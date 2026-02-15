Sports on TV 2/15: Daytona 500, NBA All-Star game highlight Sunday slate

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, Feb. 15
AUTO RACING
2:30 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: DAYTONA 500, Dayton International Speedway, Daytona Beach, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN — TBA
ESPNU — UTSA at Charlotte
FS1 — Maryland at Rutgers
1 p.m.
CBS — Indiana at Illinois
CBSSN — Denver at Omaha
2 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
4 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — E. Kentucky at North Alabama
5 p.m.
CBSSN — Coll. Of Charleston at Campbell
6 p.m.
ESPN2 — TBA
FS1 — Seton Hall at Butler
7 p.m.
CBSSN — Towson at Monmouth
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Pittsburgh at SMU
SECN — Vanderbilt at Georgia
1 p.m.
ABC — North Carolina at Duke
2 p.m.
ESPN — Kansas St. at Iowa St.
SECN — Mississippi at Kentucky
3 p.m.
ABC — Texas at Tennessee
PEACOCK — Indiana at UCLA
4 p.m.
BTN — Northwestern at Penn St.
ESPN — NC State at Notre Dame
SECN — Oklahoma at Alabama
5 p.m.
TRUTV — Villanova at Creighton
6 p.m.
ACCN — Florida St. at Louisville
BTN — Minnesota at Wisconsin
SECN — Auburn at Texas A&M
8 p.m.
BTN — Oregon at Washington
FS1 — West Virginia at TCU
COLLEGE SOFTBALL
9 a.m.
ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Missouri vs. Duke, Clearwater, Fla.
SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: James Madison vs. Texas A&M, Clearwater, Fla.
10 a.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU at UCLA, Clearwater, Fla.
Noon
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Northwestern at Texas A&M, Clearwater, Fla.
6 p.m.
ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas Tech vs. Nebraska, Clearwater, Fla.
8 p.m.
ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Tennessee vs. Florida St., Clearwater, Fla.
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBC — NBA All-Star Game: World and U.S. Teams, Round Robin, Los Angeles
PEACOCK — NBA All-Star Game: World and U.S. Teams, Round Robin, Los Angeles
SOCCER (MEN’S)
6:30 a.m.
ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round