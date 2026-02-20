Sports on TV 2/20: VCU travels to Saint Louis in key A-10 game on ESPN2

Virginia Commonwealth's Jadrian Tracey reacts after making a 3-pointer against Dayton on Friday, Feb. 6, 2026, at the Siegel Center in Richmond, Va. David Jablonski/Staff

Credit: David Jablonski

Credit: David Jablonski

Virginia Commonwealth's Jadrian Tracey reacts after making a 3-pointer against Dayton on Friday, Feb. 6, 2026, at the Siegel Center in Richmond, Va. David Jablonski/Staff
Sports
1 minute ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Feb. 20

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — VCU at Saint Louis

8 p.m.

ESPNU — TBA

FOX — Indiana at Purdue

COLLEGE FIELD HOCKEY

5:30 p.m.

ESPNU — Northeastern at UConn

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Florida at Georgia

8:45 p.m.

SECN — Alabama at Auburn

9 p.m.

ESPN2 — LSU at Oklahoma

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Notre Dame at Michigan St.

8:30 p.m.

BTN — Ohio St. at Penn St.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

5 p.m.

ACCN — Johns Hopkins at North Carolina

COLLEGE WRESTLING

7 p.m.

Cornell at NC State

GOLF

5 a.m.

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Second Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Second Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

10:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, Third Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand

4:30 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Third Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Dallas at Minnesota

10:05 p.m.

ESPN — L.A. Clippers at L.A. Lakers

In Other News
1
Wright State basketball: Raiders struggle but hold off IU Indy for win
2
Archdeacon: Why Ron Anslinger is — and always will be — Miamisburg’s...
3
Cincinnati Reds: Why Elly De La Cruz’s spring adjustments could unlock...
4
Preps Profile: McKenzie Jones, Springboro High School
5
2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 19