Sports on TV 2/10: Wemby takes on LeBron and Luka’s Lakers on NBATV

San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) drives to the basket between Oklahoma City Thunder guard Aaron Wiggins, left, and forward Jaylin Williams (6) during the second half of an NBA basketball game in San Antonio, Wednesday, February. 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay)

Sports
1 minute ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Feb. 10

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ACCN — Notre Dame at SMU

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FS1 — Purdue at Nebraska

SECN — Vanderbilt at Auburn

7:30 p.m.

TNT — Marquette at Villanova

TRUTV — Marquette at Villanova

9 p.m.

ACCN — NS State at Louisville

CBSSN — Oklahoma St. at Arizona St.

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

FS1 — Iowa St. at TCU

SECN — Arkansas at LSU

11 p.m.

ESPN2 — TBA

FS1 — San Jose St. at UNLV

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

9 p.m.

ESPNU — North Texas at Rice

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

4 p.m.

ESPNU — Towson at Johns Hopkins

GOLF

5:30 a.m. (Wednesday)

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — L.A. Clippers at Houston

10:30 p.m.

NBATV — San Antonio at L.A. Lakers

