Sports on TV 3/3: Xavier hosts Seton Hall on TruTV

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, March 3
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
SECN — Tennessee at South Carolina
6:30 p.m.
ESPNEWS — Alabama at Georgia
7 p.m.
ACCN — Wake Forest at Virginia
CBSSN — George Mason at VCU
ESPNU — Missouri at Oklahoma
FS1 — TCU at Texas Tech
PEACOCK — Georgetown at St. John’s
TRUTV — Seton Hall at Xavier
ESPN+ — Dayton at Richmond
8 p.m.
SECN — Mississippi St. at Florida
9 p.m.
ACCN — Syracuse at Louisville
CBSSN — San Diego St. at Boise St.
ESPNU — Boston College at Virginia Tech
FS1 — Kansas at Arizona St.
PEACOCK — Oregon at Illinois
10 p.m.
SECN — LSU at Auburn
11 p.m.
CBSSN — Utah St. at UNLV
FS1 — Nebraska at UCLA
COLLEGE SOFTBALL
3 p.m.
ACCN — Stanford at Louisville
GOLF
9 p.m.
ESPN — TGL: The Bay Golf Club vs. Jupiter Links Golf Club
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — San Antonio at Philadelphia
PEACOCK — San Antonio at Philadelphia
11 p.m.
NBC — Phoenix at Sacramento
PEACOCK — Phoenix at Sacramento
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Florida at New Jersey
9:30 p.m.
TNT — Tampa Bay at Minnesota
TRUTV — Tampa Bay at Minnesota
SOCCER (MEN’S)
3:15 p.m.
USA — English Premier League: Liverpool at Wolverhampton