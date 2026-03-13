Sports on TV 3/13: College basketball conference tournaments heat up

Friday, March 13
AUTO RACING
3 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas
4 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Clemson
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh
Noon
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago
1 p.m.
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.
ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Quarterfinal, Birmingham, Ala.
2 p.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh
2:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago
3:30 p.m.
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.
ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD, Quarterfinal, Birmingham, Ala.
5 p.m.
USA — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh
5:30 p.m.
FS1 — Big East Tournament: TBD, Semifinal, New York
6:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago
7 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Semifinal, Kansas City, Mo.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.
7:30 p.m.
CNBC — Atlantic 10 Tournament: TBD, Quarterfinal, Pittsburgh
9 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Quarterfinal, Chicago
9:30 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Semifinal, Kansas City, Mo.
FOX — Big East Tournament: TBD, Semifinal, New York
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Nashville, Tenn.
11:30 p.m.
ESPN2 — Big West Tournament: TBD, Semifinal, Henderson, Nev.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
5 p.m.
ESPNU — America East Tournament: TBD, Championship
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — TBA
6 p.m.
ACCN — BYU at Clemson
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The PLAYERS Championship, Second Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Cleveland at Dallas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at Golden State