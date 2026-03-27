Sports on TV 3/27: NCAA Sweet Sixteen continues on CBS, TBS, truTV

Duke forward Cameron Boozer dunks against TCU during the second half in the second round of the NCAA college basketball tournament, Saturday, March 21, 2026, in Greenville, S.C. (AP Photo/Chris Carlson)

Duke forward Cameron Boozer dunks against TCU during the second half in the second round of the NCAA college basketball tournament, Saturday, March 21, 2026, in Greenville, S.C. (AP Photo/Chris Carlson)
1 hour ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, March 27

AUTO RACING

2:30 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

3:30 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

10:30 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

2 a.m. (Saturday)

APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ACCN — Miami at Clemson

ESPNU — Tennessee at Vanderbilt

SECN — Oklahoma at Texas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBS — NCAA Tournament: St. John’s vs. Duke, Sweet Sixteen

TBS/TruTV — NCAA Tournament: Alabama vs. Michigan, Sweet Sixteen

9:30 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Michigan State vs. UConn, Sweet Sixteen

10 p.m.

TBS/TruTV — NCAA Tournament: Tennessee vs. Iowa State, Sweet Sixteen

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Notre Dame vs. Vanderbilt, Sweet Sixteen

5 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: North Carolina vs. UConn, Sweet Sixteen

7:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Minnesota vs. UCLA, Sweet Sixteen

10 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Duke vs. LSU, Sweet Sixteen

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Minnesota State vs. Western Michigan, Regional Semifinal

5:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Bentley vs. Michigan, Regional Semifinal

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Penn State vs. Minnesota Duluth, Regional Semifinal

COLLEGE SOFTBALL

5 p.m.

BTN — Maryland at Wisconsin

6 p.m.

ACCN — Stanford at Duke

SECN — Mississippi at Tennessee

7 p.m.

BTN — Oregon at Northwestern

ESPN2 — Florida at Arkansas

FIGURE SKATING

1 p.m.

USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Second Round, DLF G&CC, New Delhi, India

11 a.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Second Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Second Round, Memorial Park Golf Course, Houston

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Second Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix

10 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, First Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif. (Taped)

4 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Third Round, DLF G&CC, New Delhi, India

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — Chicago at Oklahoma City

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Detroit at Buffalo

