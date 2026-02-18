Sports on TV 2/18: No. 23 BYU travels to No. 4 Arizona in Big 12 showdown on ESPN

Texas Tech guard Jaylen Petty gets pressured by Arizona forward Tobe Awaka (30) and guard Anthony Dell'orso during the first half of an NCAA college basketball game, Saturday, Feb. 14, 2026, in Tucson, Ariz. (AP Photo/Rick Scuteri)

Credit: AP

Credit: AP

Texas Tech guard Jaylen Petty gets pressured by Arizona forward Tobe Awaka (30) and guard Anthony Dell'orso during the first half of an NCAA college basketball game, Saturday, Feb. 14, 2026, in Tucson, Ariz. (AP Photo/Rick Scuteri)
Sports
16 minutes ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Feb. 18

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Rutgers at Penn St.

6:30 p.m.

FS1 — Butler at Georgetown

7 p.m.

ACCN — Clemson at Wake Forest

CBSSN — Dayton at George Mason

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — UAB at Temple

TNT — Creighton at UConn

SECN — Mississippi at Texas A&M

8 p.m.

BTN — Maryland at Northwestern

TRUTV — DePaul at Seton Hall

8:30 p.m.

FS1 — Utah at West Virginia

9 p.m.

ACCN — Virginia at Georgia Tech

CBSSN — Saint Mary’s (Calif.) at Seattle

ESPN — BYU at Arizona

ESPN2 — Auburn at Mississippi St.

ESPNU — TBA

NBCSN — Kansas at Oklahoma St.

PEACOCK — Kansas at Oklahoma St.

SECN — Vanderbilt at Missouri

TNT — St. John’s at Marquette

11 p.m.

BTN — Illinois at Southern Cal

ESPN2 — TBA

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

NBCSN — UConn at Villanova

PEACOCK — UConn at Villanova

GOLF

10 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, First Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand

5 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

In Other News
1
2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 18
2
Boys basketball: Trotwood tuned up for tournament as top-seed in D-III
3
Miami men’s basketball: No. 22 RedHawks win 26th straight, remain...
4
Miami of Ohio coach Travis Steele on Redhawks’ 26-game winning streak...
5
Southwest district switching to ‘super draw’ format in Divisions I, II