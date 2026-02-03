Sports on TV 2/3: NFL Pro Bowl games on ESPN

AFC wide receiver Tee Higgins, of the Cincinnati Bengals, right, catches a pass next to cornerback Denzel Ward, of the Cleveland Browns, during NFL Pro Bowl Games practice in San Francisco, Sunday, Feb. 1, 2026. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

17 minutes ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Feb. 3

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ACCN — Boston College at Duke

CBSSN — St. Bonaventure at Dayton

ESPN2 — Mississippi at Tennessee

PEACOCK — Xavier at UConn

SECN — South Carolina at Texas

8 p.m.

PEACOCK — St. John’s at DePaul

9 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Virginia

CBSSN — Saint Louis at Davidson

ESPN2 — NC State at SMU

9:30 p.m.

BTN — Rutgers at UCLA

10 p.m.

PEACOCK — Indiana at Southern Cal

11 p.m.

CBSSN — Wyoming at San Diego St.

FS1 — UNLV at Fresno St.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Boston at Dallas

PEACOCK — Boston at Dallas

11 p.m.

NBC — Phoenix at Portland

PEACOCK — Phoenix at Portland

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ESPN — 2026 Pro Bowl Games: AFC vs. NFC, San Francisco

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Pittsburgh at N.Y. Islanders

10 p.m.

TNT — Seattle at Anaheim

