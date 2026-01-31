Sports on TV 1/31: Ohio State, Cincinnati men’s basketball both in action

Cincinnati forward Baba Miller (18) dunks over Arizona center Motiejus Krivas during the first half of an NCAA college basketball game, Wednesday, Jan. 21, 2026, in Tucson, Ariz. (AP Photo/Rick Scuteri)

Credit: AP

Credit: AP

Cincinnati forward Baba Miller (18) dunks over Arizona center Motiejus Krivas during the first half of an NCAA college basketball game, Wednesday, Jan. 21, 2026, in Tucson, Ariz. (AP Photo/Rick Scuteri)
1 hour ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Jan. 31

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Pittsburgh at Clemson

CBSSN — Campbell at William & Mary

ESPN — Duke at Virginia Tech

ESPN2 — Texas Tech at UCF

FOX — Cincinnati at Houston

PEACOCK — Marquette at Seton Hall

TNT — Georgetown at Butler

1 p.m.

CBS — San Diego St. at Utah St.

FS1 — DePaul at Xavier

SECN — Texas A&M at Georgia

1:30 p.m.

CW — Virginia at Boston College

2 p.m.

ACCN — North Carolina at Georgia Tech

CBSSN — ETSU at Wofford

ESPN — SMU at Louisville

ESPN2 — Texas at Oklahoma

ESPNU — LIU Brooklyn at CCSU

FOX — Ohio St. at Wisconsin

TNT — Arizona at Arizona St.

2:30 p.m.

USA — Saint Joseph’s at La Salle

3:30 p.m.

SECN — Mississippi St. at Missouri

3:45 p.m.

CW — NC State at Wake Forest

4 p.m.

ACCN — California at Miami

CBSSN — W. Kentucky at MTSU

ESPN — TBA

ESPN2 — Baylor at West Virginia

ESPNU — Norfolk St. at Howard

4:30 p.m.

USA — Davidson at Richmond

5 p.m.

PEACOCK — Indiana at UCLA

6 p.m.

ACCN — Stanford at Florida St.

CW — Notre Dame at Syracuse

CBSSN — Bradley at Drake

ESPN2 — Oklahoma St. at Utah

ESPNU — Rice at Charlotte

SECN — LSU at South Carolina

6:30 p.m.

ESPN — Kentucky at Arkansas

USA — George Mason at St Bonaventure

7 p.m.

PEACOCK — Rutgers at Southern Cal

8 p.m.

BTN — Washington at Northwestern

CBSSN — Murray St. at Belmont

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FOX — UConn at Creighton

8:30 p.m.

ESPN — Auburn at Tennessee

SECN — Vanderbilt at Mississippi

9:30 p.m.

FS1 — Colorado St. at Wyoming

10 p.m.

CBSSN — New Mexico at San Jose St.

ESPN2 — Louisiana Tech at Sam Houston St.

10:30 p.m.

ESPN — Saint Mary’s (Calif.) at Gonzaga

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

3 p.m.

FS1 — Colorado St. at UNLV

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — TBA

GOLF

4 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Third Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Third Round, Torrey Pines South Course, San Diego

3 p.m.

CBS — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Third Round, Torrey Pines South Course, San Diego

GOLF — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Third Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.

3:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Final Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

NBA BASKETBALL

3 p.m.

PRIME VIDEO — San Antonio at Charlotte

8:30 p.m.

ABC — Dallas at Houston

NHL HOCKEY

1 p.m.

ABC — Colorado at Detroit

3:30 p.m.

ABC — N.Y. Rangers at Pittsburgh

7 p.m.

NHLN — Montreal at Buffalo

SOCCER (MEN’S)

12:30 p.m.

USA — English Premier League: West Ham United at Chelsea

3 p.m.

NBC — English Premier League: Newcastle United at Liverpool

TENNIS

3:30 a.m.

ESPN — WTA: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia

9 a.m.

ESPN2 — WTA: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia (Taped)

3:30 a.m. (Sunday)

ESPN — ATP: The Australian Open, Championship, Melbourne, Australia

