Sports on TV for Jan. 17, 2026: Bills at Broncos, 49ers at Seahawks

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, Jan. 17
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — Notre Dame at Virginia Tech
BTN — Minnesota at Illinois
CBSSN — Elon at Hofstra
CW — Georgia Tech at NC State
ESPN — Kentucky at Tennessee
FOX — UConn at Georgetown
TNT — Butler at Seton Hall
12:30 p.m.
USA — Duquesne at Fordham
1 p.m.
CBS — UCLA at Ohio St.
SECN — Alabama at Oklahoma
2 p.m.
ACCN — Syracuse at Boston College
BTN — Rutgers at Wisconsin
CBSSN — ETSU at Samford
FOX — Iowa at Indiana
PEACOCK — Iowa St. at Cincinnati
TNT — TCU at Utah
2:15 p.m.
CW — Miami at Clemson
2:30 p.m.
FS1 — Utah St. at Grand Canyon
USA — St. Bonaventure at La Salle
3:30 p.m.
SECN — Missouri at LSU
4 p.m.
ACCN — North Carolina at California
BTN — Nebraska at Northwestern
CBSSN — Richmond at Saint Louis
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
NBC — Michigan at Oregon
6 p.m.
ACCN — Duke at Stanford
CBSSN — Colorado at West Virginia
PEACOCK — Purdue at Southern Cal
SECN — South Carolina at Auburn
8 p.m.
CBSSN — New Mexico at San Diego St.
PEACOCK — St. John’s at Villanova
8:30 p.m.
SECN — Mississippi at Mississippi St.
10 p.m.
CBSSN — Kansas St. at Oklahoma St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
4:30 p.m.
FS1 — Grand Canyon at New Mexico
GOLF
11 a.m.
ESPNEWS — Latin America Championship: Third Round, Lima Golf Club, Lima, Peru
7 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Sony Open, Third Round, Waialae Country Club, Honolulu
2:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The Dubai Invitational, Final Round, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates
NBA BASKETBALL
10 p.m.
NBATV — L.A. Lakers at Portland
NFL FOOTBALL
4 p.m.
CBS — Divisional Round Playoff: Bills at Broncos
8:30 p.m.
FOX — Divisional Round Playoff: 49ers at Seahawks
NHL HOCKEY
12:30 p.m.
NHLN — Minnesota at Buffalo
RODEO
3 p.m.
CBS — PBR: The Busch Light PBR Milwaukee presented by Cooper Tires, Milwaukee
SKIING
2:30 p.m.
NBC — FIS: World Cup
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Manchester City at Manchester United
10 a.m.
USA — English Premier League: Burnley at Liverpool
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Arsenal at Nottingham Forest
TENNIS
10 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia
3 a.m. (Sunday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia