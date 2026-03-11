Sports on TV 3/11: Cavaliers travel to Orlando on ESPN

Credit: AP

Credit: AP

Sports
52 minutes ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, March 11

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11:30 a.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, First Round, Pittsburgh

Noon

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.

PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago

12:30 p.m.

ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Second Round, Kansas City, Mo.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.

2 p.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, First Round, Pittsburgh

2:30 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.

PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago

3 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.

4 p.m.

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, First Round, New York

5 p.m.

ESPN2 — Southland Tournament: TBD, Championship, Lake Charles, La.

6:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, First Round, New York

7 p.m.

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.

9 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, First Round, New York

9:30 p.m.

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Second Round, Kansas City, Mo.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.

11:30 p.m.

ESPN2 — Big Sky Tournament: TBD, Championship, Boise, Idaho

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPNU — Big Sky Tournament: TBD, Championship, Boise, Idaho

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Robert Morris at Pittsburgh

8 p.m.

ACCN — South Alabama at Florida St.

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Cleveland at Orlando

10:05 p.m.

ESPN — Houston at Denver

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Washington at Philadelphia

TRUTV — Washington at Philadelphia

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: TBA

