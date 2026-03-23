Sports on TV 3/24: Magic travel to Cavaliers on NBC and Peacock

Cleveland Cavaliers guard James Harden (1) passes around New Orleans Pelicans center Yves Missi in the first half of an NBA basketball game, Saturday, March 21, 2026, in New Orleans. (AP Photo/Gerald Herbert)
Updated 1 hour ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, March 24

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN Coastal Carolina at Clemson

SECN — Georgia at Texas A&M

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: No. 3 Wichita State at No. 1 Tulsa, Quarterfinal

8 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Saint Joseph’s at No. 1 New Mexico, Quarterfinal

COLLEGE SOFTBALL

5 p.m.

ACCN — Stanford at North Carolina

GOLF

7 p.m.

ESPN — TGL Playoffs: TBD, Finals - Match 2

9 p.m.

ESPN — TGL Playoffs: TBD, Finals - Match 3 (If Necessary)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Orlando at Cleveland

PEACOCK — Orlando at Cleveland

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Denver at Phoenix

PEACOCK — Denver at Phoenix

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Minnesota at Tampa Bay

TRUTV — Minnesota at Tampa Bay

SOCCER (MEN’S)

2:30 p.m.

ESPNU — German Cup: TBD

In Other News
1
Dayton basketball: Trip to Hinkle Fieldhouse for NIT semifinals on the...
2
Cincinnati Reds: Abbott to take ball against Boston. What questions...
3
Miami basketball: Ipsaro endured season as both participant and...
4
Reds: Terry Francona’s lineup taking shape leading up to Opening Day
5
Bowling: 800 series a dream come true for Enon’s Dendler