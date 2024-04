H.S. Results 4/26

Ansonia 6, National Trail 5: A: Hemmerich 2-3 2B HR 3 RBI, Weiss 1-3 HR RBI.

Beavercreek 8, Northmont 3

Bellefontaine 19, North Union 9: B: Larison 3-4 2B 2 RBI, Sandoval 3-5 2B 3 RBI, Bible 1-5 2B 3 RBI.

Bradford 8, Newton 4: B: Miller 3-4 RBI, W 13 K, Wills 1-4 3B 3 RBI, Schmelzer 1-4 RBI.

Butler 2, Piqua 0

Cedarville 3, Northeastern 1: N: Newman 1-3 RBI.

Edgewood 5, Franklin 4: E: Smith 2-3 2B 2 RBI, Vogel 2-4 RBI, Kelhoffer 1-4 3B RBI.

Greeneview 6, Mechanicsburg 5: G: Moore 2-4 2 RBI, Walker 2-3 2B 2 RBI, Penrod 1-2 RBI. M: Roland 3-4 RBI, Eyink 2-4 2B 2 RBI.

Greenon 10, Triad 6: T: Smith 1-3 2 RBI, Thomas 1-4 2 RBI.

Jonathan Alder 11, Benjamin Logan 1

Kenton Ridge 6, Northwestern 2

Lakota East 13, Fairfield 9: F: Cline 1-2 2 RBI, Gonzales 1-2 2 RBI, Lucking 3-5 RBI.

Lehman Catholic 10, Covington 0

Miami East 9, Riverside 1: R: Purtee 1-4 2B RBI.

Oak Hills 15, Sycamore 4

Sidney 8, Fairborn 2

Southeastern 5, Fairbanks 3: S: Alderson 1-3 2 RBI, Workman RBI, Cordial RBI.

Springboro 6, Centerville 0

Tecumseh 6, Indian Lake 5: T: Brown 2-4 2 RBI, Brents 2-4 RBI, Cassell 2-4 RBI.

Tri-County North 5, Emmanuel Christian 0

Tri-Village 6, Twin Valley South 0: TV: Farmer 2-4 RBI, Homan 1-3 RBI, W 1 K.

Waynesville 3, Valley View 1

West Jefferson 14, Madison Plains 4

West Liberty-Salem 16, Catholic Central 2: WLS: Evans 2-3 2B 3B RBI, Sertell 2-5 3B 3 RBI, Olejniczak 1-3 3B 2 RBI.

Xenia 6, West Carrollton 1

Thursday’s Results

Arcanum 5, Franklin Monroe 0

Badin 10, Lebanon 0: B: Ollis 2-2 2 RBI, Taylor 2-3 3B RBI, Bowling 1-1 2B RBI.

Belmont 21, Thurgood Marshall 0

Bradford 3, Tri-Village 2

Carlisle 2, Madeira 0

Covington 7, Milton-Union 2

Dayton Christian 9, Emmanuel Christian 3

Fairborn 15, Trotwood 0: F: Adams 2-4 3 RBI, Osborne 2-3 2 RBI, Bubar 2-2 2 RBI.

Fairfield 8, Edgewood 5: F: Cline 3-4 RBI, Rice 1-3 2B RBI, Sharpshire 1-4 RBI.

Fairmont 11, Sidney 0

Greeneview 5, Southeastern 1

Hamilton 6, Princeton 5: H: Bennett 1-2 RBI, Creach RBI, Schuster 1-2 2 RBI.

Harrison 11, Northwest 4

Legacy Christian 20, Yellow Springs 3

Mason 4, Middletown 0

Miami East 8, Troy Christian 1

Newton 5, Preble Shawnee 2

Ponitz 25, Meadowdale 4

Ross 4, Monroe 1: M: Ballard RBI.

Springfield Shawnee 3, Bellefontaine 2: B: Larison 1-3 RBI.

Springboro 9, St. Xavier 3

Tecumseh 6, Benjamin Logan 1: T: Bush 2-4 2 RBI, Brents 1-5 RBI. BL: Peterson 1-4 2B RBI.

Union City (IN) 11, Ansonia 0

Washington Courthouse 4, West Jefferson 2

West Clermont 10, Talawanda 0

Softball

Friday’s Results

Arcanum 12, Versailles 4: A: Garbig W 4 K, Byrne 3-4 HR 5 RBI, Fout 3-3 2B HR 3 RBI.

Badin 6, Ursuline Academy 2: B: Rohan 2-4 RBI, Couch 1-3 2B RBI, Klaiber W 12 K.

Beavercreek 4, Northmont 2

Bellbrook 15, Newton 5: B: Place 2-3 2 RBI, Pummell 2-3 2 2B 2 RBI, Stewart W 4 K, 2-3 2 2B RBI.

Carlisle 4, Waynesville 3: : McKeehan 1-4 2B 2 RBI, Hallows 2-4 RBI.

Centerville 8, Springboro 1

Cin. Christian 17, Mt. Healthy 4: CC: Bowling 3-5 3B HR 5 RBI, Thompson 2-4 2 RBI, Stacy 3-5 2 2B RBI, W 10 K.

Covington 6, Lehman Catholic 5: C: Coblentz 2-4 2 RBI, Barnes 1-4 RBI, Johnson 1-3 RBI.

East Central 16, Harrison 8

Fairfield 6, Hamilton 3: F: Huey 2-3 2 2B RBI, Clark 1-4 2 RBI, Stanfield 1-4 RBI.

Fairmont 12, Wayne 4

Greenville 8, Troy 7

Greenon 10, Triad 6: G: Bromagen 2-4 2 RBI, Henderson 2-3 RBI, Layne 3-4 RBI.

Indian Lake 8, Tecumseh 1: T: Beard 1-3 2B RBI.

London 6, Graham 5

Mason 10, Lakota West 1

Mechanicsburg 11, Greeneview 1: M: DeLong 3-4 3B HR 4 RBI, Sartn 2-3 2B 2 RBI, DeLong 2-4 3 RBI. G: Dean 1-2 RBI.

Miami East 13, Riverside 0: ME: Maxson 2-2 2 2B 2 RBI, Enis 2-4 3B 3 RBI, Kadel W 11 K.

Milton-Union 6, Bethel 0

Northeastern 10, Cedarville 0: N: Houser 2-3 HR 3 RBI, Waugh 2-4 2B RBI, Kelly W 10 K.

Oak Hills 14, Middletown 4

Southeastern 2, Fairbanks 1

Springfield Shawnee 12, Urbana 1: SS: Adams 2-2 2B 2 RBI, Simpson 3-3 2 2B 3 RBI, Greene 1-1 2 RBI.

Talawanda 6, Mt. Notre Dame 5

Tri-Village 13, Twin Valley South 0

West Liberty-Salem 17, Catholic Central 2: WLS: Milliron 3-4 2B HR 3 RBI, Reichardt 3-4 3 RBI, Wallace 2-3 2 RBI.

Thursday’s Results

Arcanum 12, Franklin Monroe 0

Bellbrook 16, Clinton Massie 5: B: McBride 2-4 2 RBI, Savey 3 RBI, Stewart W 1 K.

Carlisle 20, Oakwood 1: C: Adkins 2-4 HR 3 RBI, Eldridge 4-5 3B HR 4 RBI, Howard 3-3 HR 3 RBI.

Carroll 7, Greeneview 6: Ca: Sexton 2-2 2 2B 2 RBI, Springer 3-4 3B 3 RBI.

Cin. Christian 21, Clark Montessori 2

Covington 16, Milton-Union 6

Dayton Christian 10, Stivers 0

Dixie 15, Mississinawa Valley 1

Fairbanks 12, Mechanicsburg 6: Batkiewicz 1-3 HR 4 RBI, Sartin 1-4 HR RBI, Conley 1-3 RBI.

Hamilton 13, Princeton 3

Harrison 15, Edgewood 5

Indian Lake 9, Graham 1

Jonathan Alder 25, Tecumseh 4

Lakota West 8, Fairfield 2: LW: Jordon 2-3 2B 2 RBI, Kopp 1-3 2 RBI, Elbright 1-1 2 RBI.

Legacy Christian 21, Ponitz 7

Lehman Catholic 7, Riverside 6

London 12, Northeastern 7

Mason 11, Oak Hills 6

Miami East 27, Troy Christian 0

Northmont 11, Troy 0: N: Gunter W.

Piqua 6, Tippecanoe 5: T: Chaney 1-3 2B RBI, Elms 3-4 RBI, Raiff 2-2 RBI.

Springfield Shawnee 6, Bellefontaine 1: SS: George 2-4 HR 2 RBI, Greene 2-4 RBI, Trimmer W 8 K. B: Butler 2-3 2 2B RBI.

Talawanda 10, Seton 1

Turpin 9, McNicholas 3

Ursuline Academy 14, Monroe 3

Versailles 10, Ansonia 1

Walnut Hills 10, Colerain 1

Boys Tennis

Friday’s Results

Badin 4, Madeira 1: Chen (B) def Kuester 6-4, 6-0; Hartford (B) def Setz 7-5, 6-1; Chen (B) def Dixon 6-3, 6-0; Richardson/ Stagg (B) def Kutz/Cuggioni 6-3, 6-4; Bishop/Sampson (M) def Bucheit/Wesner 6-3, 6-5.

Tippecanoe 5, Ontario 0: Von Krosigk def Vidal 6-2, 6-0; Davis def Vidal 6-4, 6-2; Darner def Robertson 6-0, 6-0; List/Vonderheide def Ellis/Rayes 6-3, 7-5; Blake/Hoover def Viscioni/Ellis 6-0, 6-2.

Troy 5, Alter 0: Penny def. Ross 6-1, 6-2; Nichols def. Johnson 6-2, 6-1; Burns def. Grider 6-0, 6-0; Gluck/Whitehead def. Theisen/Turner. 6-0, 6-1; Harris/Rajput def. Cool/Skeans. 6-0, 6-0.

Thursday’s Results

Alter 3, Bellbrook 2: Grismer (B) def. Mabarak 6-0, 6-4; Ross (A) def. Williams 6-3, 6-0; Dorre (B) def. Johnson 6-0, 6-0; Uhl/Theisen (A) def. D. Betts/I. Betts 6-3, 6-1; Turner/Craft (A) def. Cook/Krebs 6-4, 6-3.

Indian Hill 5, Chaminade Julienne 0: Pollock d. Wendling 6-0 6-0; Poffenberger d. Jones 6-0 6-0; Abeysingh d. Grilliot 6-0 6-1; Ryu/Ghandi d. Hofstetter/Weatherspoon 6-0 6-1; Ghandi/Netherwood d. Frank/Caldwell 6-0 4-6 10-8.

Mariemont 3, Badin 2: Chen (B) def Harris 6-2, 6-1; Lesseur (M) def Hartford 6-2, 6-3; Chen (B) def Dickenson 6-3, 6-1; Ellis/Lynch (M) def Richardson/Tokarczyk 6-1, 6-3; Ching/Dorn (M) def Stagg/Wesner 3-6, 6-3, 6-2.

Tippecanoe 3, Moeller 2: Von Krosigk (T) def Arnett 6-1 6-2; Anastasia (M) def Davis, 6-1 6-1; Jordan (M) d. Darner, 6-3 6-2; List/List (T) d. Hawysuk/Brown, 7-5 6-2; Blake/Hoover def O’Sullivan/Kaplan, 6-1 6-0.

Troy 5, Sidney 0

Boys Volleyball

Thursday’s Results

Badin 3, Lakota West 1

