Sports on TV 2/11: Ohio State hosts Southern Cal on FS1

Ohio State center Ivan Njegovan, right, rebounds the ball against Wisconsin forward Nolan Winter (31) during the first half of an NCAA college basketball game Saturday, Jan. 31, 2026, in Madison, Wis. (AP Photo/Kayla Wolf)

Credit: AP

Sports
32 minutes ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Feb. 11

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

FS1 — Iowa at Maryland

6:30 p.m.

BTN — Southern Cal at Ohio St.

7 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Clemson

CBSSN — Chattanooga at ETSU

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

SECN — Alabama at Mississippi

7:30 p.m.

PEACOCK — Providence at Seton Hall

TNT — UConn at Butler

TRUTV — UConn at Butler

8:30 p.m.

BTN — Michigan at Northwestern

9 p.m.

ACCN — Wake Forest at Georgia Tech

ESPN2 — TBA

ESPNU — Stanford at Boston College

PEACOCK — Creighton at DePaul

SECN — Missouri at Texas A&M

10 p.m.

FS1 — New Mexico at Grand Canyon

10:30 p.m.

BTN — Penn St. at Washington

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

PEACOCK — Creighton at UConn

8 p.m.

PEACOCK — UCLA at Michigan St.

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

5:30 a.m. (Thursday)

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Second Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — New York at Philadelphia

10:05 p.m.

ESPN — San Antonio at Golden State

