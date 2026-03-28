Sports on TV 3/28: Three Big Ten squads vie for two spots in Final Four on TBS

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, March 28
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
Midnight
FS2 — AFL: Melbourne at Carlton
AUTO RACING
10 a.m.
FS2 — Indy NXT Series: Qualifications, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
11 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
12:30 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.
1 p.m.
FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Alabama - Race 1, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
1:40 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.
2:30 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
3:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: NFPA 250, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.
3:55 p.m.
FS2 — FIM MotoGP: Sprint Race, Austin, Texas
7 p.m.
NBCSN — Supermotocross World Championships: Round 11, Detroit
1 a.m. (Sunday)
APPLE TV — Formula 1: Aramco Japanese Grand Prix, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
9 a.m.
NBATV — DAR City vs. NCT
Noon
NBATV — Petro de Luanda vs. Al Ahly Ly
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
ACCN — Duke at Florida St.
SECN — Tennessee at Vanderbilt
5 p.m.
SECN — Oklahoma at Texas
7 p.m.
ACCN — NC State at Georgia Tech
8 p.m.
SECN — Auburn at Alabama
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
4 p.m.
ESPNU — NJCAA Division I Tournament: TBD, Championship, Hutchinson, Kan.
6:09 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Iowa vs. Illinois, Elite Eight, Houston
TRUTV — NCAA Tournament: Iowa vs. Illinois, Elite Eight, Houston
8:49 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Purdue vs. Arizona, Elite Eight, San Jose, Calif.
TRUTV — NCAA Tournament: Purdue vs. Arizona, Elite Eight, San Jose, Calif.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
12:30 p.m.
ABC — NCAA Tournament: Louisville vs. Michigan, Sweet Sixteen, Fort Worth, Texas
3 p.m.
ABC — NCAA Tournament: Kentucky vs. Texas, Sweet Sixteen, Fort Worth, Texas
5 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Oklahoma vs. South Carolina, Sweet Sixteen, Sacramento, Calif.
7:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Virginia vs. TCU, Sweet Sixteen, Sacramento, Calif.
COLLEGE FOOTBALL
Noon
BTN — Nebraska Spring Game: From Lincoln, Neb.
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
4:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Wisconsin vs. Michigan St., Regional Final, Worcester, Pa.
7 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Quinnipiac vs. N. Dakota, Regional Final
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPNU — Notre Dame at Virginia
2 p.m.
BTN — Maryland at Michigan
ESPNU — Duke at Syracuse
4 p.m.
BTN — Penn St. at Ohio St.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
11 a.m.
CBSSN — Navy at Loyola (Md.)
6 p.m.
BTN — Rutgers at Southern Cal
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ACCN — Florida St. at Clemson
SECN — Oklahoma at LSU
2 p.m.
ESPN2 — Texas A&M at Texas
5 p.m.
ACCN — Stanford at Duke
FIGURE SKATING
1 p.m.
USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague
8 p.m.
NBC — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague (Taped)
FISHING
8 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Mountain Dew Bassmaster Elite at Tennessee-Tombigbee Waterway, Columbus, Miss.
Noon
FOX — Bassmaster Elite Series: 2026 Mountain Dew Bassmaster Elite at Tennessee-Tombigbee Waterway, Columbus, Miss.
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Third Round, DLF G&CC, New Delhi, India
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston
3 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Third Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.
NBC — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston
5 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, Second Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif.
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Third Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix
2:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Final Round, DLF G&CC, New Delhi, India
HORSE RACING
8 a.m.
FS2 — Dubai World Cup: From Meydan Racecourse in Dubai, United Arab Emirates
10:30 a.m.
FS2 — Dubai World Cup: From Meydan Racecourse in Dubai, United Arab Emirates
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
4:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
6 p.m.
NBCSN — 1/ST RACING TOUR: Florida Derby, Gulfstream Park, Hallandale Beach, Fla.
7 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
MIXED MARTIAL ARTS
9:30 p.m.
ESPN2 — PFL: Early Card, Pittsburgh
10 p.m.
ESPN2 — PFL: Main Card, Pittsburgh
MLB BASEBALL
4 p.m.
FS1 — Minnesota at Baltimore (4:05 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Kansas City at Atlanta (7:15 p.m.) OR N.Y. Yankees at San Francisco (7:15 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Cleveland at Seattle (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
3 p.m.
PRIME VIDEO — San Antonio at Milwaukee
5:30 p.m.
ABC — Detroit at Minnesota
10 p.m.
NBATV — Utah at Phoenix
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
2:30 p.m.
NBATV — Windy City at Westchester
NHL HOCKEY
5 p.m.
NHLN — Minnesota at Boston
8 p.m.
ABC — Philadelphia at Detroit
PWHL HOCKEY
1 p.m.
ION — New York at Montreal
SOCCER (MEN’S)
3:30 p.m.
TNT — International Friendly: U.S. vs. Belgium, Atlanta
SOCCER (WOMEN’S)
Noon
ESPN2 — NWSL: Utah at Boston
2 p.m.
CBS — NWSL: Washington at Denver
4 p.m.
CBS — NWSL: Kansas City at Portland
6:30 p.m.
ION — NWSL: Seattle vs. Louisville, Spokane, Wash.
8:45 p.m.
ION — NWSL: Chicago at San Diego
TENNIS
12:30 p.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-ATP - Live; ATP Doubles Final
3 p.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-WTA - Live; WTA Singles Final
UFL FOOTBALL
Noon
ESPN — DC at St. Louis
4 p.m.
FOX — Houston at Arlington
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
Noon
CBS — 2026 Major League Volleyball All-Star Match: Team Launiere vs. Team Meske, Orlando, Fla.