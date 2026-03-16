Sports on TV 3/16: NBA doubleheader on NBCSN, NHL doubleheader on ESPN

Los Angeles Lakers forward LeBron James (23) watches as he makes a 3-point basket during the first half of an NBA basketball game against the Golden State Warriors, Saturday, Feb. 28, 2026, in San Francisco. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, March 16

COLLEGE BASEBALL

9 p.m.

SECN — LSU at Vanderbilt

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

6 p.m.

ESPNU — Navy at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

SECN — Texas A&M at LSU

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBCSN — Orlando at Atlanta

PEACOCK — Orlando at Atlanta

9:30 p.m.

NBCSN — L.A. Lakers at Houston

PEACOCK — L.A. Lakers at Houston

10 p.m.

PEACOCK — San Antonio at L.A. Clippers

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Boston at New Jersey

9:30 p.m.

ESPN — Pittsburgh at Colorado

SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

USA — English Premier League: Wolverhampton Wanderers at Brentford FC

In Other News
1
Women’s basketball: 13th seed Miami to open NCAA Tournament against...
2
Dayton basketball: Flyers headed to NIT for 29th time
3
‘Our guys earned it all season’ — No. 20 Miami to face SMU in play-in...
4
NCAA Tournament: Miami, Texas among teams playing at First Four
5
Wright State basketball: Raiders earn 14 seed, open against Virginia in...