jones finished with 23 points, passing the 1,000 career points mark in the process, in leading Springboro girls basketball in a 61-54 win against Sycamore in a Division I district final on Saturday.

The Tulsa commit also turned in a double-double performance by hauling in 11 rebounds.

Baylee Cumbow added 13 points, Leah Wilhite 11 and Ady Martin 10 for ‘Boro.

The Panthers improved to 19-5 overall and move into a regional semifinal match-up with Lakota West on Wednesday at Mason.

Lakota West beat West Clermont 53-40 to advance on Saturday. Caroline Bayliff scored 15 points, Isabella Saunders had 11 and the Firebirds bumped to 19-5 overall.

PREP RESULTS

Boys Basketball

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division IV

Oakwood 75, Kenton Ridge 68: O: Provancher 17, Woeste 16. KR: Hall 20.

Urbana 80, Valley View 57: U: Lantz 30, Dixon 18. VV: Denny 16, Fritz 14.

Division V

Fairbanks 78, Mount Gilead 44

Division VI

West Jefferson 58, Mechanicsburg 50

Division VII

Jackson Center 43, Newton 37

Legacy Christian 60, Southeastern 30: LC: B. Thompson 19, Seitz 17, J. Thompson 11.

Lehman Catholic 75, Tri-County North 55: TCN: Reynolds 21. LC: O’Leary 22, Frantz 21, Olding 11.

Russia 43, Franklin Monroe 36

Friday’s Results

Division II

Troy 55, Sidney 39: T: Murphy 16, Luis 12, Atkins 10. S: Lee 22.

Division III

Badin 78, Talawanda 28: B: Lowe 15, Knapp 14, Taylor 10.

Bellbrook 64, Belmont 59

Chaminade Julienne 71, Butler 58

Division V

Coldwater 59, Archbold 43: C: Knapke 18, Bruns 16, Gruss 10.

West Liberty-Salem 54, Carlisle 51

Williamsburg 54, Purcell Marian 51

Division VI

National Trail 68, Yellow Springs 36

New Bremen 43, Parkway 38

St. Henry 76, Lima Perry 48

Troy Christian 56, Triad 18: TC: Fecher 14.

Division VII

Cedarville 89, Calvary Christian 38

Fort Loramie 45, Mississinawa Valley 40

Girls Basketball

TOURNAMENT

Saturday’s District Finals

Division I

Fairmont 61, Mason 32: F: Thornton 18, Hargrave 17.

Lakota West 53, West Clermont 40: LW: Bayliff 15, Saunders 11, Williams 10.

Milford 42, Beavercreek 31

Springboro 61, Sycamore 54: S: Jones 23, Cumbow 13, Wilhite 11, Martin 10.

Princeton 57, Walnut Hills 38

Division II

Loveland 45, Stebbins 38: S: Fritz 14, Maddix 10.

Mt. Notre Dame 56, Kings 22

Seton 60, Miamisburg 29: M: Mumpower 18.

Winton Woods 58, Little Miami 36

Division III

Bellbrook 56, Monroe 11: B: Miller 20.

Carroll 55, Goshen 30

Chaminade Julienne 45, Badin 41

Tippecanoe 52, Western Brown 35: T: Mader 17, Clawson 11.

Division IV

Alter 40, Indian Hill 29: A: Overman 11.

Brookville 40, CHCA 29: B: Gudorf 25.

McNicholas 49, Bethel 42

Purcell Marian 51, Oakwood 39

Division V

Anna 43, Mariemont 22

Versailles 41, Madeira 29: V: Yagle 14, Litten 10.

Waynesville 53, Williamsburg 37: W: Stephenson 18, Cordery 10.

Division VI

Fayetteville 49, Tri-Village 31: TV: Mize 12, Wilcox 11.

Minster 54, Riverdale 30: M: Belcher 15, Dirksen 14, Albers 10.

St. Henry 38, Lincolnview 24

West Liberty-Salem 51, Ansonia 41

Division VII

Cedarville 42, Fort Loramie 39

Mississinawa Valley 63, Middletown Christian 39: MV: Seubert 16, Emrick 11.

Russia 61, Miami Valley 28

Boys Bowling

STATE TOURNAMENT

Friday’s Results

Division II

At H.P. Lanes

Final Team Results: 1. St. Henry; 2. Coldwater; 3. Mentor Lake Catholic; 4. Fort Recovery; 5. Springfield Shawnee; 6. Napoleon; 7. Akron Coventry; 8. Versailles.

Individual Results (Top 5 plus area): 1. Cowper (Brooklyn) 729; 2. Myers (Coldwater) 696; 3. Jensen (Coventry) 689; 4. Ehlers (Napoleon) 666; 5. Humenik (Warren Champion) 662; 9. Schulze (Coldwater) 653; 11. Davidson (Clinton-Massie) 645; 12. Gallagher (Northwestern) 642; 15. Wendel (St. Henry) 607; 16. Green (Springfield Shawnee) 605; 18. Miller (Coldwater) 602; 20. Green (Springfield Shawnee) 595; 22. Brown (Coldwater) 590; 22. Coblentz (Clinton-Massie) 590; 27. Green (Versailles) 581; 28. Walters (Springfield Shawnee) 580; 30. Siefring (Fort Recovery) 578; 33. Hecht (Versailles) 568; 34. Vince (Springfield Shawnee) 567; 40. Albers (Versailles) 552; 41. Siefring (St. Henry) 549; 47. Schwartz (Versailles) 537; 48. Lefevre (Fort Recovery) 536; 49. Beaver (Northwestern) 532; 61. Roessner (Fort Recovery) 517.

DISTRICT TOURNAMENT

Friday’s Results

Division I

At Beaver-Vu

Qualifying Teams: Beavercreek 4729; Xenia 4489; St. Xavier 4431; Centerville 4414; Elder 4388.

Girls Bowling

STATE TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division II

At H.P. Lanes

Individual Results (Top 5 plus area): 1. Burden (Coldwater) 640; 2. Moeller (Coldwater) 621; 3. Yocom (Wauseon) 617; 4. Lizzi (Perkins) 608; 5. Little (Gallia Academy) 591; 11. Thien (Fort Recovery) 576; 14. McKinley (St. Marys) 569; 15. Duncan (Kenton Ridge) 566; 16. Hinkle (Clinton-Massie) 563; 18. Bartram (Versailles) 552; 20. Fisher (Urbana) 550; 21. Kable (St. Marys) 540 ; 22. Brown (Fort Recovery) 538; 25. Picklesimer (Mechanicsburg) 530; 28. Smith (St. Marys) 515; 35. Stacy (Kenton Ridge) 495; 36. Ward (Versaillles), Saunders (Coldwater) 490; 38. Fuller (Springfield Shawnee) 486; 39. Caywood (St. Marys) 483; 42. Alty (Mechanicsburg), Hibbs (Kenton Ridge) 481; 44. Keplinger (Kenton Ridge) 480; 49. Keiser (Versailles) 477; 51. Stokes (Urbana) 474; 55. Gaerke (Fort Recovery) 466; 56. Jacobs (Urbana), Mullins (St. Marys) 465; 58. Farver (Versailles) 464; 60. Williams (Urbana) 461; 67. Waller (Mechanicsburg) 449; 71. Nicewaner (Kenton Ridge) 438; 73. Popovich (Mechanicsburg) 432.

Boys Wrestling

SECTIONAL TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

At Centerville

Team Results (Top 5): Troy 213.5; Fairmont 163; Northmont 153; Xenia 132; Miamisburg 124.5.

At Edgewood

Team Results (Top 5): Moeller 291; St. Xavier 183; Little Miami 167; Edgewood 150.5; Middletown 126.5.

At Lebanon

Team Results (Top 5): Harrison 260.5; Lebanon 207.5; Lakota West 174; Fairfield 167; Kings 133.

Division II

At Clinton-Massie

Team Results (Top 5): Alter 293.5; Brookville 221; Franklin 214.5; Valley View 163.5; Clinton-Massie 159.5.

At Northwestern

Team Results (Top 5): Eaton 197.5; Greenville 166.5; Bethel 159; Ben Logan 142.5; Springfield Shawnee 104.5.

At Western Brown

Team Results (Top 5): LaSalle 215.5; Reading 199; Ross 159.5; McNicholas 143.5; Taylor 140.

Division III

At Blanchester

Team Results (Top 5): Waynesville 205.5; Madeira 170; Preble Shawnee 160.5; Williamsburg 106.5; Clermont Northeastern 101.5.

At Versailles

Team Results (Top 5): Graham 315; Versailles 220.5; West Liberty-Salem 177; Indian Lake 158; Miami East 148.5.

Girls Wrestling

SECTIONAL TOURNAMENT

Friday’s Results

At Greeneview

Team Results (Top 5): Harrison 179; Northmont 155.5; Fairmont 130; Princeton 108; Ben Logan 98.5.

At Eaton

Team Results (Top 5): Lebanon 237; Oak Hills 202.5; Eaton 172; Indian Lake 121.5; Lakota East 117.5.

At Western Brown

Team Results (Top 5): Fairfield 183; Wilmington 173.5; Fairborn 115; New Richmond 113; Ross 106.

Swimming

STATE TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Boys Team Results (Top 5 plus area): 1. Col. St. Charles 348.5; 2. St. Xavier 311; 3. Mason 214; 4. Upper Arlington 209; 5. Cle. St. Ignatius 183; 9. Lakota East 63.5; 14. Beavercreek 37; 16. Centerville 34; 19. Fairfield 27; 35. Hamilton 7; 43. Bellbrook 4; 49. Butler 2.

Area Individual Results: 200 Medley Relay: 12. Centerville (Purtee, Pianki, Patton, Meyer) 1:36.32; 16. Butler (Schlagetter, Swinderman, Hale, Kuhns) 1:37.9. 200 Free: 2. Drachuk (Beavercreek) 1:37.97. 50 Free: 6. Fuller (Lakota East) 20.81. 100 Butterfly: 4. Fuller (Lakota East) 48.89. 100 Free: 7. Metz (Fairfield) 45.96; 9. Purtee (Centerville) 45.92. 500 Free: 1. Drachuk (Beavercreek) 4:31.32. 200 Free Relay: 9. Lakota East (Ott, Hill, Fuller, Fuller) 1:25.8; 15. Bellbrook (Vawter, Dean, Snyder, Henley) 1:28.68. 100 Back: 4. Metz (Fairfield) 49.79; 7. Purtee (Centerville) 50.25. 100 Breast: 10. Hossler (Hamilton) 57.23; 14. Pianki (Centerville) 57.52. 400 Free Relay: 9. Lakota East (Ott, Hill, Fuller, Fuller) 3:08.76.

Girls Team Results (Top 5 plus area): 1. Upper Arlington 310; 2. Mason 214; 3. Cin. St. Ursula 161; 4. Ursuline Academy 138.5; 5. Lewis Center Olentangy 123; 18. Bellbrook 42; 22. Beavercreek 28; 25. Talawanda 22; 27. Centerville, Lakota East 19; 46. Lebanon 5.

Area Individual Results: 200 Medley Relay: 11. Talawanda (Gregg, Curry, Offenburger, Sparks) 1:48.38; 12. Lakota East (Fada, Witkowski, Bacher, Squibb) 1:48.87; 15. Centerville (Bole, Sperber, Bole, Henson) 1:49.84. 200 Free: 2. Dean (Bellbrook) 1:48.62; 6. Nuttbrock (Beavercreek) 1:52.23. 200 Medley: 14. Lee (Centerville) 2:08.56; 16. Carlson (Lebanon) 2:09.85. 50 Free: 11. Curry (Talawanda) 23.86; 13. Gregg (Talawanda) 24.27. 100 Butterfly: 13. Carlson (Lebanon) 57.51. 500 Free: 3. Dean (Bellbrook) 5:01.07; 9. Gaskill (Bellbrook) 5:06.16. 100 Back: 4. Buttbrock (Beavercreek) 55.34. 100 Breast: 9. Witkowski (Lakota East) 1:04.03. 400 Free Relay: 11. Centerville (Bole, Sperber, Judy, Lee) 3:36.92.

Friday’s Results

Division II

Boys Team Results (Top 5 plus area): 1. University School 216; 2. Ontario 204; 3. Mariemont 142; 4. Beachwood 128; 5. Mentor Lake Catholic 124; 13. Ross 56; 19. Alter 44; 24. Oakwood 28; 27. Badin 21; 32. Clinton-Massie 17; 37. St. Marys 14; 42. Covington 9; 45. Legacy Christian 7; 48. Jonathan Alder 6; 58. St. Henry 3; 60. London 2.

Area Individual Results: 200 Medley Relay: 10. St. Marys (McClain, Triplett, Luebke, Kleinschmit) 1:38.69; 12. Oakwood (Simon, Qian, James, Fuhrman) 1:39.48; 16. Alter (McCall, Kyre, Kaufman, McCall) 1:43.28. 200 Free: 5. Mignery (Ross) 1:42.76; 11. Newberry (Badin) 1:43.72; 14. Clark (Clinton-Massie) 1:45.09. 200 Medley: 4. Kyre (Alter) 1:54.77; 5. McCall (Alter) 1:55.08; 8. Pfirrman (Ross) 1:58.03. 100 Butterfly: 4. Mignery (Ross) 49.81; 9. Gessner (Covington) 51.99; 11. Drewes (Jonathan Alder) 52.46; 12. James (Oakwood) 52.48; 14. Simon (Oakwood) 52.68. 500 Free: 4. Newberry (Badin) 4:43.01; 5. Clark (Clinton-Massie) 4:44.96; Lotton (London) 4:56.07. 200 Free Relay: 13. Ross (Mignery, Beaudoin, Gutzwiller, Pfirrman) 1:30.02. 100 Breast: 6. Kyre (Alter) 59.1; 10. Ervin (Legacy Christian) 59.12; 15. Pfirrman (Ross) 1:00.26. 400 Free Relay: 12. Oakwood (James, Qian, Simon, Fuhrman) 3:19.14; 14. Ross (Mignery, Beaudoin, Gutzwiller, Pfirrman) 3:20.48.

Girls Team Results (Top 5 plus area): 1. Hathaway Brown 375; 2. Gates Mills Hawken 165; 3. Bexley 141; 4. Gates Mills Gilmour, CHCA 124; 9. Oakwood 85; 13. Carroll 58; 16. Springfield Shawnee 43; 20. Jonathan Alder 28; 21. McNicholas 27; 30. Minster 17; 32. Coldwater 16; 34. Botkins 15; 35. Miami Valley 14; 43. Bellefontaine 8; 52. Badin 5; 54. Waynesville 3; 54. St. Marys 3; 56. Tippecanoe 2.

Area Individual Results: 200 Free: 2. Talley (Carroll) 1:50.83; 5. Derr (Springfield Shawnee) 1:55.4; 8. Schneider (Jonathan Alder) 1:57.38; 9. Prizler (Oakwood) 1:56.15; 10. Lee (Springfield Shawnee) 1:56.54; 12. Hayes (Oakwood) 1:57.21; 14. Havrilla (Oakwood) 1:58.58. 200 Medley: 12. Fernandez-Deardurff (Carroll) 2:15.06; 14. Dwyer (Miami Valley) 2:16.03; 15. Bucio (Botkins) 2:16.87. 50 Free: 4. Bertke (Coldwater) 23.82; 7. Oldiges (Minster) 24.35. 100 Butterfly: 8. Dwyer (Miami Valley) 58.55; 15. Kuntz (Bellefontaine) 59.78. 100 Free: 1. Talley (Carroll) 51.12; 14. Crumback (Waynesville) 54.27; 16. Bertke (Coldwater) 54.52. 500 Free: 3. Prizler (Oakwood) 5:04.94; 6. Derr (Springfield Shawnee) 5:10.71; 9. Lee (Springfield Shawnee) 5:11.36; 11. Kuntz (Bellefontaine) 5:17.41; 15. Anderson (Tippecanoe) 5:27.78. 200 Free Relay: 7. Oakwood (Pritzler, Eizenga, Havrilla, Hayes) 1:40.77; 15. Minster (Holthaus, Meyer, Heuker, Oldiges) 1:43.4. 100 Back: 3. Fernandez-Deardurff (Carroll) 57.72; 6. Bucio (Botkins) 58.24; 12. Gibbons (Badin) 59.64; 13. Havrilla (Oakwood) 59.7. 100 Breast: 2. Schneider (Jonathan Alder) 1:02.96; 16. Oldiges (Minster) 1:08.93. 400 Free Relay: 7. Oakwood (Prizler, Eizenga, Havrilla, Hayes) 3:39.54.

Para Swimmers

Boys Area Results: 50 Free: 1. Wierwille (Centerville) 25.89; 2. Wiener (Dayton Christian) 32.09. 100 Back: 1. Wierwille (Centerville) 1:07.46; 2. Wiener (Dayton Christian) 1:29.21.

Girls Area Results: 50 Free: 5. Canan (National Trail) 1:05.7; 6. Palmer (Lebanon) 1:06.78. 100 Back: 4. Canan (National Trail) 2:20.51; 6. Palmer (Lebanon) 2:28.68.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

