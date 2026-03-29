Sports on TV 3/29: Guardians face Mariners in series finale on NBCSN, Peacock

Cleveland Guardians' Chase DeLauter jogs the bases after hitting a solo home run against Seattle Mariners starting pitcher Logan Gilbert during the first inning of an opening-day baseball game, Thursday, March 26, 2026, in Seattle. (AP Photo/Lindsey Wasson)

Cleveland Guardians' Chase DeLauter jogs the bases after hitting a solo home run against Seattle Mariners starting pitcher Logan Gilbert during the first inning of an opening-day baseball game, Thursday, March 26, 2026, in Seattle. (AP Photo/Lindsey Wasson)
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, March 29

AUTO RACING

10 a.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Warmup, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

11 a.m.

FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Alabama - Race 2, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

1 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Children’s of Alabama Indy Grand Prix, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

3 p.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Frauenfeld, Switzerland

3:30 p.m.

FOX — FIM MotoGP: 2026 Red Bull Grand Prix of The Americas, Austin, Texas

FS1 — NASCAR Cup Series: Cook Out 400, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.

4 p.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Frauenfeld, Switzerland

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

9 a.m.

NBATV — Petro de Luanda vs. APR

Noon

NBATV — Johannesburg Giants vs. NCT

BOWLING

4 p.m.

CW— PBA Tour: USBC Masters, Allen Park, Mich.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPN2 — Tennessee at Vanderbilt

1 p.m.

SECN — Florida at Arkansas

3 p.m.

ACCN — NC State at Georgia Tech

4 p.m.

SECN — Mississippi St. at Mississippi

8 p.m.

ESPN2 — West Virginia at Arizona St.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

2:15 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Michigan vs. Iowa State or Tennessee, Elite Eight

5:05 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Duke vs. UConn, Elite Eight

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight, Fort Worth, Texas

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight, Sacramento, Calif.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

3 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final

5:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional Final

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

BTN — Johns Hopkins at Rutgers

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

2 p.m.

BTN — Johns Hopkins at Northwestern

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN — Oklahoma at LSU

1 p.m.

ACCN — California at Notre Dame

2 p.m.

ESPN — Texas A&M at Texas

4 p.m.

BTN — Michigan St. at Ohio St.

ESPNU — Wichita St. at South Florida

6 p.m.

ACCN — Florida St. at Clemson

7 p.m.

SECN — South Carolina at Mississippi St.

FISHING

8 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 Mountain Dew Bassmaster Elite at Tennessee-Tombigbee Waterway, Columbus, Miss.

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston

3 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Final Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.

NBC — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston

5 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, Final Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif.

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Final Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Kansas City at Atlanta (1:35 p.m.)

7:20 p.m.

NBCSN — Cleveland at Seattle

PEACOCK — Cleveland at Seattle

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

NBATV — L.A. Clippers at Milwaukee

7:30 p.m.

NBC — New York at Oklahoma City

PEACOCK — New York at Oklahoma City

10 p.m.

NBC — Golden State at Denver

PEACOCK — Golden State at Denver

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Florida at N.Y. Rangers

7 p.m.

NHLN — Chicago at New Jersey

RODEO

Noon

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Albuquerque, N.M.

TENNIS

12:30 p.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA - Live; WTA Doubles Final

3 p.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-ATP - Live; ATP Singles Final

UFL FOOTBALL

8 p.m.

ESPN — Columbus at Orlando

