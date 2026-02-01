Sports on TV 2/1: Dayton women’s basketball hosts GW on USA Network

Dayton's Nicole Stephens dribbles the ball during their game against Long Island University on Sunday, Dec. 7, 2025 at UD Arena. ERIK SCHELKUN / CONTRIBUTED PHOTO

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Feb. 1

AUTO RACING

6 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: Last Chance Qualifying Race, Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, N.C.

8 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: The Cook Out Clash at Bowman Gary Stadium, Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, N.C.

BASEBALL

2 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: Mexico (Green) vs. Puerto Rico, Round Robin Zapopan, Mexico

8:30 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: Dominican Republic vs. Mexico (Red), Round Robin Zapopan, Mexico

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

USA — Rhode Island at Duquesne

1 p.m.

ABC — Alabama at Florida

CBS — Purdue at Maryland

ESPN2 — Chattanooga at Furman

2 p.m.

CBSSN — UMKC at St. Thomas (Minn.)

ESPNU — Wichita St. at Tulsa

FOX — Iowa St. at Kansas St.

PEACOCK — Minnesota at Penn St.

TNT — TCU at Colorado

3 p.m.

ESPN2 — Tulane at Memphis

4 p.m.

FS1 — Illinois at Nebraska

7 p.m.

CBSSN — ETSU at Wofford

8 p.m.

FS1 — Iowa at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Wake Forest at Duke

CBSSN — Ball St. at Kent St.

ESPNU — Richmond at VCU

FOX — Tennessee at UConn

FS1 — Michigan at Michigan St.

SECN — Alabama at LSU

1 p.m.

ESPN — Baylor at West Virginia

2 p.m.

ACCN — Boston College at Georgia Tech

CW — Louisville at California

FS1 — TCU at Texas Tech

SECN — Kentucky at Arkansas

USA — George Washington at Dayton

3 p.m.

ABC — Oklahoma at Texas

TRUTV — Creighton at Seton Hall

4 p.m.

ACCN — Florida St. at Clemson

CW — Notre Dame at Stanford

FOX — Iowa at UCLA

SECN — Florida at Vanderbilt

5 p.m.

TRUTV — Marquette at Georgetown

6 p.m.

BTN — Nebraska at Ohio St.

FS1 — Illinois at Washington

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

BTN — Michigan St. at Michigan

5 p.m.

ESPN2 — Iowa St. at Denver

6 p.m.

SECN — Auburn at Georgia

COLLEGE WRESTLING

Noon

BTN — Michigan at Ohio St.

2 p.m.

BTN — Northwestern at Michigan St.

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Bapco Energies Bahrain Championship, Final Round, Royal GC, Kingdom of Bahrain, Bahrain

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Final Round, Torrey Pines South Course, San Diego

2 p.m.

NBC — LPGA Tour: The Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, Final Round, Lake Nona Golf & Country Club, Orlando, Fla.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: The Farmers Insurance Open, Final Round, Torrey Pines South Course, San Diego

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

LACROSSE (MEN’S)

7 p.m.

ESPNU — NLL: Saskatchewan at Calgary

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

ESPN — Milwaukee at Boston

7 p.m.

NBC — L.A. Lakers at New York

PEACOCK — L.A. Lakers at New York

9:30 p.m.

NBC — Oklahoma City at Denver

PEACOCK — Oklahoma City at Denver

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Rio Grande Valley at Oklahoma City

5 p.m.

NBATV — Memphis at Motor City

NHL HOCKEY

6:40 p.m.

ESPN — Boston vs. Tampa Bay, Tampa Bay

9:30 p.m.

ESPN — Vegas at Anaheim

RODEO

Noon

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Sacramento, Calif. (Taped)

6 p.m.

CBSSN — PBR: Monster Energy Team Challenge, Sacramento, Calif. (Taped)

SOCCER (MEN’S)

8:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at Hibernian

9 a.m.

USA — English Premier League: Brentford FC at Aston Villa

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al-Najma at Al Ittihad

SOCCER (WOMEN’S)

6:30 a.m.

CBSSN — Serie A: Como at Lazio

5:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Curacao vs. Barbados, Round One, Willemstad, Curaçao

7:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Dominican Republic vs. Nicaragua, Round One, Managua, Nicaragua

TENNIS

3:30 a.m.

ESPN — ATP: The Australian Open, Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, Championship, Melbourne, Australia

9 a.m.

ESPN2 — ATP: The Australian Open, Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, Championship, Melbourne, Australia (Taped)

1 p.m.

TENNIS — ATP: The Australian Open, Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, Championship, Melbourne, Australia (Taped)

2 a.m. (Monday)

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds

TRACK AND FIELD

4 p.m.

NBC — USATF: Milrose Games, New York

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TRUTV — Phantom vs. Lunar Owls, Miami

8:45 p.m.

TRUTV — Breeze vs. Rose, Miami

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Omaha at Grand Rapids

6:30 p.m.

ESPN2 — League One Volleyball: Madison at Houston

