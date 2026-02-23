Sports on TV 2/23: Houston travels to Kansas for key Big 12 game on ESPN

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Feb. 23
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Nicholls St. at Lamar
ESPN — Louisville at North Carolina
9 p.m.
ESPN — Houston at Kansas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — Kansas St. at Baylor
7:30 p.m.
SECN — Georgia at Auburn
GOLF
5 p.m.
ESPN — TGL: Atlanta Drive GC vs. Boston Common Golf
9 p.m.
ESPN2 — TGL: Los Angeles Golf Club vs. Atlanta Drive GC
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — San Antonio at Detroit
9:30 p.m.
PEACOCK — Utah at Houston
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Manchester United at Everton
