Sports on TV 3/22: NCAA second round continues on CBS, TNT, TBS, truTV

UConn guard Malachi Smith (0) reacts after stealing the ball during the first half of an NCAA college basketball game against Georgetown in the semifinals of the Big East tournament, Friday, March 13, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)

UConn guard Malachi Smith (0) reacts after stealing the ball during the first half of an NCAA college basketball game against Georgetown in the semifinals of the Big East tournament, Friday, March 13, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)
Sports
17 minutes ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, March 22

AUTO RACING

8 a.m.

FS2 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)

Noon

FS1 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)

1 p.m.

NBC — Monster Energy AMA Supercross Championship: Round 10, Birmingham, Ala.

1:30 p.m.

FS2 — FIM MotoGP: Brazil Grand Prix, Goiânia, Brazil

3 p.m.

CBSSN — FIM Motocross: World Championship MX2, Cádiz, Spain

FS1 — NASCAR Cup Series: Goodyear 400, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

4 p.m.

CBSSN — FIM Motocross: World Championship MXGP, Cádiz, Spain

6:30 p.m.

FS1 — NHRA: FMP NHRA Arizona Nationals presented by NGK Spark Plugs, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz.

BOWLING

4 p.m.

CW — PBA Tour: Indiana Classic, Fort Wayne, Ind.

COLLEGE BASEBALL

1 p.m.

ACCN — Wake Forest at Virginia

SECN — Florida at Alabama

4 p.m.

SECN — Georgia at Texas A&M

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

12:10 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Miami vs. Purdue, Second Round, St. Louis

2:45 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Kentucky vs. Iowa St., Second Round, St. Louis

4:30 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Illinois St. at Wake Forest, Second Round

5:15 p.m.

CBS — NCAA Tournament: St. John’s vs. Kansas, Second Round, San Diego

6:10 p.m.

TNT — NCAA Tournament: Tennessee vs. Virginia, Second Round, Philadelphia

6:30 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Seattle at Auburn, Second Round

7 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: UNLV at Tulsa, Second Round

7:10

TBS — NCAA Tournament: Iowa vs. Florida, Second Round, Tampa, Fla.

7:50 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Utah St. vs. Arizona, Second Round, San Diego

8:30 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Wichita St. at Oklahoma St., Second Round

8:45

TNT — NCAA Tournament: UCLA vs. UConn, Second Round, Philadelphia

9 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: St. Joseph’s at California, Second Round

9:45 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Texas Tech vs. Alabama, Second Round, Tampa, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPN — NCAA Tournament: Maryland at North Carolina, Second Round

1 p.m.

ABC — NCAA Tournament: NC State at Michigan, Second Round

2 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Mississippi at Minnesota, Second Round

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: Texas Tech at LSU, Second Round

4 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Baylor at Duke, Second Round

6 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Oregon at Texas, Second Round

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Michigan St. at Oklahoma, Second Round

10 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Washington at TCU, Second Round

COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)

3 p.m.

BTN — Ohio St. at Penn St.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

3 p.m.

ESPNU — NCAA Men’s Ice Hockey Selection Special

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

4 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Wisconsin vs. Ohio St., Championship, University Park, Pa.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — Ohio St. at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

Noon

BTN — Washington at Michigan

ESPN2 — Tennessee at Florida

4 p.m.

ACCN — Duke at Georgia Tech

5 p.m.

BTN — UCLA at Rutgers

6 p.m.

ACCN — Stanford at North Carolina

7 p.m.

SECN — Oklahoma at Mississippi

GOLF

6 a.m.

FS1 — LIV Golf League: Final Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club - Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, Final Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz.

NBC — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club - Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Final Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Philadelphia vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.

4 p.m.

MLBN — Exhibition: Milwaukee Prospects vs. Athletics Prospects, Mesa, Ariz.

9 p.m.

MLBN — Spring Training: L.A. Dodgers at L.A. Angels

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Portland at Denver

8 p.m.

NBC — Minnesota at Boston

PEACOCK — Minnesota at Boston

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

Noon

NBATV — Cleveland at Maine

3 p.m.

NBATV — Greensboro at Westchester

NHL HOCKEY

12:30 p.m.

NHLN — Colorado at Washington

7 p.m.

NHLN — Vegas at Dallas

SOCCER (MEN’S)

8 a.m.

USA — English Premier League: Sunderland at Newcastle United

10:15 a.m.

NBCSN — English Premier League: West Ham United at Aston Villa

USA — English Premier League: Nottingham Forest at Tottenham Hotspur

2:30 p.m.

FOX — MLS: Seattle at Minnesota

4:30 p.m.

FOX — MLS: L.A. Galaxy at Portland

SOCCER (WOMEN’S)

2 p.m.

ESPN2 — NWSL: Kansas City at Chicago

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP - Live; ATP/WTA 3rd Round

In Other News
1
Dayton basketball: Losses by VCU, Saint Louis extend A-10’s Sweet 16...
2
Ask Hal: Is the MLB headed for expansion?
3
McCoy: Here’s where the Reds stand heading into opening day
4
Dayton basketball: Flyers play ‘with purpose’ in second-round NIT...
5
Dayton basketball: Flyers dominate second half against UNCW to reach...