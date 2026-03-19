Sports on TV 3/19: Ohio State takes on TCU in NCAA First Round game on CBS

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, March 19
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ESPNU — Oklahoma at LSU
SECN — Kentucky at Mississippi
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
12:15 pm
CBS — NCAA Tournament: TCU vs. Ohio State, First Round
12:40 pm
truTV — NCAA Tournament: Troy vs. Nebraska, First Round
1:30 pm
TNT — NCAA Tournament: South Florida vs. Louisville, First Round
1:50 pm
TBS — NCAA Tournament: High Point vs. Wisconsin, First Round
2:50 pm
CBS — NCAA Tournament: Siena vs. Duke, First Round
3:15 pm
truTV — NCAA Tournament: McNeese vs. Vanderbilt, First Round
4:05 pm
TNT — NCAA Tournament: North Dakota State vs. Michigan State, First Round
4:25 pm
TBS — NCAA Tournament: Hawai’i vs. Arkansas, First Round
6:50 pm
TNT — NCAA Tournament: VCU vs. North Carolina, First Round
7:10 pm
CBS — NCAA Tournament: Howard vs. Michigan, First Round
7:25 pm
TBS — NCAA Tournament: Texas vs. BYU, First Round
7:35 pm
truTV — NCAA Tournament: Texas A&M vs. Saint Mary’s, First Round
9:25 pm
TNT — NCAA Tournament: Pennsylvania vs. Illinois, First Round
9:45 pm
CBS — NCAA Tournament: Saint Louis vs. Georgia, First Round
10:00 pm
TBS — NCAA Tournament: Kennesaw State vs. Gonzaga, First Round
10:10 pm
truTV — NCAA Tournament: Idaho vs. Houston, First Round
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Southern vs. Samford, First Four
9 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Virginia vs. Arizona State, First Four
COLLEGE SOFTBALL
8 p.m.
ACCN — Texas Tech at Florida St.
COLLEGE WRESTLING (MEN’S)
Noon
ESPN2 — NCAA Tournament: First Round, Cleveland
7 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Second Round, Cleveland
GOLF
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, First Round, Innisbrook Resort and Golf Club - Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, First Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — Orlando at Charlotte