Sports on TV 3/4: Ohio State travels to State College on Peacock

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, March 4
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
FS1 — Creighton at Butler
6:30 p.m.
BTN — Minnesota at Indiana
7 p.m.
ACCN — Miami at SMU
ESPN2 — TBA
ESPNU — California at Georgia Tech
PEACOCK — Marquette at Providence
7:30 p.m.
PEACOCK — Ohio St. at Penn St.
8 p.m.
CBSSN — Loyola of Chicago at Saint Louis
FS1 — Maryland at Wisconsin
PEACOCK — Villanova at DePaul
8:30 p.m.
BTN — Purdue at Northwestern
9 p.m.
ACCN — Florida St. at Pittsburgh
ESPN2 — Baylor at Houston
ESPNU — Stanford at Notre Dame
10 p.m.
CBSSN — Colorado St. at New Mexico
10:30 p.m.
BTN — Southern Cal at Washington
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Duluth, Ga.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.
1:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Duluth, Ga.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.
4 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Duluth, Ga.
6 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.
8:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.
GOLF
11 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, First Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China
5:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, First Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
MLB BASEBALL
1 p.m.
ESPN — Spring Training: N.Y. Yankees vs. Boston
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Oklahoma City at New York
9:35 p.m.
ESPN — Atlanta at Milwaukee
SOCCER (MEN’S)
2:30 p.m.
USA — English Premier League: Chelsea at Aston Villa
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: TBA