Sports on TV 3/19: Ohio State takes on TCU in NCAA First Round game on CBS

Miami (Ohio) forward Antwone Woolfolk shoots over Massachusetts' Leonardo Bettiol (3) and Jayden Ndjigue (11) in the first half of an NCAA college basketball game in the quarterfinals of the Mid-American Conference tournament, Thursday, March 12, 2026, in Cleveland. (AP Photo/Sue Ogrocki)

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, March 19

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ESPNU — Oklahoma at LSU

SECN — Kentucky at Mississippi

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

12:15 pm

CBS — NCAA Tournament: TCU vs. Ohio State, First Round

12:40 pm

truTV — NCAA Tournament: Troy vs. Nebraska, First Round

1:30 pm

TNT — NCAA Tournament: South Florida vs. Louisville, First Round

1:50 pm

TBS — NCAA Tournament: High Point vs. Wisconsin, First Round

2:50 pm

CBS — NCAA Tournament: Siena vs. Duke, First Round

3:15 pm

truTV — NCAA Tournament: McNeese vs. Vanderbilt, First Round

4:05 pm

TNT — NCAA Tournament: North Dakota State vs. Michigan State, First Round

4:25 pm

TBS — NCAA Tournament: Hawai’i vs. Arkansas, First Round

6:50 pm

TNT — NCAA Tournament: VCU vs. North Carolina, First Round

7:10 pm

CBS — NCAA Tournament: Howard vs. Michigan, First Round

7:25 pm

TBS — NCAA Tournament: Texas vs. BYU, First Round

7:35 pm

truTV — NCAA Tournament: Texas A&M vs. Saint Mary’s, First Round

9:25 pm

TNT — NCAA Tournament: Pennsylvania vs. Illinois, First Round

9:45 pm

CBS — NCAA Tournament: Saint Louis vs. Georgia, First Round

10:00 pm

TBS — NCAA Tournament: Kennesaw State vs. Gonzaga, First Round

10:10 pm

truTV — NCAA Tournament: Idaho vs. Houston, First Round

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Southern vs. Samford, First Four

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Virginia vs. Arizona State, First Four

COLLEGE SOFTBALL

8 p.m.

ACCN — Texas Tech at Florida St.

COLLEGE WRESTLING (MEN’S)

Noon

ESPN2 — NCAA Tournament: First Round, Cleveland

7 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Second Round, Cleveland

GOLF

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, First Round, Innisbrook Resort and Golf Club - Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, First Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — Orlando at Charlotte

