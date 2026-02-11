Sports on TV 2/12: Top-ranked college softball teams featured on ESPN2, SEC Network

Texas pitcher NiJaree Canady throws during the third game of the NCAA softball Women's College World Series finals against Texas in Oklahoma City, Friday, June 6, 2025. (AP Photo/Kyle Phillips)

Sports
Updated 1 hour ago
Thursday, Feb. 12

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

CBSSN — MTSU at Kennesaw St.

7 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

8:30 p.m.

CBSSN — Louisiana Tech at Missouri St.

9 p.m.

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — Texas-Arlington at Abilene Christian

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — SMU at North Carolina

6:30 p.m.

SECN — Texas A&M at Kentucky

7 p.m.

ESPN — TCU at Baylor

PEACOCK — Penn St. at Maryland

8 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Clemson

BTN — Nebraska at Minnesota

9 p.m.

PEACOCK — Michigan at Northwestern

SECN — Arkansas at Mississippi

10 p.m.

BTN — Indiana at Southern Cal

COLLEGE SOFTBALL

10 a.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Nebraska vs. LSU, Clearwater, Fla.

11 a.m.

SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Georgia, Clearwater, Fla.

1 p.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Florida St. vs. Texas Tech, Clearwater, Fla.

3 p.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU vs. Oklahoma St., Clearwater, Fla.

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Second Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, First Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

5:30 a.m. (Friday)

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Milwaukee at Oklahoma City

10 p.m.

PRIME VIDEO — Dallas at L.A. Lakers

