Sports on TV for Jan. 15, 2026: Grizzlies to take on Magic in Berlin

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

CBSSN — New Mexico St. at Liberty

7 p.m.

ESPNU — Oakland at Milwaukee

8 p.m.

CBSSN — Coll. of Charleston at Towson

9 p.m.

ESPN2 — Wichita St. at FAU

ESPNU — Lindenwood at SE Missouri

10 p.m.

CBSSN — Gonzaga at Washington St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Louisville at Notre Dame

6:30 p.m.

SECN — Vanderbilt at Mississippi St.

7 p.m.

BTN — Nebraska at Michigan St.

ESPN2 — Texas at South Carolina

FS1 — Villanova at UConn

PEACOCK — Illinois at Michigan

8 p.m.

ACCN — Virginia at Duke

9 p.m.

FS1 — Oregon at Iowa

PEACOCK — Maryland at Southern Cal

SECN — Alabama at Auburn

GOLF

2 p.m.

ESPN2 — Latin America Championship: First Round, Lima Golf Club, Lima, Peru

7 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Sony Open, First Round, Waialae Country Club, Honolulu

2:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The Dubai Invitational, Second Round, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

2 p.m.

PRIME VIDEO — Memphis vs. Orlando at Berlin, Germany

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Oklahoma City at Houston

10 p.m.

PRIME VIDEO — New York at Golden State

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Philadelphia at Pittsburgh

9:30 p.m.

ESPN — Toronto at Vegas

