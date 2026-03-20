Sports on TV 3/20: Akron kicks off Day 2 of NCAAs against Texas Tech on truTV

Akron head coach John Groce gestures in the second half of a basketball game against Kent State in the semifinals of the Mid-American Conference tournament, Friday, March 13, 2026, in Cleveland. (AP Photo/Sue Ogrocki)

Credit: AP

Credit: AP

Akron head coach John Groce gestures in the second half of a basketball game against Kent State in the semifinals of the Mid-American Conference tournament, Friday, March 13, 2026, in Cleveland. (AP Photo/Sue Ogrocki)
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, March 20

AUTO RACING

7:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Buckle Up South Carolina 200, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ACCN — Louisville at North Carolina

SECN — Vanderbilt at Mississippi St.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

12:40 p.m.

truTV — NCAA Tournament: Akron vs. Texas Tech, First Round

1:35 p.m.

TNT — NCAA Tournament: Long Island University vs. Arizona, First Round

1:50 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Wright State vs. Virginia, First Round

2:15 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Santa Clara vs. Kentucky, First Round

2:50 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Tennessee State vs. Iowa State, First Round

3:15 p.m.

truTV — NCAA Tournament: Hofstra vs. Alabama, First Round

4:10 p.m.

TNT — NCAA Tournament: Utah State vs. Villanova, First Round

4:25 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Miami (OH) vs. Tennessee, First Round

6:50 p.m.

TNT — NCAA Tournament: Iowa vs. Clemson, First Round

7:10 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Northern Iowa vs. St. John’s, First Round

7:25 p.m.

TBS — NCAA Tournament: UCF vs. UCLA, First Round

7:35 p.m.

truTV — NCAA Tournament: Queens (NC) vs. Purdue, First Round

9:25 p.m.

TNT — NCAA Tournament: Prairie View A&M vs. Florida, First Round

9:45 p.m.

CBS — NCAA Tournament: California Baptist vs. Kansas, First Round

10:00 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Furman vs. UConn, First Round

10:10 p.m.

truTV — NCAA Tournament: Missouri vs. Miami (FL), First Round

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11:30 a.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Charleston vs. Duke, First Round

12:00 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: UC San Diego vs. TCU, First Round

1:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Virginia Tech vs. Oregon, First Round

2:00 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Richmond-Nebraska winner vs. Baylor, First Round

2:30 p.m.

ESPNews — NCAA Tournament: South Dakota State vs. Washington, First Round

3:00 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Murray State vs. Maryland, First Round

3:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Gonzaga vs. Ole Miss, First Round

4:00 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: SFA-Missouri State winner vs. Texas, First Round

5:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Holy Cross vs. Michigan, First Round

5:30 p.m.

ESPNews — NCAA Tournament: Western Illinois vs. North Carolina, First Round

6:00 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Green Bay vs. Minnesota, First Round

6:00 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Jacksonville vs. LSU, First Round

7:30 p.m.

ESPNews — NCAA Tournament: Colorado State vs. Michigan State, First Round

8:00 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Tennessee vs. NC State, First Round

8:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Villanova vs. Texas Tech, First Round

10:00 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Idaho vs. Oklahoma, First Round

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — California at Florida St.

SECN — Mississippi St. at Georgia

COLLEGE WRESTLING (MEN’S)

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: Quarterfinals, Cleveland

8 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinals, Cleveland

GOLF

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Second Round, Innisbrook Resort and Golf Club - Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Second Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.

10 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, First Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz. (Taped)

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

NBATV — Golden State at Detroit

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Carolina at Toronto

SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

USA — English Premier League: Manchester United at AFC Bournemouth

