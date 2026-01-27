Sports on TV 1/28: Cavaliers, Blue Jackets both in action

Columbus Blue Jackets' Jet Greaves, right, makes a save against Tampa Bay Lightning's Nick Paul, left, during the second period of an NHL hockey game, Saturday, Jan. 24, 2026, in Columbus, Ohio. (AP Photo/Jay LaPrete)

Credit: AP

Credit: AP

Columbus Blue Jackets' Jet Greaves, right, makes a save against Tampa Bay Lightning's Nick Paul, left, during the second period of an NHL hockey game, Saturday, Jan. 24, 2026, in Columbus, Ohio. (AP Photo/Jay LaPrete)
Sports
50 minutes ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Jan. 28

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

FS1 — Baylor at Cincinnati

7 p.m.

ACCN — California at Florida St.

BTN — Southern Cal at Iowa

CBSSN — Davidson at Georgia Tech

ESPN2 — Texas at Auburn

ESPNU — Rice at East Carolina

PEACOCK — Butler at St. John’s

SECN — Mississippi St. at LSU

7:30 p.m.

PEACOCK — Xavier at Seton Hall

8:30 p.m.

FS1 — DePaul at Georgetown

9 p.m.

ACCN — Stanford at Miami

BTN — Minnesota at Wisconsin

ESPN2 — Houston at TCU

ESPNU — South Florida at Tulane

SECN — Florida at South Carolina

10:30 p.m.

FS1 — Colorado St. at San Diego St.

11 p.m.

BTN — UCLA at Oregon

CBSSN — San Francisco at Santa Clara

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

PEACOCK — Xavier at UConn

COLLEGE FOOTBALL

5 p.m.

ESPNU — Senior Bowl Practice: From Mobile, Ala.

GOLF

3:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, First Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — L.A. Lakers at Cleveland

9:35 p.m.

ESPN — San Antonio at Houston

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Philadelphia at Columbus

TRUTV — Philadelphia at Columbus

TENNIS

3 a.m.

ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

3:30 a.m. (Thursday)

ESPN — WTA: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia

In Other News
1
Wright State basketball: Players fine with sharing load as part of deep...
2
High school football: Urbana, Versailles make coaching hires; Troy’s...
3
Sports on TV 1/27: Miami hosts UMass on ESPNU
4
Who’s your pick? Vote for the Dayton Daily News Athlete of the Week
5
Archdeacon: Two sneaky fans, one blown-up bus and some good basketball