Sports on TV 2/8: Super Bowl LX takes center stage on NBC

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, Feb. 8
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Southern Cal at Penn St.
ESPNU — Tulsa at South Florida
1 p.m.
CBS — Michigan at Ohio St.
ESPN2 — UNC-Greensboro at Furman
FOX — Texas Tech at West Virginia
2 p.m.
BTN — Maryland at Minnesota
CBSSN — UCF at Cincinnati
3 p.m.
FS1 — Northwestern at Iowa
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — NC State at Virginia Tech
CBSSN — James Madison at UMass
CW — Louisville at Syracuse
SECN — Arkansas at Florida
1 p.m.
FS1 — Marquette at Creighton
2 p.m.
ACCN — North Carolina at Wake Forest
CW — SMU at Duke
SECN — LSU at Auburn
3 p.m.
ABC — Tennessee at South Carolina
FOX — UCLA at Michigan
4 p.m.
SECN — Georgia at Missouri
6 p.m.
SECN — Alabama at Texas A&M
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — North Carolina at NC State
FISHING
8 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 FXR Bassmaster Elite at Lake Guntersville, Scottsboro, Ala.
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Final Round, Doha GC, Doha, Qatar
Noon
GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
HORSE RACING
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
LNB ELITE BASKETBALL
10:30 a.m.
NBATV — Nanterre at Lyon-Villeurbanne
NBA BASKETBALL
12:30 p.m.
ABC — New York at Boston
3 p.m.
ESPN — L.A. Clippers at Minnesota
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
2 p.m.
NBATV — Motor City at Raptors 905
NFL FOOTBALL
6 p.m.
NBC — Super Bowl LX: Seattle vs. New England, Santa Clara, Calif.
RODEO
Noon
CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Salt Lake City (Taped)
SOCCER (MEN’S)
6:55 a.m.
CBSSN — English League Championship: Sheffield Wednesday at Swansea City
5:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Belize vs. Curacao, Group F, Guatemala City
8:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Cuba vs. El Salvador, Group F, Guatemala City
SOCCER (WOMEN’S)
9 a.m.
CBSSN — Serie A: Ternana at Napoli
TENNIS
5 a.m.
TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds
5 a.m. (Monday)
TENNIS — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP & Doha-WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP & Doha-WTA Early Rounds