Sports on TV 2/25: NHL returns after Olympic break with doubleheader on TNT

Tampa Bay Lightning left wing Brandon Hagel (38) fights Florida Panthers left wing Matthew Tkachuk during the third period of an NHL hockey game Thursday, Feb. 5, 2026, in Tampa, Fla. (AP Photo/Chris O'Meara)

1 minute ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Feb. 25

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

BTN — Maryland at Nebraska

CBSSN — Omaha at S. Dakota

ESPN2 — Florida at Texas

FS1 — Butler at Villanova

NBCSN — St. John’s at UConn

PEACOCK — St. John’s at UConn

SECN — Georgia at Vanderbilt

8 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Stanford

9 p.m.

BTN — Ohio St. at Iowa

CBSSN — UNLV at Grand Canyon

FS1 — Kansas St. at Colorado

PEACOCK — DePaul at Creighton

SECN — LSU at Mississippi

10 p.m.

ACCN — SMU at California

11 p.m.

BTN — Wisconsin at Oregon

CBSSN — Santa Clara at Saint Mary’s (Calif.)

ESPNU — Washington St. at Loyola Marymount

FS1 — Utah St. at San Diego St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

PEACOCK — Michigan at Ohio St.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Mississippi St. at Georgia Tech

GOLF

8:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, First Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore

5:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, First Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Oklahoma City at Detroit

10:05 p.m.

ESPN — Boston at Denver

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Toronto at Tampa Bay

TRUTV — Toronto at Tampa Bay

10 p.m.

TNT — Vegas at Los Angeles

TRUTV — Vegas at Los Angeles

