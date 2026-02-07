Sports on TV 2/7: Duke-North Carolina rivalry continues on ESPN

Duke's Cameron Boozer dunks during the second half of an NCAA college basketball game against Boston College in Durham, N.C., Tuesday, Feb. 3, 2026. (AP Photo/Ben McKeown)

Duke's Cameron Boozer dunks during the second half of an NCAA college basketball game against Boston College in Durham, N.C., Tuesday, Feb. 3, 2026. (AP Photo/Ben McKeown)
Sports
1 hour ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Feb. 8

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Southern Cal at Penn St.

ESPNU — Tulsa at South Florida

1 p.m.

CBS — Michigan at Ohio St.

ESPN2 — UNC-Greensboro at Furman

FOX — Texas Tech at West Virginia

2 p.m.

BTN — Maryland at Minnesota

CBSSN — UCF at Cincinnati

3 p.m.

FS1 — Northwestern at Iowa

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — NC State at Virginia Tech

CBSSN — James Madison at UMass

CW — Louisville at Syracuse

SECN — Arkansas at Florida

1 p.m.

FS1 — Marquette at Creighton

2 p.m.

ACCN — North Carolina at Wake Forest

CW — SMU at Duke

SECN — LSU at Auburn

3 p.m.

ABC — Tennessee at South Carolina

FOX — UCLA at Michigan

4 p.m.

SECN — Georgia at Missouri

6 p.m.

SECN — Alabama at Texas A&M

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — North Carolina at NC State

FISHING

8 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 FXR Bassmaster Elite at Lake Guntersville, Scottsboro, Ala.

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Final Round, Doha GC, Doha, Qatar

Noon

GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

HORSE RACING

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

LNB ELITE BASKETBALL

10:30 a.m.

NBATV — Nanterre at Lyon-Villeurbanne

NBA BASKETBALL

12:30 p.m.

ABC — New York at Boston

3 p.m.

ESPN — L.A. Clippers at Minnesota

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

2 p.m.

NBATV — Motor City at Raptors 905

NFL FOOTBALL

6 p.m.

NBC — Super Bowl LX: Seattle vs. New England, Santa Clara, Calif.

RODEO

Noon

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Salt Lake City (Taped)

SOCCER (MEN’S)

6:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Sheffield Wednesday at Swansea City

5:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Belize vs. Curacao, Group F, Guatemala City

8:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Cuba vs. El Salvador, Group F, Guatemala City

SOCCER (WOMEN’S)

9 a.m.

CBSSN — Serie A: Ternana at Napoli

TENNIS

5 a.m.

TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds

5 a.m. (Monday)

TENNIS — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP & Doha-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP & Doha-WTA Early Rounds

