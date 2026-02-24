Sports on TV 2/24: Cavaliers host Knicks in Eastern Conference showdown on Peacock

Charlotte Hornets guard LaMelo Ball, front right, drives between Cleveland Cavaliers guards James Harden, left, and Sam Merrill, back right, during the first half of an NBA basketball game in Charlotte, N.C., Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Nell Redmond)

Credit: AP

Credit: AP

Charlotte Hornets guard LaMelo Ball, front right, drives between Cleveland Cavaliers guards James Harden, left, and Sam Merrill, back right, during the first half of an NBA basketball game in Charlotte, N.C., Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Nell Redmond)
Sports
1 hour ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Feb. 24

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Washington at Rutgers

7 p.m.

ACCN — NC State at Virginia

CBSSN — West Virginia at Oklahoma St.

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — Wake Forest at Boston College

FS1 — Northwestern at Indiana

PEACOCK — Marquette at Georgetown

SECN — Kentucky at South Carolina

7:30 p.m.

TNT — Xavier at Providence

TRUTV — Xavier at Providence

8:30 p.m.

BTN — Minnesota at Michigan

9 p.m.

ACCN — Miami at Florida St.

CBSSN — Arizona St. at TCU

ESPN2 — Arizona at Baylor

ESPNU — TBA

FS1 — Iowa St. at Utah

SECN — Tennessee at Nevada

11 p.m.

CBSSN — New Mexico at Nevada

ESPN2 — TBA

FS1 — Southern Cal at UCLA

GOLF

5 p.m.

ESPN — TGL: New York Golf Club vs. The Bay Golf Club

9 p.m.

ESPN — TGL: Boston Common Golf vs. New York Golf Club

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — New York at Cleveland

10 p.m.

PEACOCK — Minnesota at Portland

