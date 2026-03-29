Sports on TV 3/29: Guardians face Mariners in series finale on NBCSN, Peacock

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, March 29
AUTO RACING
10 a.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Warmup, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
11 a.m.
FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Alabama - Race 2, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
1 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Children’s of Alabama Indy Grand Prix, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.
3 p.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Frauenfeld, Switzerland
3:30 p.m.
FOX — FIM MotoGP: 2026 Red Bull Grand Prix of The Americas, Austin, Texas
FS1 — NASCAR Cup Series: Cook Out 400, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.
4 p.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Frauenfeld, Switzerland
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
9 a.m.
NBATV — Petro de Luanda vs. APR
Noon
NBATV — Johannesburg Giants vs. NCT
BOWLING
4 p.m.
CW— PBA Tour: USBC Masters, Allen Park, Mich.
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPN2 — Tennessee at Vanderbilt
1 p.m.
SECN — Florida at Arkansas
3 p.m.
ACCN — NC State at Georgia Tech
4 p.m.
SECN — Mississippi St. at Mississippi
8 p.m.
ESPN2 — West Virginia at Arizona St.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
2:15 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Michigan vs. Iowa State or Tennessee, Elite Eight
5:05 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Duke vs. UConn, Elite Eight
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight, Fort Worth, Texas
3 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight, Sacramento, Calif.
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
3 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final
5:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional Final
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
BTN — Johns Hopkins at Rutgers
COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)
2 p.m.
BTN — Johns Hopkins at Northwestern
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN — Oklahoma at LSU
1 p.m.
ACCN — California at Notre Dame
2 p.m.
ESPN — Texas A&M at Texas
4 p.m.
BTN — Michigan St. at Ohio St.
ESPNU — Wichita St. at South Florida
6 p.m.
ACCN — Florida St. at Clemson
7 p.m.
SECN — South Carolina at Mississippi St.
FISHING
8 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Mountain Dew Bassmaster Elite at Tennessee-Tombigbee Waterway, Columbus, Miss.
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston
3 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Final Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.
NBC — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston
5 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, Final Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif.
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Final Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Kansas City at Atlanta (1:35 p.m.)
7:20 p.m.
NBCSN — Cleveland at Seattle
PEACOCK — Cleveland at Seattle
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
NBATV — L.A. Clippers at Milwaukee
7:30 p.m.
NBC — New York at Oklahoma City
PEACOCK — New York at Oklahoma City
10 p.m.
NBC — Golden State at Denver
PEACOCK — Golden State at Denver
NHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Florida at N.Y. Rangers
7 p.m.
NHLN — Chicago at New Jersey
RODEO
Noon
CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Albuquerque, N.M.
TENNIS
12:30 p.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-WTA - Live; WTA Doubles Final
3 p.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-ATP - Live; ATP Singles Final
UFL FOOTBALL
8 p.m.
ESPN — Columbus at Orlando