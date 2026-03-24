Prep Results 3/23: Kerschbaum sets Xenia lacrosse record

Mac Kerschbaum netted eight goals, a school record, and J.P. Janowiecki drove in four to lead Xenia boys lacrosse in a 16-6 win against Monroe on Monday.
PREP RESULTS
Boys Basketball
STATE TOURNAMENT
Finals
Division I
Princeton 59, Hilliard Bradley 28
Division II
Massillon Washington 68, Westerville North 63, OT
Division III
Trotwood 48, Steubenville 47: T: Dennis 17, Reaves 10, Taylor 9, Shumate 6, Dawson 2, Trigg 2, Arnold 2.
Division IV
Wyoming 73, Cle. Glenville 48
Division V
Lutheran East 50, Col. Academy 36
Division VI
Berlin Hiland 54, Marion Local 51, 2OT: ML: Kremer 22, Moeller 9, Hess 7, Ahrens 7, Mescher 6.
Division VII
Delphos St. John’s 56, Kalida 47: DSJ: C. Elwer 28, A. Elwer 9, E. Elwer 6, Klaus 5, McClain 4, Kroeger 2, Wiechart 2.
Softball
Monday’s Results
Badin 15, Middletown 0: B: Kent 3-4 2B 3B 6 RBI, Albrinck 2-3 RBI, Canupp 2-3 RBI.
Belmont 23, Trotwood 3
Brookville 17, Dixie 2: B: Eagle W 5 K, 3-4 3 2B 5 RBI, Hemmerich 1-3 2 RBI, Brooks 2-4 2B 2 RBI.
Clinton Massie 13, Cin. Christian 3: CM: Sandlin 3-4 HR 6 RBI, Penewit 2-3 3 RBI, Jodrey W 7 K.
Covington 8, Arcanum 5: A: Hein 2-3 RBI, Laux 2-3 RBI. C: Hartwig 2-5 2B 3 RBI, Johnson 3-5 HR 3 RBI, McClure 2-5 2 2B 2 RBI.
Greeneview 7, Fairfield Leesburg 6: G: Burkett W 3 K, Sutton 2-3 3 RBI, Christian 2-4 RBI.
Lakota East 8, Western Brown 2: LE: Crawford W 3 K, 2-3 HR RBI, Damen 1-4 HR 2 RBI, Morath 1-4 HR RBI.
Lakota West 7, Colerain 2: LW: Gilbert W 15 K, 2-2 3B RBI, Anderson 3-3 RBI, Guth 1-1 2B RBI.
Minster 8, Elida 7: M: Wolf HR, Schmiesing HR.
Riverside 11, West Liberty-Salem 6: R: Manahan W 4 K, Robinson 3-3 2B 2 RBI, Carman 1-3 2B 2 RBI.
Ross 5, Fairfield 4: R: Commins 1-1 HR 2 RBI, Gorsuch 2-2 RBI, Baker W 3 K.
Stivers 23, Meadowdale 17
Talawanda 9, Sycamore 2: T: Hilbert 2-4 2B HR 4 RBI, Cox 2-4 2 2B 3 RBI, Griffin 2-3 2 RBI.
Troy 10, Northmont 6
Boys Volleyball
Monday’s Results
Badin 3, Lakota West 0
Boys Lacrosse
Monday’s Results
Xenia 16, Monroe 6: X: Kerschbaum 8 goals, Janowiecki 4 goals.
REPORTING RESULTS
Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxincn.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.
About the Author