Sports on TV 3/10: Men’s and women’s college basketball tournaments underway

Duke's Dame Sarr (7) dunks during the first half of an NCAA college basketball game against North Carolina in Durham, N.C., Saturday, March 7, 2026. (AP Photo/Ben McKeown)

Duke's Dame Sarr (7) dunks during the first half of an NCAA college basketball game against North Carolina in Durham, N.C., Saturday, March 7, 2026. (AP Photo/Ben McKeown)
19 minutes ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, March 10

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

2 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.

4:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.

5 p.m.

PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, First Round, Chicago

7 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.

ESPN — Horizon League Tournament: TBD, Championship, Indianapolis

ESPN2 — Northeast Tournament: TBD, Championship

ESPNU — Southland Tournament: TBD, Semifinal, Lake Charles, La.

7:30 p.m.

PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, First Round, Chicago

9 p.m.

ESPN — West Coast Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

ESPN2 — Metro Atlantic Tournament: TBD, Championship, Atlantic City, N.J.

ESPNU — Big Sky Tournament: TBD, Semifinal, Boise, Idaho

11:30 p.m.

ESPN2 — Big Sky Tournament: TBD, Semifinal, Boise, Idaho

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPN2 — Horizon League Tournament: TBD, Championship, Indianapolis

4 p.m.

ESPN2 — West Coast Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

SECN — Duke at South Carolina

8 p.m.

SECN — Samford at Alabama

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Boston at San Antonio

PEACOCK — Boston at San Antonio

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Minnesota at L.A. Lakers

PEACOCK — Minnesota at L.A. Lakers

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — N.Y. Islanders at St. Louis

TRUTV — N.Y. Islanders at St. Louis

10 p.m.

TNT — Edmonton at Colorado

TRUTV — Edmonton at Colorado

