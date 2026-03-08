Sports on TV 3/8: Cavaliers host Celtics in key Eastern Conference game on ABC

Cleveland Cavaliers guard James Harden (1) shoots as Detroit Pistons guard Ausar Thompson (9) defends in the first half of an NBA basketball game in Cleveland, Tuesday, March 3, 2026. (AP Photo/Sue Ogrocki)

16 minutes ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, March 8

AHL HOCKEY

4 p.m.

NHLN — Texas at Chicago

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

4:05 a.m.

FS2 — AFL: Collingwood at St. Kilda

AUTO RACING

10 a.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, Gainesville Raceway, Gainesville, Fla. (Taped)

Noon

FS1 — NHRA: AMALIE Motor Oil NHRA Gatornationals, Gainesville Raceway, Gainesville, Fla.

3:30 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Straight Talk Wireless 500, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.

BASEBALL

6 a.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Australia vs. Japan, Pool C, Tokyo

Noon

FOX — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Netherlands vs. Dominican Republic, Pool D, Miami

FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Colombia vs. Cuba, Pool A, San Juan, Puerto Rico

7 p.m.

FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Panama vs. Canada, Pool A, San Juan, Puerto Rico

8 p.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Brazil vs. Mexico, Pool B, Houston

6 a.m. (Monday)

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: South Korea vs. Australia, Pool C, Tokyo

BOWLING

4 p.m.

CW — PBA Tour: U.S. Open, Indianapolis

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Penn St. at Rutgers

CBS — Missouri Valley Tournament: TBD, Championship, St. Louis

CBSSN — Patriot League Tournament: Boston U. at Navy, Semifinal

ESPN2 — Big South Tournament: TBD, Championship, Johnson City, Tenn.

2 p.m.

CBSSN — Patriot League Tournament: Colgate at Lehigh, Semifinal

ESPN2 — Atlantic Sun Tournament: TBD, Championship, Jacksonville, Fla.

3 p.m.

FOX — Illinois at Maryland

4 p.m.

ESPNU — Southern Tournament: TBD, Semifinal, Asheville, N.C.

4:30 p.m.

CBS — Michigan St. at Michigan

5 p.m.

FOX — Iowa at Nebraska

5:30 p.m.

CBS — Michigan St. at Michigan

6:30 p.m.

ESPNU — Southern Tournament: TBD, Semifinal, Asheville, N.C.

8:30 p.m.

ESPN2 — West Coast Tournament: TBD vs. Oregon St., Quarterfinal, Las Vegas

9 p.m.

CBSSN — Summit League Tournament: TBD, Championship, Sioux Falls, S.D.

11 p.m.

ESPN2 — West Coast Tournament: TBD vs. Santa Clara, Quarterfinal, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — Southern Tournament: Samford vs. Chattanooga, Championship, Asheville, N.C.

1 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Duluth, Ga.

2:15 p.m.

CBS — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Indianapolis

2:30 p.m.

NBCSN — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.

3 p.m.

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Greenville, S.C.

4 p.m.

CBSSN — Summit League Tournament: TBD, Championship, Sioux Falls, S.D.

ESPN2 — Atlantic 10 Tournament: TBD, Championship, Henrico, Va.

5 p.m.

ESPN — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Kansas City, Mo.

NBCSN — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Semifinal, Uncasville, Conn.

6 p.m.

ESPN2 — Big South Tournament: TBD, Championship, Johnson City, Tenn.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — 2026 Elevate the Stage: Auburn, Clemson, Georgia, and Pittsburgh, Huntsville, Ala.

6 p.m.

SECN — LSU at Florida

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

11:30 a.m.

ESPNU — NCAA Women’s Ice Hockey Selection Special

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

2 p.m.

ESPNU — Syracuse at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

Noon

SECN — Texas at South Carolina

2 p.m.

SECN — LSU at Tennessee

4 p.m.

SECN — Missouri at Florida

6 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Clemson

COLLEGE WRESTLING (MEN’S)

4 p.m.

ESPNEWS — Ivy League Tournament: Championships, New York

4:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Championships, College Park, Pa.

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Championships, Blacksburg, Va.

GOLF

5 a.m.

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Final Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

12:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Final Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.

2:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, Final Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico

NBC — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Final Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: James Hardie Pro Football Hall of Fame invitational, Final Round, The Old Course at Broken Sound Club, Boca Raton, Fla. (Taped)

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: N.Y. Yankees vs. N.Y. Mets, Port St. Lucie, Fla.

4 p.m.

MLBN — Spring Training: San Francisco vs. Chicago Cubs, Mesa, Ariz.

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Boston at Cleveland

3:30 p.m.

ABC — New York at L.A. Lakers

8 p.m.

NBC — Houston at San Antonio

PEACOCK — Houston at San Antonio

10 p.m.

NBCSN — Charlotte at Phoenix

PEACOCK — Charlotte at Phoenix

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Maine at Osceola

NHL HOCKEY

2 p.m.

TNT — Minnesota at Colorado

TRUTV — Minnesota at Colorado

4:30 p.m.

TNT — Boston at Pittsburgh

TRUTV — Boston at Pittsburgh

7 p.m.

ESPN — Detroit at New Jersey

9:30 p.m.

ESPN — Edmonton at Vegas

PARALYMPICS

5 a.m.

CNBC — M&W 12.5km Individual (Sitting)

6:20 a.m.

CNBC — Men’s & Women’s Snowboard Cross: Finals

7:55 a.m.

CNBC — M&W 12.5km Indiv. (Standing/Vision Impaired)

9:45 a.m.

CNBC — U.S. vs. Italy (Mixed Doubles)

11:15 a.m.

CNBC — M&W 12.5km Individual (Sitting)

12:30 p.m.

NBC — Daytime: Paralympics Coverage

5 a.m. (Monday)

USA — Men’s & Women’s Super-G

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

ESPN2 — English FA Cup: Southampton at Fulham, Fifth Round

TENNIS

2 p.m.

TENNIS CHANNEL — Indian Wells - Live; ATP/WTA 3rd Round

