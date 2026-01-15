Sports on TV for Jan. 15, 2026: Grizzlies to take on Magic in Berlin

(All times Eastern)
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
CBSSN — New Mexico St. at Liberty
7 p.m.
ESPNU — Oakland at Milwaukee
8 p.m.
CBSSN — Coll. of Charleston at Towson
9 p.m.
ESPN2 — Wichita St. at FAU
ESPNU — Lindenwood at SE Missouri
10 p.m.
CBSSN — Gonzaga at Washington St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Louisville at Notre Dame
6:30 p.m.
SECN — Vanderbilt at Mississippi St.
7 p.m.
BTN — Nebraska at Michigan St.
ESPN2 — Texas at South Carolina
FS1 — Villanova at UConn
PEACOCK — Illinois at Michigan
8 p.m.
ACCN — Virginia at Duke
9 p.m.
FS1 — Oregon at Iowa
PEACOCK — Maryland at Southern Cal
SECN — Alabama at Auburn
GOLF
2 p.m.
ESPN2 — Latin America Championship: First Round, Lima Golf Club, Lima, Peru
7 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Sony Open, First Round, Waialae Country Club, Honolulu
2:30 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: The Dubai Invitational, Second Round, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
2 p.m.
PRIME VIDEO — Memphis vs. Orlando at Berlin, Germany
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Oklahoma City at Houston
10 p.m.
PRIME VIDEO — New York at Golden State
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Philadelphia at Pittsburgh
9:30 p.m.
ESPN — Toronto at Vegas