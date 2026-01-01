Sports on TV for Jan. 1, 2026

Credit: AP

Credit: AP

Sports
15 minutes ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Jan. 1

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — California at North Carolina

BTN — Michigan St. at Indiana

2 p.m.

ACCN — Stanford at NC State

BTN — Nebraska at Iowa

4 p.m.

ACCN — Notre Dame at Georgia Tech

BTN — Maryland at Illinois

6 p.m.

BTN — Michigan at Washington

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ESPN — Capital One Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech, CFP Quarterfinal, Miami

ESPN2 — Capital One Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech, CFP Quarterfinal, Miami (SkyCast)

ESPNU — Capital One Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech, CFP Quarterfinal, Miami (Command Center)

4 p.m.

ESPN — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif.

ESPN2 — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (Field Pass)

ESPNU — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (SkyCast)

SECN — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (SkyCast w/Alabama Radio)

8 p.m.

ESPN — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans

ESPN2 — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans (SkyCast w/Georgia Radio)

ESPNU — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans (Command Center)

SECN — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans (SkyCast w/Mississippi Radio)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

NBATV — Philadelphia at Dallas

NHL HOCKEY

3 p.m.

NHLN — Utah at N.Y. Islanders

7 p.m.

NHLN — Winnipeg at Toronto

