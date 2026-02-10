Sports on TV 2/10: Wemby takes on LeBron and Luka’s Lakers on NBATV

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, Feb. 10
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ACCN — Notre Dame at SMU
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FS1 — Purdue at Nebraska
SECN — Vanderbilt at Auburn
7:30 p.m.
TNT — Marquette at Villanova
TRUTV — Marquette at Villanova
9 p.m.
ACCN — NS State at Louisville
CBSSN — Oklahoma St. at Arizona St.
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
FS1 — Iowa St. at TCU
SECN — Arkansas at LSU
11 p.m.
ESPN2 — TBA
FS1 — San Jose St. at UNLV
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
9 p.m.
ESPNU — North Texas at Rice
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
4 p.m.
ESPNU — Towson at Johns Hopkins
GOLF
5:30 a.m. (Wednesday)
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — L.A. Clippers at Houston
10:30 p.m.
NBATV — San Antonio at L.A. Lakers