Sports on TV for Jan. 10, 2026: Packers travel to Bears with season on the line

Green Bay Packers' Jordan Love throws during the first half of an NFL football game against the Chicago Bears Saturday, Dec. 20, 2025, in Chicago. (AP Photo/Erin Hooley)

Credit: AP

Credit: AP

Green Bay Packers' Jordan Love throws during the first half of an NFL football game against the Chicago Bears Saturday, Dec. 20, 2025, in Chicago. (AP Photo/Erin Hooley)
Sports
1 hour ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Jan. 10

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Nebraska at Indiana

CW — Boston College at Louisville

ESPN — Tennessee at Florida

ESPN2 — Georgia Tech at Miami

ESPNU — VCU at George Mason

USA — Fordham at St. Bonaventure

12:30 p.m.

TNT — DePaul at UConn

1 p.m.

CBS — Wisconsin at Michigan

PEACOCK — Houston at Baylor

2 p.m.

BTN — Penn St. at Purdue

ESPN — SMU at Duke

ESPN2 — Georgia at South Carolina

ESPNU — Georgia Southern at South Alabama

FOX — St. John’s at Creighton

USA — Rhode Island at Davidson

2:15 p.m.

CW — Stanford at Virginia Tech

2:30 p.m.

TNT — Villanova at Marquette

3 p.m.

CBSSN — Loyola of Chicago at George Washington

PEACOCK — Kansas St. at Arizona St.

4 p.m.

ESPNU — Jackson St. at Alabama St.

FS1 — Providence at Xavier

USA — Saint Louis at La Salle

5 p.m.

CBSSN — Washington St. at Saint Mary’s (Calif.)

6 p.m.

ESPN — Arkansas at Auburn

ESPN2 — Clemson at Notre Dame

FS1 — Seton Hall at Georgetown

7 p.m.

CBSSN — Texas Tech at Colorado

8 p.m.

ESPN — Texas at Alabama

ESPNU — MTSU at New Mexico St.

9 p.m.

CBSSN — Utah St. at Boise St.

10 p.m.

ESPN — BYU at Utah

11 p.m.

CBSSN — Fresno St. at San Diego St.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ABC — From West Valley City, Utah

NBA BASKETBALL

1 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at Cleveland

NFL

4:30 p.m.

FOX — Rams at Panthers

8:30 p.m.

AMAZON PRIME — Packers at Bears

NHL HOCKEY

1 p.m.

ABC — N.Y. Rangers at Boston

7 p.m.

NHLN — Florida at Ottawa

In Other News
1
Archdeacon: A tearful salute for Scooby Doo’s last walk
2
Boys basketball: Wayne slows pace, outlasts Northmont to stay atop GWOC
3
Miami basketball: RedHawks erupt for 56 first-half points on their way...
4
Wright State basketball: Raiders kick off road trip with fifth straight...
5
Cincinnati Bengals: Duke Tobin owns team’s failures, offers few answers