Sports on TV 2/22: Red-hot Cavaliers face defending NBA champion Oklahoma City

Cleveland Cavaliers guard James Harden (1) drives against Washington Wizards guard Jamir Watkins (5) in the first half of an NBA basketball game in Cleveland, Wednesday, Feb. 11, 2026. (AP Photo/Sue Ogrocki)

1 hour ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Feb. 22

AUTO RACING

3 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: Autotrader 400, Echopark Speedway, Hampton, Ga.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN2 — UAB at Memphis

1 p.m.

CBS — Ohio St. at Michigan St.

2 p.m.

CBSSN — Towson at Drexel

ESPNU — TBA

4 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FS1 — Iowa at Wisconsin

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Pittsburgh at North Carolina

CW — Virginia at Louisville

ESPN — TBA

FOX — Michigan at Iowa

FS1 — Providence at UConn

SECN — Alabama at Florida

1 p.m.

BTN — Oregon at Indiana

2 p.m.

ACCN — Stanford at Florida St.

CW — Syracuse at NC State

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

SECN — Mississippi St. at Texas

3 p.m.

BTN — Nebraska at Washington

3:30 p.m.

PEACOCK — Marquette at Villanova

4 p.m.

ESPN — Iowa St. at TCU

SECN — Missouri at LSU

5:30 p.m.

PEACOCK — Wisconsin at UCLA

6 p.m.

ACCN — Notre Dame at SMU

FS1 — Michigan St. at Minnesota

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

5 p.m.

BTN — UCLA at Illinois

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — Virginia at Notre Dame

COLLEGE WRESTLING

6 p.m.

ESPN — Iowa at Oklahoma St.

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Cleveland at Oklahoma City

3:30 p.m.

ABC — Denver at Golden State

6:30 p.m.

NBC — Boston at L.A. Lakers

PEACOCK — Boston at L.A. Lakers

9 p.m.

NBATV — Orlando at L.A. Clippers

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Capital City at Noblesville

6 p.m.

NBATV — Santa Cruz at Rip City

