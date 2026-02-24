Sports on TV 2/24: Cavaliers host Knicks in Eastern Conference showdown on Peacock

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, Feb. 24
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Washington at Rutgers
7 p.m.
ACCN — NC State at Virginia
CBSSN — West Virginia at Oklahoma St.
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — Wake Forest at Boston College
FS1 — Northwestern at Indiana
PEACOCK — Marquette at Georgetown
SECN — Kentucky at South Carolina
7:30 p.m.
TNT — Xavier at Providence
TRUTV — Xavier at Providence
8:30 p.m.
BTN — Minnesota at Michigan
9 p.m.
ACCN — Miami at Florida St.
CBSSN — Arizona St. at TCU
ESPN2 — Arizona at Baylor
ESPNU — TBA
FS1 — Iowa St. at Utah
SECN — Tennessee at Nevada
11 p.m.
CBSSN — New Mexico at Nevada
ESPN2 — TBA
FS1 — Southern Cal at UCLA
GOLF
5 p.m.
ESPN — TGL: New York Golf Club vs. The Bay Golf Club
9 p.m.
ESPN — TGL: Boston Common Golf vs. New York Golf Club
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PEACOCK — New York at Cleveland
10 p.m.
PEACOCK — Minnesota at Portland