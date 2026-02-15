Sports on TV 2/15: Daytona 500, NBA All-Star game highlight Sunday slate

Driver Bubba Wallace works on the track during a NASCAR Daytona 500 practice, Wednesday, Feb. 11, 2026, in Daytona, Fla. (AP Photo/Mike Stewart)

Sports
5 hours ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Feb. 15

AUTO RACING

2:30 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: DAYTONA 500, Dayton International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN — TBA

ESPNU — UTSA at Charlotte

FS1 — Maryland at Rutgers

1 p.m.

CBS — Indiana at Illinois

CBSSN — Denver at Omaha

2 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

4 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — E. Kentucky at North Alabama

5 p.m.

CBSSN — Coll. Of Charleston at Campbell

6 p.m.

ESPN2 — TBA

FS1 — Seton Hall at Butler

7 p.m.

CBSSN — Towson at Monmouth

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Pittsburgh at SMU

SECN — Vanderbilt at Georgia

1 p.m.

ABC — North Carolina at Duke

2 p.m.

ESPN — Kansas St. at Iowa St.

SECN — Mississippi at Kentucky

3 p.m.

ABC — Texas at Tennessee

PEACOCK — Indiana at UCLA

4 p.m.

BTN — Northwestern at Penn St.

ESPN — NC State at Notre Dame

SECN — Oklahoma at Alabama

5 p.m.

TRUTV — Villanova at Creighton

6 p.m.

ACCN — Florida St. at Louisville

BTN — Minnesota at Wisconsin

SECN — Auburn at Texas A&M

8 p.m.

BTN — Oregon at Washington

FS1 — West Virginia at TCU

COLLEGE SOFTBALL

9 a.m.

ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Missouri vs. Duke, Clearwater, Fla.

SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: James Madison vs. Texas A&M, Clearwater, Fla.

10 a.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU at UCLA, Clearwater, Fla.

Noon

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Northwestern at Texas A&M, Clearwater, Fla.

6 p.m.

ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas Tech vs. Nebraska, Clearwater, Fla.

8 p.m.

ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Tennessee vs. Florida St., Clearwater, Fla.

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBC — NBA All-Star Game: World and U.S. Teams, Round Robin, Los Angeles

PEACOCK — NBA All-Star Game: World and U.S. Teams, Round Robin, Los Angeles

SOCCER (MEN’S)

6:30 a.m.

ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round

