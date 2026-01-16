Sports on TV for Jan. 17, 2026: Bills at Broncos, 49ers at Seahawks

Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) is tackled by Jacksonville Jaguars defensive end Josh Hines-Allen (41) during the second half of an NFL wild-card playoff football game Sunday, Jan. 11, 2026, in Jacksonville, Fla. (AP Photo/Chris O'Meara)

Credit: AP

Credit: AP

Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) is tackled by Jacksonville Jaguars defensive end Josh Hines-Allen (41) during the second half of an NFL wild-card playoff football game Sunday, Jan. 11, 2026, in Jacksonville, Fla. (AP Photo/Chris O'Meara)
Sports
Updated 17 minutes ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Jan. 17

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Notre Dame at Virginia Tech

BTN — Minnesota at Illinois

CBSSN — Elon at Hofstra

CW — Georgia Tech at NC State

ESPN — Kentucky at Tennessee

FOX — UConn at Georgetown

TNT — Butler at Seton Hall

12:30 p.m.

USA — Duquesne at Fordham

1 p.m.

CBS — UCLA at Ohio St.

SECN — Alabama at Oklahoma

2 p.m.

ACCN — Syracuse at Boston College

BTN — Rutgers at Wisconsin

CBSSN — ETSU at Samford

FOX — Iowa at Indiana

PEACOCK — Iowa St. at Cincinnati

TNT — TCU at Utah

2:15 p.m.

CW — Miami at Clemson

2:30 p.m.

FS1 — Utah St. at Grand Canyon

USA — St. Bonaventure at La Salle

3:30 p.m.

SECN — Missouri at LSU

4 p.m.

ACCN — North Carolina at California

BTN — Nebraska at Northwestern

CBSSN — Richmond at Saint Louis

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

NBC — Michigan at Oregon

6 p.m.

ACCN — Duke at Stanford

CBSSN — Colorado at West Virginia

PEACOCK — Purdue at Southern Cal

SECN — South Carolina at Auburn

8 p.m.

CBSSN — New Mexico at San Diego St.

PEACOCK — St. John’s at Villanova

8:30 p.m.

SECN — Mississippi at Mississippi St.

10 p.m.

CBSSN — Kansas St. at Oklahoma St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

4:30 p.m.

FS1 — Grand Canyon at New Mexico

GOLF

11 a.m.

ESPNEWS — Latin America Championship: Third Round, Lima Golf Club, Lima, Peru

7 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Sony Open, Third Round, Waialae Country Club, Honolulu

2:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The Dubai Invitational, Final Round, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

10 p.m.

NBATV — L.A. Lakers at Portland

NFL FOOTBALL

4 p.m.

CBS — Divisional Round Playoff: Bills at Broncos

8:30 p.m.

FOX — Divisional Round Playoff: 49ers at Seahawks

NHL HOCKEY

12:30 p.m.

NHLN — Minnesota at Buffalo

RODEO

3 p.m.

CBS — PBR: The Busch Light PBR Milwaukee presented by Cooper Tires, Milwaukee

SKIING

2:30 p.m.

NBC — FIS: World Cup

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Manchester City at Manchester United

10 a.m.

USA — English Premier League: Burnley at Liverpool

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Arsenal at Nottingham Forest

TENNIS

10 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Sunday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

In Other News
1
Boys basketball: Northridge rolls Lehman Catholic in TRC showdown
2
Dayton basketball: ‘Stealth Black’ uniforms live to see another game as...
3
Dayton basketball: Flyers dominate second half to rout Loyola Chicago
4
Athlete of the Week: Hunter Foss, Valley View
5
High school football: MVFCA honor top coaches of 2025