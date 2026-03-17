Sports on TV 3/17: NCAA First Four begins on truTV

NC State head coach Will Wade, center, greets center Scottie Ebube (12) and forward Darrion Williams (1) as they walk to the bench during a timeout in the second half of an NCAA college basketball game against Pittsburgh in the second round of the Atlantic Coast Conference tournament in Charlotte, N.C., Wednesday, March 11, 2026. (AP Photo/Nell Redmond)

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, March 17

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round

6:40 p.m.

TBA — NCAA Tournament: UMBC vs. Howard, First Four

7 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round

8 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round

9 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round

9:15 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Texas vs. North Carolina State, First Four

10 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round

11 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

4:30 p.m.

ESPNU — Yale at Syracuse

COLLEGE SOFTBALL

Noon

SECN — Cent. Arkansas at Arkansas

6 p.m.

ACCN — UNC-Wilmington at Duke

GOLF

6:30 p.m.

ESPN — TGL Playoffs: Los Angeles Golf Club vs. Atlanta Drive GC, Semifinal

9 p.m.

ESPN — TGL Playoffs: Jupiter Links Golf Club vs. Boston Common Golf, Semifinal

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Cleveland at Milwaukee

PEACOCK — Cleveland at Milwaukee

10 p.m.

NBC — Regional Coverage: Philadelphia at Denver

PEACOCK — Philadelphia at Denver

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Minnesota at Chicago

10 p.m.

TNT — Tampa Bay at Seattle

