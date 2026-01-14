Sports on TV for Jan. 14, 2026: Cavaliers travel to Philly

Cleveland Cavaliers guard Donovan Mitchell (45) shoots next to Utah Jazz guard Ace Bailey (19) in the second half of an NBA basketball game in Cleveland, Monday, Jan. 12, 2026. (AP Photo/Sue Ogrocki)

Credit: AP

Credit: AP

Cleveland Cavaliers guard Donovan Mitchell (45) shoots next to Utah Jazz guard Ace Bailey (19) in the second half of an NBA basketball game in Cleveland, Monday, Jan. 12, 2026. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sports
1 hour ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Jan. 14

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — VCU at Rhode Island

6:30 p.m.

BTN — Iowa at Purdue

FS1 — Butler at Xavier

7 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Georgia Tech

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

SECN — Kentucky at LSU

PEACOCK — Colorado at Cincinnati

8 p.m.

CBSSN — San Diego St. at Wyoming

PEACOCK — UCF at Kansas St.

8:30 p.m.

BTN — Illinois at Northwestern

FS1 — UCLA at Penn St.

9 p.m.

ACCN — North Carolina at Stanford

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

PEACOCK — Utah at Texas Tech

SECN — South Carolina at Arkansas

10 p.m.

CBSSN — Nevada at Utah St.

10:30 p.m.

BTN — Michigan at Washington

FS1 — Arizona St. at Arizona

11 p.m.

ACCN — Duke at California

ESPN2 — TCU at BYU

GOLF

1 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Golf Classic at Atlantis Paradise Island, Final Round, The Ocean Club, Nassau, Bahamas

2:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The Dubai Invitational, First Round, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Cleveland at Philadelphia

9:35 p.m.

ESPN — Denver at Dallas

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Philadelphia at Buffalo

TRUTV — Philadelphia at Buffalo

10 p.m.

TNT — Vegas at Los Angeles

TRUTV — Vegas at Los Angeles

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One: TBA

