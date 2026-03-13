Sports on TV 3/13: College basketball conference tournaments heat up

Duke's Caleb Foster (1) passes to Patrick Ngongba II (21) as Virginia's Chance Mallory (2) and Ugonna Onyenso, middle, defend during the second half of an NCAA college basketball game in Durham, N.C., Saturday, Feb. 28, 2026. (AP Photo/Ben McKeown)

Sports
16 minutes ago
Friday, March 13

AUTO RACING

3 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas

4 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Clemson

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh

Noon

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago

1 p.m.

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.

ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Quarterfinal, Birmingham, Ala.

2 p.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh

2:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago

3:30 p.m.

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.

ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Quarterfinal, Birmingham, Ala.

5 p.m.

USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh

5:30 p.m.

FS1 — Big East Tournament: TBD, Semifinal, New York

6:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago

7 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.

ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Semifinal, Kansas City, Mo.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.

7:30 p.m.

CNBC — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh

9 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago

9:30 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.

ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Semifinal, Kansas City, Mo.

FOX — Big East Tournament: TBD, Semifinal, New York

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.

11:30 p.m.

ESPN2 — Big West Tournament: TBD, Semifinal, Henderson, Nev.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPNU — America East Tournament: TBD, Championship

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — TBA

6 p.m.

ACCN — BYU at Clemson

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The PLAYERS Championship, Second Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Cleveland at Dallas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at Golden State

