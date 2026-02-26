Sports on TV 2/26: Michigan State travels to Purdue on Peacock

Michigan State center Carson Cooper, rear, shoots against UCLA center Steven Jamerson II (24) during the first half of an NCAA college basketball game, Tuesday, Feb. 17, 2026, in East Lansing, Mich. (AP Photo/Al Goldis)

Credit: AP

Credit: AP

Michigan State center Carson Cooper, rear, shoots against UCLA center Steven Jamerson II (24) during the first half of an NCAA college basketball game, Tuesday, Feb. 17, 2026, in East Lansing, Mich. (AP Photo/Al Goldis)
Sports
46 minutes ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Feb. 26

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Delaware at Jacksonville St.

ESPN2 — Temple at FAU

8 p.m.

PEACOCK — Michigan St. at Purdue

9 p.m.

CBSSN — FIU at Sam Houston St.

ESPN2 — Wichita St. at Memphis

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Louisville at Georgia Tech

ESPN — Tennessee at LSU

SECN — Mississippi vs. Florida, Birmingham, Ala.

7 p.m.

PEACOCK — Villanova at Seton Hall

TNT — Georgetown at UConn

TRUTV — Georgetown at UConn

8 p.m.

ACCN — Florida St. at Duke

SECN — Missouri at South Carolina

9 p.m.

BTN — Illinois at Iowa

TNT — Providence at Creighton

10 p.m.

SECN — Georgia at Texas

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Minnesota at Michigan

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, First Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, First Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.

8:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, Second Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore

5:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Second Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Houston at Orlando

10 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at L.A. Clippers

NHL HOCKEY

8 p.m.

ESPN — Philadelphia at N.Y. Rangers

10:30 p.m.

ESPN — Edmonton at Los Angeles

In Other News
1
High school bowling: From 8-9 to state bound, Shawnee boys complete...
2
A Season of Strength: Coach’s cancer comeback fuels Waynesville’s...
3
Preps Profile: Sawyer Newman, Fairmont High School
4
Girls basketball: ‘They earned it’ —Miamisburg advances to first...
5
Girls basketball: Tipp reaches 1,000 wins in program history; CJ...