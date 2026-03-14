Sports on TV 3/15: NCAA tournament Field of 68 will be announced on CBS

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, March 15
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
4 a.m.
FS2 — AFL: Brisbane at Sydney
Midnight
FS2 — AFL: St. Kilda at Melbourne
AUTO RACING
9:30 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas
11 a.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas
2:30 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Streets of Arlington, Arlington, Texas
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas
3:40 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas
4:30 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Qualifications, Streets of Arlington, Arlington, Texas
5:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: The LiUNA!, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas
2 a.m. (Sunday)
APPLE TV — Formula 1: Heineken Chinese Grand Prix, Shanghai International Circuit, Shanghai
BASEBALL
3 p.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic: Puerto Rico vs. Italy, Quarterfinal, Houston
9 p.m.
FOX — 2026 World Baseball Classic: Venezuela vs. Japan, Quarterfinal, Miami
BASKETBALL (WOMEN’S)
4:45 p.m.
TRUTV — FIBA World Cup Qualifying: U.S. vs. Italy, San Juan, Puerto Rico
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
SECN — Mississippi St. at Arkansas
5 p.m.
SECN — Tennessee at Georgia
6 p.m.
ACCN — Notre Dame at Louisville
8 p.m.
SECN — LSU at Vanderbilt
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
ESPN2 — America East Tournament: Vermont at UMBC, Championship
ESPNU — Ivy League Tournament: Cornell vs. Yale, Semifinal, Ithaca, N.Y.
1 p.m.
CBS — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Chicago
CBSSN — Atlantic 10 Tournament: TBD, Semifinal, Pittsburgh
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Nashville, Tenn.
ESPN2 — Mid-Eastern Athletic Tournament: TBD, Championship, Norfolk, Va.
2 p.m.
ESPNEWS — Ivy League Tournament: Penn vs. Harvard, Semifinal, Ithaca, N.Y.
3 p.m.
ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD vs. South Florida, Semifinal, Birmingham, Ala.
3:30 p.m.
CBS — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Chicago
CBSSN — Atlantic 10 Tournament: TBD, Semifinal, Pittsburgh
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Nashville, Tenn.
5:30 p.m.
ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD vs. Wichita St., Semifinal, Birmingham, Ala.
6 p.m.
CBS — Mountain West Tournament: TBD, Championship, Las Vegas
ESPN — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Kansas City, Mo.
6:30 p.m.
FOX — Big East Tournament: TBD, Championship, New York
7:30 p.m.
ESPNU — Southwestern Athletic Tournament: TBD, Championship, College Park, Ga.
8 p.m.
ESPN2 — Mid-American Tournament: TBD, Championship, Cleveland
8:30 p.m.
CBSSN — Conference USA Tournament: TBD, Championship, Huntsville, Ala.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.
10 p.m.
ESPN2 — Big West Tournament: TBD, Championship, Henderson, Nev.
Midnight
ESPN2 — Western Athletic Tournament: TBD, Championship, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
CBSSN — Mid-American Tournament: TBD, Championship, Cleveland
1 p.m.
ESPNU — Southwestern Athletic Tournament: TBD, Championship, Atlanta
3:30 p.m.
ESPNU — Western Athletic Tournament: TBD, Championship, Las Vegas
4 p.m.
ESPNEWS — Mid-Eastern Athletic Tournament: TBD, Championship, Norfolk, Va.
5:30 p.m.
CBSSN — Conference USA Tournament: TBD, Championship, Huntsville, Ala.
ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Championship, Ithaca, N.Y.
9:30 p.m.
ESPNU — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Birmingham, Ala.
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
10:30 p.m.
BTN — Utah at UCLA
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
5 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Penn St. at Michigan, Semifinal
7:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Ohio St. at Michigan, Semifinal
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ACCN — Michigan at Notre Dame
1 p.m.
BTN — Virginia at Maryland
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — Clemson at Virginia
COLLEGE SOFTBALL
Noon
SECN — Florida at Kentucky
2 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Duke
FISHING
Noon
FOX — Bassmaster Classic: 2026 Bass Pro Shops Bassmaster Classic presented by Under Armour, Tennessee River, Knoxville, Tenn.
GOLF
2 p.m.
NBC — PGA Tour: The PLAYERS Championship, Third Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.
9 p.m.
FS1 — LIV Golf League: Final Round, Sentosa Golf Club, Singapore
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
11 a.m.
FS1 — EYBL Scholastic Conference Tournament: TBD, Semifinal, North Augusta, S.C.
1 p.m.
FS1 — EYBL Scholastic Conference Tournament: TBD, Semifinal, North Augusta, S.C.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
5 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Detroit vs. Toronto, Dunedin, Fla.
4 p.m.
MLBN — Spring Training: Arizona vs. San Francisco, Scottsdale, Ariz.
6 p.m.
MLBN — Spring Training: N.Y. Mets vs. Houston, Palm Beach, Fla.
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
PRIME VIDEO — Charlotte at San Antonio
6 p.m.
NBATV — Washington at Boston
8:30 p.m.
ABC — Denver at L.A. Lakers
10:30 p.m.
ESPN — Sacramento at L.A. Clippers
NHL HOCKEY
3 p.m.
ABC — Boston at Washington
7 p.m.
NHLN — Toronto at Buffalo
PARALYMPICS
4 a.m.
CNBC — Alpine Skiing: Women’s Slalom: Run 1
5 a.m.
CNBC — Cross-Country Skiing: Mixed Team 4x2.5km Relay
5:45 a.m.
CNBC — Snowboarding: Men’s & Women’s Banked Slalom: Run 1
6:25 a.m.
CNBC — Cross-Country Skiing: Open Team 4x2.5km Relay
7 a.m.
CNBC — Snowboarding: Men’s & Women’s Banked Slalom: Run 2
8:15 a.m.
CNBC — Alpine Skiing: Women’s Slalom: Run 2
9:15 a.m.
CNBC — Cross-Country Skiing: Mixed Team 4x2.5km Relay
10:05 a.m.
CNBC — Curling: Mixed Team Gold Final
12:30 p.m.
CNBC — Snowboarding: Men’s & Women’s Banked Slalom: Run 2
9 p.m.
NBC — Paralympic Primetime Coverage
4 a.m. (Sunday)
CNBC — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 20km Free (Sitting)
5:15 a.m. (Sunday)
CNBC — Alpine Skiing: Men’s Slalom: Run 1
5:40 a.m. (Sunday)
CNBC — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 20km Free (Standing)
RUGBY (MEN’S)
Noon
NBC — Six Nations: Ireland vs. Scotland, Dublin (Taped)
4 p.m.
NBCSN — Six Nations: France vs. England, Saint-Denis, France
SOCCER (MEN’S)
8:25 a.m.
CBSSN — English League Championship: Bristol City at Middlesbrough
11 a.m.
NBCSN — English Premier League: AFC Bournemouth at Burnley
USA — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Sunderland
1:30 p.m.
NBCSN — English Premier League: Newcastle United at Chelsea
USA — English Premier League: Everton FC at Arsenal FC
3 p.m.
FOX — MLS: Philadelphia Union at Atlanta United FC
4 p.m.
USA — English Premier League: Manchester City at West Ham United
6 p.m.
FS1 — MLS: Nashville SC at Columbus Crew
SOCCER (WOMEN’S)
12:30 p.m.
ABC — NWSL: Gotham FC at Boston
4 p.m.
ION — NWSL: Utah at Kansas City
6:30 p.m.
ION — NWSL: Denver at Bay
8:45 p.m.
ION — NWSL: Houston at San Diego
TENNIS
2 p.m.
TENNIS CHANNEL — Indian Wells - Live; WTA Doubles Final
4:30 p.m.
TENNIS CHANNEL — Indian Wells - Live; ATP SIngles Semifinals; ATP Doubles Final