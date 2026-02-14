Sports on TV 2/14: NBA All-Star Saturday Night competitions on NBC

Osceola Magic guard Mac McClung dunks over a car during the slam dunk contest at the NBA basketball All-Star Saturday night festivities Saturday, Feb. 15, 2025, in San Francisco. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

1 hour ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Feb. 14

AUTO RACING

Noon

FOX — ARCA Menards Series: General Tire 200, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — California at Boston College

CW — Georgia Tech at Notre Dame

ESPN — Clemson at Duke

ESPN2 — TCU at Oklahoma St.

ESPNU — TBA

1 p.m.

ABC — Kansas at Iowa St.

BTN — Northwestern at Nebraska

CBS — UCLA at Michigan

SECN — Texas A&M at Vanderbilt

TNT — St. John’s at Providence

TRUTV — St. John’s at Providence

2 p.m.

ACCN — Florida St. at Virginia Tech

CBSSN — N. Dakota St. at N. Dakota

CW — SMU at Syracuse

ESPN — Pittsburgh at North Carolina

ESPN2 — Liberty at UTEP

2:30 p.m.

FOX — Villanova at Creighton

3 p.m.

ABC — Kentucky at Florida

BTN — Penn St. at Oregon

TNT — Marquette at Xavier

TRUTV — Marquette at Xavier

3:30 p.m.

SECN — Georgia at Oklahoma

4 p.m.

ACCN — Stanford at Wake Forest

CBSSN — Hofstra at UNC-Wilmington

ESPN — Louisville at Baylor

ESPN2 — TBA

FS1 — Colorado at BYU

5 p.m.

FOX — Purdue at Iowa

6 p.m.

CBSSN — VCU at Richmond

FS1 — West Virginia at UCF

SECN — LSU at Tennessee

6:30 p.m.

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — Yale at Harvard

8 p.m.

CBSSN — Memphis at Utah St.

FOX — Virginia at Ohio St.

PEACOCK — Georgetown at UConn

8:30 p.m.

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

SECN — South Carolina at Alabama

9 p.m.

PEACOCK — Kansas St. at Houston

10 p.m.

BTN — Minnesota at Washington

CBSSN — Nevada at San Diego St.

10:30 p.m.

ESPN — Gonzaga at Santa Clara

ESPN2 — Saint Mary’s (Calif.) at Pacific

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

FS1 — UConn at Marquette

2 p.m.

ESPNU — TBA

8:30 p.m.

ABC — South Carolina at LSU

COLLEGE SOFTBALL

9 a.m.

ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas A&M vs. NC State, Clearwater, Fla.

10 a.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Duke, Clearwater, Fla.

SECN —Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCF vs. LSU, Clearwater, Fla., Clearwater, Fla.

4 p.m.

ESPNU — Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCLA vs. Tennessee, Clearwater, Fla.

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Final Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Third Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Third Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBC — NBA All-Star Saturday: Skills Competition, 3-Point Contest, Dunk Contest, Los Angeles

PEACOCK — NBA All-Star Saturday: Skills Competition, 3-Point Contest, Dunk Contest, Los Angeles

SOCCER (MEN’S)

6:30 a.m. (Sunday)

ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round

