Sports on TV 2/2: Atlanta Drive takes on Jupiter Links in TGL on ESPN

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Feb. 2
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Boston U. at Holy Cross
ESPN — Syracuse at North Carolina
9 p.m.
CBSSN — Incarnate Word at Texas A&M-CC
ESPN — Kansas at Texas Tech
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
4:30 p.m.
CBSSN — Boston U. at Holy Cross
6 p.m.
ESPN2 — North Carolina at NC State
8 p.m.
ESPN2 — South Carolina at Texas A&M
GOLF
7 p.m.
ESPN — TGL: Atlanta Drive GC vs. Jupiter Links Golf Club
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PEACOCK — Minnesota at Memphis
10 p.m.
PEACOCK — Philadelphia at L.A. Clippers
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Burnley at Sunderland
