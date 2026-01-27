Sports on TV 1/28: Cavaliers, Blue Jackets both in action

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, Jan. 28
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
FS1 — Baylor at Cincinnati
7 p.m.
ACCN — California at Florida St.
BTN — Southern Cal at Iowa
CBSSN — Davidson at Georgia Tech
ESPN2 — Texas at Auburn
ESPNU — Rice at East Carolina
PEACOCK — Butler at St. John’s
SECN — Mississippi St. at LSU
7:30 p.m.
PEACOCK — Xavier at Seton Hall
8:30 p.m.
FS1 — DePaul at Georgetown
9 p.m.
ACCN — Stanford at Miami
BTN — Minnesota at Wisconsin
ESPN2 — Houston at TCU
ESPNU — South Florida at Tulane
SECN — Florida at South Carolina
10:30 p.m.
FS1 — Colorado St. at San Diego St.
11 p.m.
BTN — UCLA at Oregon
CBSSN — San Francisco at Santa Clara
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
PEACOCK — Xavier at UConn
COLLEGE FOOTBALL
5 p.m.
ESPNU — Senior Bowl Practice: From Mobile, Ala.
GOLF
3:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, First Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — L.A. Lakers at Cleveland
9:35 p.m.
ESPN — San Antonio at Houston
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Philadelphia at Columbus
TRUTV — Philadelphia at Columbus
TENNIS
3 a.m.
ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia
3:30 a.m. (Thursday)
ESPN — WTA: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia