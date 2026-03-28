Sports on TV 3/28: Three Big Ten squads vie for two spots in Final Four on TBS

Iowa forward Alvaro Folgueiras (7) dunks over Nebraska forward Berke Buyuktuncel (9) during the second half in the Sweet 16 of the NCAA college basketball tournament Thursday, March 26, 2026, in Houston. (AP Photo/Ashley Landis)

Credit: AP

Credit: AP

Iowa forward Alvaro Folgueiras (7) dunks over Nebraska forward Berke Buyuktuncel (9) during the second half in the Sweet 16 of the NCAA college basketball tournament Thursday, March 26, 2026, in Houston. (AP Photo/Ashley Landis)
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, March 28

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

Midnight

FS2 — AFL: Melbourne at Carlton

AUTO RACING

10 a.m.

FS2 — Indy NXT Series: Qualifications, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

11 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

12:30 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Practice, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.

1 p.m.

FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Alabama - Race 1, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

1:40 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Qualifying, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.

2:30 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

3:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: NFPA 250, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.

3:55 p.m.

FS2 — FIM MotoGP: Sprint Race, Austin, Texas

7 p.m.

NBCSN — Supermotocross World Championships: Round 11, Detroit

1 a.m. (Sunday)

APPLE TV — Formula 1: Aramco Japanese Grand Prix, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

9 a.m.

NBATV — DAR City vs. NCT

Noon

NBATV — Petro de Luanda vs. Al Ahly Ly

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ACCN — Duke at Florida St.

SECN — Tennessee at Vanderbilt

5 p.m.

SECN — Oklahoma at Texas

7 p.m.

ACCN — NC State at Georgia Tech

8 p.m.

SECN — Auburn at Alabama

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

4 p.m.

ESPNU — NJCAA Division I Tournament: TBD, Championship, Hutchinson, Kan.

6:09 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Iowa vs. Illinois, Elite Eight, Houston

TRUTV — NCAA Tournament: Iowa vs. Illinois, Elite Eight, Houston

8:49 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Purdue vs. Arizona, Elite Eight, San Jose, Calif.

TRUTV — NCAA Tournament: Purdue vs. Arizona, Elite Eight, San Jose, Calif.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

12:30 p.m.

ABC — NCAA Tournament: Louisville vs. Michigan, Sweet Sixteen, Fort Worth, Texas

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: Kentucky vs. Texas, Sweet Sixteen, Fort Worth, Texas

5 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Oklahoma vs. South Carolina, Sweet Sixteen, Sacramento, Calif.

7:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Virginia vs. TCU, Sweet Sixteen, Sacramento, Calif.

COLLEGE FOOTBALL

Noon

BTN — Nebraska Spring Game: From Lincoln, Neb.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

4:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Wisconsin vs. Michigan St., Regional Final, Worcester, Pa.

7 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Quinnipiac vs. N. Dakota, Regional Final

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — Notre Dame at Virginia

2 p.m.

BTN — Maryland at Michigan

ESPNU — Duke at Syracuse

4 p.m.

BTN — Penn St. at Ohio St.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

11 a.m.

CBSSN — Navy at Loyola (Md.)

6 p.m.

BTN — Rutgers at Southern Cal

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ACCN — Florida St. at Clemson

SECN — Oklahoma at LSU

2 p.m.

ESPN2 — Texas A&M at Texas

5 p.m.

ACCN — Stanford at Duke

FIGURE SKATING

1 p.m.

USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague

8 p.m.

NBC — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague (Taped)

FISHING

8 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Mountain Dew Bassmaster Elite at Tennessee-Tombigbee Waterway, Columbus, Miss.

Noon

FOX — Bassmaster Elite Series: 2026 Mountain Dew Bassmaster Elite at Tennessee-Tombigbee Waterway, Columbus, Miss.

GOLF

4 a.m.

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Third Round, DLF G&CC, New Delhi, India

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston

3 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Third Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.

NBC — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston

5 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, Second Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif.

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Third Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix

2:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Final Round, DLF G&CC, New Delhi, India

HORSE RACING

8 a.m.

FS2 — Dubai World Cup: From Meydan Racecourse in Dubai, United Arab Emirates

10:30 a.m.

FS2 — Dubai World Cup: From Meydan Racecourse in Dubai, United Arab Emirates

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

4:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

6 p.m.

NBCSN — 1/ST RACING TOUR: Florida Derby, Gulfstream Park, Hallandale Beach, Fla.

7 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

MIXED MARTIAL ARTS

9:30 p.m.

ESPN2 — PFL: Early Card, Pittsburgh

10 p.m.

ESPN2 — PFL: Main Card, Pittsburgh

MLB BASEBALL

4 p.m.

FS1 — Minnesota at Baltimore (4:05 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Kansas City at Atlanta (7:15 p.m.) OR N.Y. Yankees at San Francisco (7:15 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Cleveland at Seattle (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

3 p.m.

PRIME VIDEO — San Antonio at Milwaukee

5:30 p.m.

ABC — Detroit at Minnesota

10 p.m.

NBATV — Utah at Phoenix

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

2:30 p.m.

NBATV — Windy City at Westchester

NHL HOCKEY

5 p.m.

NHLN — Minnesota at Boston

8 p.m.

ABC — Philadelphia at Detroit

PWHL HOCKEY

1 p.m.

ION — New York at Montreal

SOCCER (MEN’S)

3:30 p.m.

TNT — International Friendly: U.S. vs. Belgium, Atlanta

SOCCER (WOMEN’S)

Noon

ESPN2 — NWSL: Utah at Boston

2 p.m.

CBS — NWSL: Washington at Denver

4 p.m.

CBS — NWSL: Kansas City at Portland

6:30 p.m.

ION — NWSL: Seattle vs. Louisville, Spokane, Wash.

8:45 p.m.

ION — NWSL: Chicago at San Diego

TENNIS

12:30 p.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-ATP - Live; ATP Doubles Final

3 p.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA - Live; WTA Singles Final

UFL FOOTBALL

Noon

ESPN — DC at St. Louis

4 p.m.

FOX — Houston at Arlington

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

CBS — 2026 Major League Volleyball All-Star Match: Team Launiere vs. Team Meske, Orlando, Fla.

In Other News
1
Cincinnati Reds: Eugenio Suárez feels the excitement about Opening Day...
2
Dayton basketball: Three questions facing the Flyers after the 2025-26...
3
Sports on TV 3/27: NCAA Sweet Sixteen continues on CBS, TBS, truTV
4
Cincinnati Reds: Lineup can’t solve Red Sox pitching staff in season...
5
McCoy: Abbott strong in Opening Day debut, but Reds fall to Red Sox