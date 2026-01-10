Sports on TV for Jan. 10, 2026: Packers travel to Bears with season on the line

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, Jan. 10
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Nebraska at Indiana
CW — Boston College at Louisville
ESPN — Tennessee at Florida
ESPN2 — Georgia Tech at Miami
ESPNU — VCU at George Mason
USA — Fordham at St. Bonaventure
12:30 p.m.
TNT — DePaul at UConn
1 p.m.
CBS — Wisconsin at Michigan
PEACOCK — Houston at Baylor
2 p.m.
BTN — Penn St. at Purdue
ESPN — SMU at Duke
ESPN2 — Georgia at South Carolina
ESPNU — Georgia Southern at South Alabama
FOX — St. John’s at Creighton
USA — Rhode Island at Davidson
2:15 p.m.
CW — Stanford at Virginia Tech
2:30 p.m.
TNT — Villanova at Marquette
3 p.m.
CBSSN — Loyola of Chicago at George Washington
PEACOCK — Kansas St. at Arizona St.
4 p.m.
ESPNU — Jackson St. at Alabama St.
FS1 — Providence at Xavier
USA — Saint Louis at La Salle
5 p.m.
CBSSN — Washington St. at Saint Mary’s (Calif.)
6 p.m.
ESPN — Arkansas at Auburn
ESPN2 — Clemson at Notre Dame
FS1 — Seton Hall at Georgetown
7 p.m.
CBSSN — Texas Tech at Colorado
8 p.m.
ESPN — Texas at Alabama
ESPNU — MTSU at New Mexico St.
9 p.m.
CBSSN — Utah St. at Boise St.
10 p.m.
ESPN — BYU at Utah
11 p.m.
CBSSN — Fresno St. at San Diego St.
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ABC — From West Valley City, Utah
NBA BASKETBALL
1 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at Cleveland
NFL
4:30 p.m.
FOX — Rams at Panthers
8:30 p.m.
AMAZON PRIME — Packers at Bears
NHL HOCKEY
1 p.m.
ABC — N.Y. Rangers at Boston
7 p.m.
NHLN — Florida at Ottawa