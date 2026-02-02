Sports on TV 2/2: Atlanta Drive takes on Jupiter Links in TGL on ESPN

Rory McIlroy of Boston Common Golf hits out of the sand on the ninth hole during a match of the TMRW Golf League (TGL) against Jupiter Links Golf Club, Monday, Jan. 27, 2025, in Palm Beach Gardens, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Credit: AP

Credit: AP

Rory McIlroy of Boston Common Golf hits out of the sand on the ninth hole during a match of the TMRW Golf League (TGL) against Jupiter Links Golf Club, Monday, Jan. 27, 2025, in Palm Beach Gardens, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
Sports
5 hours ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Feb. 2

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Boston U. at Holy Cross

ESPN — Syracuse at North Carolina

9 p.m.

CBSSN — Incarnate Word at Texas A&M-CC

ESPN — Kansas at Texas Tech

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

4:30 p.m.

CBSSN — Boston U. at Holy Cross

6 p.m.

ESPN2 — North Carolina at NC State

8 p.m.

ESPN2 — South Carolina at Texas A&M

GOLF

7 p.m.

ESPN — TGL: Atlanta Drive GC vs. Jupiter Links Golf Club

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — Minnesota at Memphis

10 p.m.

PEACOCK — Philadelphia at L.A. Clippers

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Burnley at Sunderland

In Other News
1
Dayton basketball: St. Bonaventure seeks first victory at UD Arena in...
2
Cincinnati Bengals: Burrow added to Pro Bowl, joining Chase, Higgins...
3
Reds: Eugenio Suarez returning to Cincinnati on one-year deal, sources...
4
Wright State basketball: Raiders knock off Green Bay, earn rare...
5
Archdeacon: Ron Harper feels the magic of Millett once again