Sports on TV 3/3: Xavier hosts Seton Hall on TruTV

Xavier forward Tre Carroll (12) is defended by St. John's forward Dillon Mitchell (1) as he loses control of the ball during the first half of an NCAA college basketball game, Monday, Feb. 9, 2026, in New York. (AP Photo/Angelina Katsanis)

Credit: AP

Credit: AP

Xavier forward Tre Carroll (12) is defended by St. John's forward Dillon Mitchell (1) as he loses control of the ball during the first half of an NCAA college basketball game, Monday, Feb. 9, 2026, in New York. (AP Photo/Angelina Katsanis)
Sports
31 minutes ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, March 3

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

SECN — Tennessee at South Carolina

6:30 p.m.

ESPNEWS — Alabama at Georgia

7 p.m.

ACCN — Wake Forest at Virginia

CBSSN — George Mason at VCU

ESPNU — Missouri at Oklahoma

FS1 — TCU at Texas Tech

PEACOCK — Georgetown at St. John’s

TRUTV — Seton Hall at Xavier

ESPN+ — Dayton at Richmond

8 p.m.

SECN — Mississippi St. at Florida

9 p.m.

ACCN — Syracuse at Louisville

CBSSN — San Diego St. at Boise St.

ESPNU — Boston College at Virginia Tech

FS1 — Kansas at Arizona St.

PEACOCK — Oregon at Illinois

10 p.m.

SECN — LSU at Auburn

11 p.m.

CBSSN — Utah St. at UNLV

FS1 — Nebraska at UCLA

COLLEGE SOFTBALL

3 p.m.

ACCN — Stanford at Louisville

GOLF

9 p.m.

ESPN — TGL: The Bay Golf Club vs. Jupiter Links Golf Club

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — San Antonio at Philadelphia

PEACOCK — San Antonio at Philadelphia

11 p.m.

NBC — Phoenix at Sacramento

PEACOCK — Phoenix at Sacramento

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Florida at New Jersey

9:30 p.m.

TNT — Tampa Bay at Minnesota

TRUTV — Tampa Bay at Minnesota

SOCCER (MEN’S)

3:15 p.m.

USA — English Premier League: Liverpool at Wolverhampton

In Other News
1
Wright State basketball: Raiders living out their faith while racking...
2
Boys basketball: Lions win 22nd straight game, advance to D-VI district...
3
Boys basketball: Troy, Northmont advance to D-II district final
4
Wright State basketball: Burch wins two individual awards, other...
5
Dayton basketball: Flyers win A-10 Player of Week award for second...