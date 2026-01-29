Sports on TV 1/29: Australian Open semifinals on ESPN, ESPN2

Novak Djokovic of Serbia plays a forehand return to Lorenzo Musetti of Italy during their quarterfinal match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Wednesday, Jan. 28, 2026. (AP Photo/Aaron Favila)

Credit: AP

Credit: AP

Novak Djokovic of Serbia plays a forehand return to Lorenzo Musetti of Italy during their quarterfinal match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Wednesday, Jan. 28, 2026. (AP Photo/Aaron Favila)
Sports
1 minute ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Jan. 29

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5 p.m.

CBSSN — Samford at Furman

7 p.m.

CBSSN — Liberty at MTSU

FS1 — Colorado at Iowa St.

8 p.m.

ESPN2 — FAU at Memphis

PEACOCK — Penn St. at Northwestern

9 p.m.

CBSSN — UNC-Wilmington at Towson

ESPNU — Presbyterian at High Point

FS1 — Washington at Illinois

11 p.m.

ESPNU — Hawaii at UC Irvine

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPNU — Stonehill at Fairleigh Dickinson

6 p.m.

ACCN — NC State at Boston College

BTN — Michigan St. at Purdue

ESPN — Kansas at TCU

6:30 p.m.

SECN — Alabama at Georgia

7 p.m.

PEACOCK — Michigan at Indiana

ESPNU — Quinnipiac at Fairfield

8 p.m.

ACCN — Duke at Miami

BTN — Wisconsin at Ohio St.

ESPN — Louisville at Stanford

9 p.m.

PEACOCK — Iowa at Southern Cal

SECN — South Carolina at Auburn

COLLEGE FOOTBALL

2:30 p.m.

ESPNU — Senior Bowl Practice: From Mobile, Ala.

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, First Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

11:30 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, First Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, First Round, Torrey Pines South Course, San Diego

3:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Second Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Milwaukee at Washington

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Oklahoma City at Minnesota

TENNIS

3:30 a.m.

ESPN — WTA: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia

3 p.m.

ESPN2 — WTA: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia

10:30 p.m.

ESPN — ATP: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia

3:30 a.m. (Friday)

ESPN — ATP: The Australian Open, Semifinals, Melbourne, Australia

In Other News
1
Boys basketball: Keely’s return from injury helps Centerville rout...
2
Cincinnati Bengals: Higgins joining Chase on AFC Pro Bowl squad
3
Archdeacon: For Anthony Grant and Archie Miller — different emotions...
4
No. 24 Miami fights off UMass to go 21-0 in front of packed crowd at...
5
Dayton basketball: Anthony Grant takes the blame for loss to Rhode...