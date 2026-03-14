Sports on TV 3/15: NCAA tournament Field of 68 will be announced on CBS

Miami (Ohio) forward Antwone Woolfolk (13) shoots between Massachusetts forward Leonardo Bettiol, left, and guard Marcus Banks (24) in the second half of a basketball game in the quarterfinals of the Mid-American Conference tournament, Thursday, March 12, 2026, in Cleveland. (AP Photo/Sue Ogrocki)

Miami (Ohio) forward Antwone Woolfolk (13) shoots between Massachusetts forward Leonardo Bettiol, left, and guard Marcus Banks (24) in the second half of a basketball game in the quarterfinals of the Mid-American Conference tournament, Thursday, March 12, 2026, in Cleveland. (AP Photo/Sue Ogrocki)
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, March 15

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

4 a.m.

FS2 — AFL: Brisbane at Sydney

Midnight

FS2 — AFL: St. Kilda at Melbourne

AUTO RACING

9:30 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas

11 a.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, Streets of Arlington, Arlington, Texas

2:30 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Streets of Arlington, Arlington, Texas

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas

3:40 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas

4:30 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Qualifications, Streets of Arlington, Arlington, Texas

5:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: The LiUNA!, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas

2 a.m. (Sunday)

APPLE TV — Formula 1: Heineken Chinese Grand Prix, Shanghai International Circuit, Shanghai

BASEBALL

3 p.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic: Puerto Rico vs. Italy, Quarterfinal, Houston

9 p.m.

FOX — 2026 World Baseball Classic: Venezuela vs. Japan, Quarterfinal, Miami

BASKETBALL (WOMEN’S)

4:45 p.m.

TRUTV — FIBA World Cup Qualifying: U.S. vs. Italy, San Juan, Puerto Rico

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

SECN — Mississippi St. at Arkansas

5 p.m.

SECN — Tennessee at Georgia

6 p.m.

ACCN — Notre Dame at Louisville

8 p.m.

SECN — LSU at Vanderbilt

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

ESPN2 — America East Tournament: Vermont at UMBC, Championship

ESPNU — Ivy League Tournament: Cornell vs. Yale, Semifinal, Ithaca, N.Y.

1 p.m.

CBS — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Chicago

CBSSN — Atlantic 10 Tournament: TBD, Semifinal, Pittsburgh

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Nashville, Tenn.

ESPN2 — Mid-Eastern Athletic Tournament: TBD, Championship, Norfolk, Va.

2 p.m.

ESPNEWS — Ivy League Tournament: Penn vs. Harvard, Semifinal, Ithaca, N.Y.

3 p.m.

ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD vs. South Florida, Semifinal, Birmingham, Ala.

3:30 p.m.

CBS — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Chicago

CBSSN — Atlantic 10 Tournament: TBD, Semifinal, Pittsburgh

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Nashville, Tenn.

5:30 p.m.

ESPN2 — American Athletic Tournament: TBD vs. Wichita St., Semifinal, Birmingham, Ala.

6 p.m.

CBS — Mountain West Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

ESPN — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Kansas City, Mo.

6:30 p.m.

FOX — Big East Tournament: TBD, Championship, New York

7:30 p.m.

ESPNU — Southwestern Athletic Tournament: TBD, Championship, College Park, Ga.

8 p.m.

ESPN2 — Mid-American Tournament: TBD, Championship, Cleveland

8:30 p.m.

CBSSN — Conference USA Tournament: TBD, Championship, Huntsville, Ala.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.

10 p.m.

ESPN2 — Big West Tournament: TBD, Championship, Henderson, Nev.

Midnight

ESPN2 — Western Athletic Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

CBSSN — Mid-American Tournament: TBD, Championship, Cleveland

1 p.m.

ESPNU — Southwestern Athletic Tournament: TBD, Championship, Atlanta

3:30 p.m.

ESPNU — Western Athletic Tournament: TBD, Championship, Las Vegas

4 p.m.

ESPNEWS — Mid-Eastern Athletic Tournament: TBD, Championship, Norfolk, Va.

5:30 p.m.

CBSSN — Conference USA Tournament: TBD, Championship, Huntsville, Ala.

ESPNU — Ivy League Tournament: TBD, Championship, Ithaca, N.Y.

9:30 p.m.

ESPNU — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Birmingham, Ala.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

10:30 p.m.

BTN — Utah at UCLA

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

5 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Penn St. at Michigan, Semifinal

7:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Ohio St. at Michigan, Semifinal

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ACCN — Michigan at Notre Dame

1 p.m.

BTN — Virginia at Maryland

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — Clemson at Virginia

COLLEGE SOFTBALL

Noon

SECN — Florida at Kentucky

2 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Duke

FISHING

Noon

FOX — Bassmaster Classic: 2026 Bass Pro Shops Bassmaster Classic presented by Under Armour, Tennessee River, Knoxville, Tenn.

GOLF

2 p.m.

NBC — PGA Tour: The PLAYERS Championship, Third Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.

9 p.m.

FS1 — LIV Golf League: Final Round, Sentosa Golf Club, Singapore

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

11 a.m.

FS1 — EYBL Scholastic Conference Tournament: TBD, Semifinal, North Augusta, S.C.

1 p.m.

FS1 — EYBL Scholastic Conference Tournament: TBD, Semifinal, North Augusta, S.C.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

5 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Detroit vs. Toronto, Dunedin, Fla.

4 p.m.

MLBN — Spring Training: Arizona vs. San Francisco, Scottsdale, Ariz.

6 p.m.

MLBN — Spring Training: N.Y. Mets vs. Houston, Palm Beach, Fla.

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

PRIME VIDEO — Charlotte at San Antonio

6 p.m.

NBATV — Washington at Boston

8:30 p.m.

ABC — Denver at L.A. Lakers

10:30 p.m.

ESPN — Sacramento at L.A. Clippers

NHL HOCKEY

3 p.m.

ABC — Boston at Washington

7 p.m.

NHLN — Toronto at Buffalo

PARALYMPICS

4 a.m.

CNBC — Alpine Skiing: Women’s Slalom: Run 1

5 a.m.

CNBC — Cross-Country Skiing: Mixed Team 4x2.5km Relay

5:45 a.m.

CNBC — Snowboarding: Men’s & Women’s Banked Slalom: Run 1

6:25 a.m.

CNBC — Cross-Country Skiing: Open Team 4x2.5km Relay

7 a.m.

CNBC — Snowboarding: Men’s & Women’s Banked Slalom: Run 2

8:15 a.m.

CNBC — Alpine Skiing: Women’s Slalom: Run 2

9:15 a.m.

CNBC — Cross-Country Skiing: Mixed Team 4x2.5km Relay

10:05 a.m.

CNBC — Curling: Mixed Team Gold Final

12:30 p.m.

CNBC — Snowboarding: Men’s & Women’s Banked Slalom: Run 2

9 p.m.

NBC — Paralympic Primetime Coverage

4 a.m. (Sunday)

CNBC — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 20km Free (Sitting)

5:15 a.m. (Sunday)

CNBC — Alpine Skiing: Men’s Slalom: Run 1

5:40 a.m. (Sunday)

CNBC — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 20km Free (Standing)

RUGBY (MEN’S)

Noon

NBC — Six Nations: Ireland vs. Scotland, Dublin (Taped)

4 p.m.

NBCSN — Six Nations: France vs. England, Saint-Denis, France

SOCCER (MEN’S)

8:25 a.m.

CBSSN — English League Championship: Bristol City at Middlesbrough

11 a.m.

NBCSN — English Premier League: AFC Bournemouth at Burnley

USA — English Premier League: Brighton & Hove Albion at Sunderland

1:30 p.m.

NBCSN — English Premier League: Newcastle United at Chelsea

USA — English Premier League: Everton FC at Arsenal FC

3 p.m.

FOX — MLS: Philadelphia Union at Atlanta United FC

4 p.m.

USA — English Premier League: Manchester City at West Ham United

6 p.m.

FS1 — MLS: Nashville SC at Columbus Crew

SOCCER (WOMEN’S)

12:30 p.m.

ABC — NWSL: Gotham FC at Boston

4 p.m.

ION — NWSL: Utah at Kansas City

6:30 p.m.

ION — NWSL: Denver at Bay

8:45 p.m.

ION — NWSL: Houston at San Diego

TENNIS

2 p.m.

TENNIS CHANNEL — Indian Wells - Live; WTA Doubles Final

4:30 p.m.

TENNIS CHANNEL — Indian Wells - Live; ATP SIngles Semifinals; ATP Doubles Final

