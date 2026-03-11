Sports on TV 3/11: Cavaliers travel to Orlando on ESPN

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, March 11
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11:30 a.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, First Round, Pittsburgh
Noon
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.
PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago
12:30 p.m.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Second Round, Kansas City, Mo.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.
2 p.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, First Round, Pittsburgh
2:30 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.
PEACOCK — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago
3 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.
4 p.m.
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, First Round, New York
5 p.m.
ESPN2 — Southland Tournament: TBD, Championship, Lake Charles, La.
6:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, First Round, New York
7 p.m.
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.
9 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Second Round, Chicago
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, First Round, New York
9:30 p.m.
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Second Round, Kansas City, Mo.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Nashville, Tenn.
11:30 p.m.
ESPN2 — Big Sky Tournament: TBD, Championship, Boise, Idaho
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
5 p.m.
ESPNU — Big Sky Tournament: TBD, Championship, Boise, Idaho
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Robert Morris at Pittsburgh
8 p.m.
ACCN — South Alabama at Florida St.
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Cleveland at Orlando
10:05 p.m.
ESPN — Houston at Denver
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Washington at Philadelphia
TRUTV — Washington at Philadelphia
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: TBA