Sports on TV 2/21: Cincinnati travels to Kansas for Big 12 showdown on CBS

Cincinnati's Baba Miller, left, smiles after dunking during the second half of an NCAA college basketball game against Central Florida, Sunday, Feb. 8, 2026, in Cincinnati. (AP Photo/Kareem Elgazzar)

Cincinnati's Baba Miller, left, smiles after dunking during the second half of an NCAA college basketball game against Central Florida, Sunday, Feb. 8, 2026, in Cincinnati. (AP Photo/Kareem Elgazzar)
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Feb. 20

Saturday, Feb. 21

AUTO RACING

1:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Fr8 Racing 208, Echopark Speedway, Hampton, Ga.

5 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Bennett Transportation & Logistics 250, Echopark Speedway, Hampton, Ga.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Wake Forest at Virginia Tech

BTN — Rutgers at Minnesota

CW — Florida St. at Clemson

FOX — Creighton at St. John’s

1 p.m.

ABC — North Carolina at Syracuse

CBS — Cincinnati at Kansas

SECN — Mississippi St. at South Carolina

1:30 p.m.

CBSSN — Navy at Army

TNT — Xavier at Butler

TRUTV — Xavier at Butler

2 p.m.

ACCN — Notre Dame at Pittsburgh

BTN — Penn St. at Nebraska

2:15 p.m.

CW — Georgia Tech at Louisville

2:30 p.m.

FOX — Kansas St. at Texas Tech

3 p.m.

ABC — Arizona at Houston

PEACOCK — Washington at Maryland

3:30 p.m.

SECN — Texas at Georgia

TNT — Oklahoma St. at Colorado

TRUTV — Oklahoma St. at Colorado

4 p.m.

ACCN — Boston College at SMU

CBSSN — Monmouth at Coll. of Charleston

ESPNU — SC State at Norfolk St.

FS1 — Oregon at Southern Cal

5 p.m.

NBCSN — West Virginia at TCU

PEACOCK — West Virginia at TCU

6 p.m.

ACCN — Stanford at California

CBSSN — San Diego St. at Colorado St.

FS1 — Georgetown at Seton Hall

SECN — Alabama at LSU

6:30 p.m.

ESPN — Michigan vs. Duke, Washington

7 p.m.

TNT — UConn at Villanova

TRUTV — UConn at Villanova

8 p.m.

CBSSN — New Mexico at Fresno St.

ESPNU — Texas A&M-CC at McNeese St.

FOX — Illinois at UCLA

FS1 — Providence at DePaul

8:30 p.m.

ESPN — Kentucky at Auburn

SECN — Texas A&M at Oklahoma

10 p.m.

CBSSN — Santa Clara at San Francisco

ESPN2 — Saint Mary’s (Calif.) at Washington St.

10:30 p.m.

ESPN — Iowa St. at BYU

FS1 — Utah St. at Nevada

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

CBSSN — Navy at Army

4 p.m.

BTN — Penn St. at Rutgers

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

6 p.m.

BTN — Penn St. at Iowa St.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

8 p.m.

BTN — Ohio St. at Penn St.

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Third Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Third Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Third Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

10:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Honda LPGA Thailand, Final Round, Siam Country Club (Old Course), Pattaya, Chonburi, Thailand

3:30 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Orlando at Phoenix

8:30 p.m.

ABC — Houston at New York

SOCCER (MEN’S)

4:30 p.m.

FOX — MLS: Atlanta United FC at FC Cincinnati

