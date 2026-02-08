Sports on TV 2/8: Super Bowl LX takes center stage on NBC

A view of Levi's Stadium ahead of Super Bowl LX between the Seattle Seahawks and the New England Patriots, in Santa Clara. Calif., Wednesday, Feb. 4, 2026. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

Credit: AP

Credit: AP

A view of Levi's Stadium ahead of Super Bowl LX between the Seattle Seahawks and the New England Patriots, in Santa Clara. Calif., Wednesday, Feb. 4, 2026. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)
Sports
16 minutes ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Feb. 8

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Southern Cal at Penn St.

ESPNU — Tulsa at South Florida

1 p.m.

CBS — Michigan at Ohio St.

ESPN2 — UNC-Greensboro at Furman

FOX — Texas Tech at West Virginia

2 p.m.

BTN — Maryland at Minnesota

CBSSN — UCF at Cincinnati

3 p.m.

FS1 — Northwestern at Iowa

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — NC State at Virginia Tech

CBSSN — James Madison at UMass

CW — Louisville at Syracuse

SECN — Arkansas at Florida

1 p.m.

FS1 — Marquette at Creighton

2 p.m.

ACCN — North Carolina at Wake Forest

CW — SMU at Duke

SECN — LSU at Auburn

3 p.m.

ABC — Tennessee at South Carolina

FOX — UCLA at Michigan

4 p.m.

SECN — Georgia at Missouri

6 p.m.

SECN — Alabama at Texas A&M

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — North Carolina at NC State

FISHING

8 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 FXR Bassmaster Elite at Lake Guntersville, Scottsboro, Ala.

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Final Round, Doha GC, Doha, Qatar

Noon

GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

HORSE RACING

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

LNB ELITE BASKETBALL

10:30 a.m.

NBATV — Nanterre at Lyon-Villeurbanne

NBA BASKETBALL

12:30 p.m.

ABC — New York at Boston

3 p.m.

ESPN — L.A. Clippers at Minnesota

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

2 p.m.

NBATV — Motor City at Raptors 905

NFL FOOTBALL

6 p.m.

NBC — Super Bowl LX: Seattle vs. New England, Santa Clara, Calif.

RODEO

Noon

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Salt Lake City (Taped)

SOCCER (MEN’S)

6:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Sheffield Wednesday at Swansea City

5:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Belize vs. Curacao, Group F, Guatemala City

8:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Cuba vs. El Salvador, Group F, Guatemala City

SOCCER (WOMEN’S)

9 a.m.

CBSSN — Serie A: Ternana at Napoli

TENNIS

5 a.m.

TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds

5 a.m. (Monday)

TENNIS — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP & Doha-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP & Doha-WTA Early Rounds

In Other News
1
2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 8
2
Miami men’s basketball: No. 23 RedHawks ‘unflappable’ in road win over...
3
Wright State basketball: Raiders hang on against Purdue Fort Wayne...
4
Archdeacon: The ‘huge presence’ of 92-year-old Darrell Hedric
5
Sports on TV 2/7: Duke-North Carolina rivalry continues on ESPN