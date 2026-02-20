Sports on TV 2/20: VCU travels to Saint Louis in key A-10 game on ESPN2

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, Feb. 20
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — VCU at Saint Louis
8 p.m.
ESPNU — TBA
FOX — Indiana at Purdue
COLLEGE FIELD HOCKEY
5:30 p.m.
ESPNU — Northeastern at UConn
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Florida at Georgia
8:45 p.m.
SECN — Alabama at Auburn
9 p.m.
ESPN2 — LSU at Oklahoma
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Notre Dame at Michigan St.
8:30 p.m.
BTN — Ohio St. at Penn St.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
5 p.m.
ACCN — Johns Hopkins at North Carolina
COLLEGE WRESTLING
7 p.m.
Cornell at NC State
GOLF
5 a.m.
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Second Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Second Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
10:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, Third Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand
4:30 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Third Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Dallas at Minnesota
10:05 p.m.
ESPN — L.A. Clippers at L.A. Lakers