Sports on TV 1/31: Ohio State, Cincinnati men’s basketball both in action

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, Jan. 31
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — Pittsburgh at Clemson
CBSSN — Campbell at William & Mary
ESPN — Duke at Virginia Tech
ESPN2 — Texas Tech at UCF
FOX — Cincinnati at Houston
PEACOCK — Marquette at Seton Hall
TNT — Georgetown at Butler
1 p.m.
CBS — San Diego St. at Utah St.
FS1 — DePaul at Xavier
SECN — Texas A&M at Georgia
1:30 p.m.
CW — Virginia at Boston College
2 p.m.
ACCN — North Carolina at Georgia Tech
CBSSN — ETSU at Wofford
ESPN — SMU at Louisville
ESPN2 — Texas at Oklahoma
ESPNU — LIU Brooklyn at CCSU
FOX — Ohio St. at Wisconsin
TNT — Arizona at Arizona St.
2:30 p.m.
USA — Saint Joseph’s at La Salle
3:30 p.m.
SECN — Mississippi St. at Missouri
3:45 p.m.
CW — NC State at Wake Forest
4 p.m.
ACCN — California at Miami
CBSSN — W. Kentucky at MTSU
ESPN — TBA
ESPN2 — Baylor at West Virginia
ESPNU — Norfolk St. at Howard
4:30 p.m.
USA — Davidson at Richmond
5 p.m.
PEACOCK — Indiana at UCLA
6 p.m.
ACCN — Stanford at Florida St.
CW — Notre Dame at Syracuse
CBSSN — Bradley at Drake
ESPN2 — Oklahoma St. at Utah
ESPNU — Rice at Charlotte
SECN — LSU at South Carolina
6:30 p.m.
ESPN — Kentucky at Arkansas
USA — George Mason at St Bonaventure
7 p.m.
PEACOCK — Rutgers at Southern Cal
8 p.m.
BTN — Washington at Northwestern
CBSSN — Murray St. at Belmont
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FOX — UConn at Creighton
8:30 p.m.
ESPN — Auburn at Tennessee
SECN — Vanderbilt at Mississippi
9:30 p.m.
FS1 — Colorado St. at Wyoming
10 p.m.
CBSSN — New Mexico at San Jose St.
ESPN2 — Louisiana Tech at Sam Houston St.
10:30 p.m.
ESPN — Saint Mary’s (Calif.) at Gonzaga
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
3 p.m.
FS1 — Colorado St. at UNLV
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — TBA
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Third Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Third Round, Torrey Pines South Course, San Diego
3 p.m.
CBS — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Third Round, Torrey Pines South Course, San Diego
GOLF — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Third Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.
3:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Final Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain
NBA BASKETBALL
3 p.m.
PRIME VIDEO — San Antonio at Charlotte
8:30 p.m.
ABC — Dallas at Houston
NHL HOCKEY
1 p.m.
ABC — Colorado at Detroit
3:30 p.m.
ABC — N.Y. Rangers at Pittsburgh
7 p.m.
NHLN — Montreal at Buffalo
SOCCER (MEN’S)
12:30 p.m.
USA — English Premier League: West Ham United at Chelsea
3 p.m.
NBC — English Premier League: Newcastle United at Liverpool
TENNIS
3:30 a.m.
ESPN — WTA: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia
9 a.m.
ESPN2 — WTA: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia (Taped)
3:30 a.m. (Sunday)
ESPN — ATP: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia