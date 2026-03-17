Sports on TV 3/17: NCAA First Four begins on truTV

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, March 17
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round
6:40 p.m.
TBA — NCAA Tournament: UMBC vs. Howard, First Four
7 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round
8 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round
9 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round
9:15 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: Texas vs. North Carolina State, First Four
10 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round
11 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
4:30 p.m.
ESPNU — Yale at Syracuse
COLLEGE SOFTBALL
Noon
SECN — Cent. Arkansas at Arkansas
6 p.m.
ACCN — UNC-Wilmington at Duke
GOLF
6:30 p.m.
ESPN — TGL Playoffs: Los Angeles Golf Club vs. Atlanta Drive GC, Semifinal
9 p.m.
ESPN — TGL Playoffs: Jupiter Links Golf Club vs. Boston Common Golf, Semifinal
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Cleveland at Milwaukee
PEACOCK — Cleveland at Milwaukee
10 p.m.
NBC — Regional Coverage: Philadelphia at Denver
PEACOCK — Philadelphia at Denver
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Minnesota at Chicago
10 p.m.
TNT — Tampa Bay at Seattle