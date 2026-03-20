Sports on TV 3/20: Akron kicks off Day 2 of NCAAs against Texas Tech on truTV

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, March 20
AUTO RACING
7:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Buckle Up South Carolina 200, Darlington Raceway, Darlington, S.C.
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ACCN — Louisville at North Carolina
SECN — Vanderbilt at Mississippi St.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
12:40 p.m.
truTV — NCAA Tournament: Akron vs. Texas Tech, First Round
1:35 p.m.
TNT — NCAA Tournament: Long Island University vs. Arizona, First Round
1:50 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Wright State vs. Virginia, First Round
2:15 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Santa Clara vs. Kentucky, First Round
2:50 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Tennessee State vs. Iowa State, First Round
3:15 p.m.
truTV — NCAA Tournament: Hofstra vs. Alabama, First Round
4:10 p.m.
TNT — NCAA Tournament: Utah State vs. Villanova, First Round
4:25 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Miami (OH) vs. Tennessee, First Round
6:50 p.m.
TNT — NCAA Tournament: Iowa vs. Clemson, First Round
7:10 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Northern Iowa vs. St. John’s, First Round
7:25 p.m.
TBS — NCAA Tournament: UCF vs. UCLA, First Round
7:35 p.m.
truTV — NCAA Tournament: Queens (NC) vs. Purdue, First Round
9:25 p.m.
TNT — NCAA Tournament: Prairie View A&M vs. Florida, First Round
9:45 p.m.
CBS — NCAA Tournament: California Baptist vs. Kansas, First Round
10:00 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Furman vs. UConn, First Round
10:10 p.m.
truTV — NCAA Tournament: Missouri vs. Miami (FL), First Round
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11:30 a.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Charleston vs. Duke, First Round
12:00 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: UC San Diego vs. TCU, First Round
1:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Virginia Tech vs. Oregon, First Round
2:00 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Richmond-Nebraska winner vs. Baylor, First Round
2:30 p.m.
ESPNews — NCAA Tournament: South Dakota State vs. Washington, First Round
3:00 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Murray State vs. Maryland, First Round
3:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Gonzaga vs. Ole Miss, First Round
4:00 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: SFA-Missouri State winner vs. Texas, First Round
5:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Holy Cross vs. Michigan, First Round
5:30 p.m.
ESPNews — NCAA Tournament: Western Illinois vs. North Carolina, First Round
6:00 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Green Bay vs. Minnesota, First Round
6:00 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Jacksonville vs. LSU, First Round
7:30 p.m.
ESPNews — NCAA Tournament: Colorado State vs. Michigan State, First Round
8:00 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Tennessee vs. NC State, First Round
8:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Villanova vs. Texas Tech, First Round
10:00 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Idaho vs. Oklahoma, First Round
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — California at Florida St.
SECN — Mississippi St. at Georgia
COLLEGE WRESTLING (MEN’S)
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: Quarterfinals, Cleveland
8 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinals, Cleveland
GOLF
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Second Round, Innisbrook Resort and Golf Club - Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Second Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.
10 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, First Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz. (Taped)
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
NBATV — Golden State at Detroit
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Carolina at Toronto
SOCCER (MEN’S)
4 p.m.
USA — English Premier League: Manchester United at AFC Bournemouth