Sports on TV 3/27: NCAA Sweet Sixteen continues on CBS, TBS, truTV

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, March 27
AUTO RACING
2:30 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
3:30 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
10:30 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan
2 a.m. (Saturday)
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ACCN — Miami at Clemson
ESPNU — Tennessee at Vanderbilt
SECN — Oklahoma at Texas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBS — NCAA Tournament: St. John’s vs. Duke, Sweet Sixteen
TBS/TruTV — NCAA Tournament: Alabama vs. Michigan, Sweet Sixteen
9:30 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Michigan State vs. UConn, Sweet Sixteen
10 p.m.
TBS/TruTV — NCAA Tournament: Tennessee vs. Iowa State, Sweet Sixteen
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
2:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Notre Dame vs. Vanderbilt, Sweet Sixteen
5 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: North Carolina vs. UConn, Sweet Sixteen
7:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Minnesota vs. UCLA, Sweet Sixteen
10 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Duke vs. LSU, Sweet Sixteen
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Minnesota State vs. Western Michigan, Regional Semifinal
5:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Bentley vs. Michigan, Regional Semifinal
9 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Penn State vs. Minnesota Duluth, Regional Semifinal
COLLEGE SOFTBALL
5 p.m.
BTN — Maryland at Wisconsin
6 p.m.
ACCN — Stanford at Duke
SECN — Mississippi at Tennessee
7 p.m.
BTN — Oregon at Northwestern
ESPN2 — Florida at Arkansas
FIGURE SKATING
1 p.m.
USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Second Round, DLF G&CC, New Delhi, India
11 a.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Second Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Second Round, Memorial Park Golf Course, Houston
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Second Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix
10 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, First Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif. (Taped)
4 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Third Round, DLF G&CC, New Delhi, India
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — Chicago at Oklahoma City
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Detroit at Buffalo