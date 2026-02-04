Sports on TV 2/4: Raiders travel to Robert Morris on ESPNU

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, Feb. 4
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
PEACOCK — Seton Hall at Villanova
7 p.m.
BTN — Michigan St. at Minnesota
CBSSN — St. Thomas (Minn.) at S. Dakota St.
ESPN2 — Notre Dame at Louisville
ESPNU — Wright St. at Robert Morris
FS1 — UCF at Houston
PEAOCK — Butler at Providence
SECN — Texas A&M at Alabama
7:30 p.m.
PEACOCK — Creighton at Georgetown
8 p.m.
ACCN — Georgia Tech at California
PEACOCK — Colorado at Baylor
9 p.m.
BTN — Northwestern at Illinois
CBSSN — Arizona St. at Utah
ESPN2 — Oklahoma at Kentucky
FS1 — BYU at Oklahoma St.
10 p.m.
ACCN — Clemson at Stanford
11 p.m.
BTN — Iowa at Washington
CBSSN — Washington St. at Oregon St.
FS1 — Utah St. at New Mexico
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
TRUTV — UConn at DePaul
GOLF
4 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, First Round, Doha GC, Doha, Qatar
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Denver at New York
9:35 p.m.
ESPN — Oklahoma City at San Antonio
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Boston at Florida
9:30 p.m.
TNT — St. Louis at Dallas