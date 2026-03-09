Sports on TV 3/9: Wright State’s Horizon League semifinal game to be televised on ESPNU

Sports
1 hour ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, March 9

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN — Southern Conference Tournament: TBD, Championship, Asheville, N.C.

ESPN2 — Sun Belt Tournament: TBD, Championship, Pensacola, Fla.

ESPNU — Horizon League Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis

9 p.m.

ESPN — West Coast Tournament: TBD, Semifinal, Las Vegas

9:30 p.m.

ESPN2 — Horizon League Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis

11:30 p.m.

ESPN2 — West Coast Tournament: TBD, Semifinal, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2 p.m.

ESPNU — Sun Belt Tournament: TBD, Championship, Pensacola, Fla.

5 p.m.

ESPNU — Atlantic Sun Tournament: TBD, Championship, Jacksonville, Fla.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

2 p.m.

ACCN — Towson at Virginia

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

SECN — Missouri at Florida

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — Denver at Oklahoma City

10 p.m.

PEACOCK — New York at L.A. Clippers

