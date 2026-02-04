Sports on TV 2/4: Raiders travel to Robert Morris on ESPNU

49 minutes ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Feb. 4

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

PEACOCK — Seton Hall at Villanova

7 p.m.

BTN — Michigan St. at Minnesota

CBSSN — St. Thomas (Minn.) at S. Dakota St.

ESPN2 — Notre Dame at Louisville

ESPNU — Wright St. at Robert Morris

FS1 — UCF at Houston

PEAOCK — Butler at Providence

SECN — Texas A&M at Alabama

7:30 p.m.

PEACOCK — Creighton at Georgetown

8 p.m.

ACCN — Georgia Tech at California

PEACOCK — Colorado at Baylor

9 p.m.

BTN — Northwestern at Illinois

CBSSN — Arizona St. at Utah

ESPN2 — Oklahoma at Kentucky

FS1 — BYU at Oklahoma St.

10 p.m.

ACCN — Clemson at Stanford

11 p.m.

BTN — Iowa at Washington

CBSSN — Washington St. at Oregon St.

FS1 — Utah St. at New Mexico

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

TRUTV — UConn at DePaul

GOLF

4 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, First Round, Doha GC, Doha, Qatar

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Denver at New York

9:35 p.m.

ESPN — Oklahoma City at San Antonio

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Boston at Florida

9:30 p.m.

TNT — St. Louis at Dallas

