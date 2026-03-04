Sports on TV 3/4: Ohio State travels to State College on Peacock

Sports
1 hour ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, March 4

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

FS1 — Creighton at Butler

6:30 p.m.

BTN — Minnesota at Indiana

7 p.m.

ACCN — Miami at SMU

ESPN2 — TBA

ESPNU — California at Georgia Tech

PEACOCK — Marquette at Providence

7:30 p.m.

PEACOCK — Ohio St. at Penn St.

8 p.m.

CBSSN — Loyola of Chicago at Saint Louis

FS1 — Maryland at Wisconsin

PEACOCK — Villanova at DePaul

8:30 p.m.

BTN — Purdue at Northwestern

9 p.m.

ACCN — Florida St. at Pittsburgh

ESPN2 — Baylor at Houston

ESPNU — Stanford at Notre Dame

10 p.m.

CBSSN — Colorado St. at New Mexico

10:30 p.m.

BTN — Southern Cal at Washington

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Duluth, Ga.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.

1:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Duluth, Ga.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.

4 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Duluth, Ga.

6 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.

8:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.

GOLF

11 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, First Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China

5:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, First Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

MLB BASEBALL

1 p.m.

ESPN — Spring Training: N.Y. Yankees vs. Boston

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Oklahoma City at New York

9:35 p.m.

ESPN — Atlanta at Milwaukee

SOCCER (MEN’S)

2:30 p.m.

USA — English Premier League: Chelsea at Aston Villa

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: TBA

In Other News
1
Girls basketball: Carroll, CJ set up GCL showdown for D-III regional...
2
Miami basketball: ‘That’s what great programs do’— RedHawks hold off...
3
Girls basketball: Alter clamps down, surges past Brookville in D-IV...
4
Girls basketball: Unbeaten Fairmont handles Newark to advance to first...
5
Boys basketball: Northridge pulls away from Dunbar in 4th, advances to...