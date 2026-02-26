Sports on TV 2/26: Michigan State travels to Purdue on Peacock

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, Feb. 26
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Delaware at Jacksonville St.
ESPN2 — Temple at FAU
8 p.m.
PEACOCK — Michigan St. at Purdue
9 p.m.
CBSSN — FIU at Sam Houston St.
ESPN2 — Wichita St. at Memphis
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Louisville at Georgia Tech
ESPN — Tennessee at LSU
SECN — Mississippi vs. Florida, Birmingham, Ala.
7 p.m.
PEACOCK — Villanova at Seton Hall
TNT — Georgetown at UConn
TRUTV — Georgetown at UConn
8 p.m.
ACCN — Florida St. at Duke
SECN — Missouri at South Carolina
9 p.m.
BTN — Illinois at Iowa
TNT — Providence at Creighton
10 p.m.
SECN — Georgia at Texas
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Minnesota at Michigan
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, First Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, First Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.
8:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, Second Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore
5:30 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Second Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Houston at Orlando
10 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at L.A. Clippers
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — Philadelphia at N.Y. Rangers
10:30 p.m.
ESPN — Edmonton at Los Angeles