Sports on TV 2/23: Houston travels to Kansas for key Big 12 game on ESPN

1 hour ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Feb. 23

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Nicholls St. at Lamar

ESPN — Louisville at North Carolina

9 p.m.

ESPN — Houston at Kansas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — Kansas St. at Baylor

7:30 p.m.

SECN — Georgia at Auburn

GOLF

5 p.m.

ESPN — TGL: Atlanta Drive GC vs. Boston Common Golf

9 p.m.

ESPN2 — TGL: Los Angeles Golf Club vs. Atlanta Drive GC

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — San Antonio at Detroit

9:30 p.m.

PEACOCK — Utah at Houston

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Manchester United at Everton

