Sports on TV 2/22: Red-hot Cavaliers face defending NBA champion Oklahoma City

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, Feb. 22
AUTO RACING
3 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: Autotrader 400, Echopark Speedway, Hampton, Ga.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN2 — UAB at Memphis
1 p.m.
CBS — Ohio St. at Michigan St.
2 p.m.
CBSSN — Towson at Drexel
ESPNU — TBA
4 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FS1 — Iowa at Wisconsin
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Pittsburgh at North Carolina
CW — Virginia at Louisville
ESPN — TBA
FOX — Michigan at Iowa
FS1 — Providence at UConn
SECN — Alabama at Florida
1 p.m.
BTN — Oregon at Indiana
2 p.m.
ACCN — Stanford at Florida St.
CW — Syracuse at NC State
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
SECN — Mississippi St. at Texas
3 p.m.
BTN — Nebraska at Washington
3:30 p.m.
PEACOCK — Marquette at Villanova
4 p.m.
ESPN — Iowa St. at TCU
SECN — Missouri at LSU
5:30 p.m.
PEACOCK — Wisconsin at UCLA
6 p.m.
ACCN — Notre Dame at SMU
FS1 — Michigan St. at Minnesota
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
5 p.m.
BTN — UCLA at Illinois
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — Virginia at Notre Dame
COLLEGE WRESTLING
6 p.m.
ESPN — Iowa at Oklahoma St.
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
NBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Cleveland at Oklahoma City
3:30 p.m.
ABC — Denver at Golden State
6:30 p.m.
NBC — Boston at L.A. Lakers
PEACOCK — Boston at L.A. Lakers
9 p.m.
NBATV — Orlando at L.A. Clippers
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Capital City at Noblesville
6 p.m.
NBATV — Santa Cruz at Rip City